Назначены арбитры и инспекторы на матчи 1/8 финала Бетсити Кубка России, которые пройдут с 1 по 3 марта, информирует сайт РФС.

На встрече между «Сочи» и ЦСКА будет работать бригада во главе с Сергеем Ивановым.

Игру «Спартака» и «Кубани» обслужит Ян Бобровский.

1 марта (вторник)

«Динамо» — «Нижний Новгород»: судья — Алексей Амелин, ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин, Игорь Князев; резервный судья — Александр Машлякевич; VAR — Василий Казарцев; AVAR — Егор Болховитин; инспектор — Гаряфий Жафяров.

2 марта (среда)

«Алания» — «Арсенал»: судья — Евгений Турбин, ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Антон Кобзев; резервный судья — Максим Перезва; VAR — Артём Любимов; AVAR — Андрей Болотенков; инспектор — Сергей Мацюра.

«Сочи» — ЦСКА: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Роман Усачев, Варанцо Петросян; резервный судья — Рафаэль Шафеев; VAR — Владимир Москалёв; AVAR — Арам Петросян; инспектор — Геннадий Куличенков.

«Спартак» — «Кубань»: судья — Ян Бобровский, ассистенты судьи — Рустам Мухтаров, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Сергей Чебан; VAR — Владислав Безбородов; AVAR — Андрей Веретешкин; инспектор — Сергей Французов.

3 марта (четверг)

«Локомотив» — «Енисей»: судья — Артём Чистяков, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Андрей Образко; резервный судья — Олег Соколов; VAR — Виталий Мешков; AVAR — Екатерина Курочкина; инспектор — Сергей Мартынов.

«Рубин» — «Ротор»: судья — Алексей Матюнин, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Денис Березнов; резервный судья — Сергей Куликов; VAR — Евгений Кукуляк; AVAR — Алексей Лунев; инспектор — Сергей Зуев.

«Балтика» — «Чайка»: судья — Анатолий Жабченко, ассистенты судьи — Владимир Миневич, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Артур Фёдоров; VAR — Павел Шадыханов; AVAR — Николай Богач; инспектор — Эдуард Малый.

«Зенит» — «КАМАЗ»: судья — Антон Фролов, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Илья Елеференко; резервный судья — Иван Сараев; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Константин Шаламберидзе; инспектор — Алексей Тюмин.