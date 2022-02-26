Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 18:10

Иванов обслужит матч «Сочи» — ЦСКА, Бобровский будет работать на встрече «Спартак» — «Кубань»

Иванов обслужит матч «Сочи» — ЦСКА
Роман Шишов
Корреспондент
Сергей Иванов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 1/8 финала Бетсити Кубка России, которые пройдут с 1 по 3 марта, информирует сайт РФС.

На встрече между «Сочи» и ЦСКА будет работать бригада во главе с Сергеем Ивановым.

Игру «Спартака» и «Кубани» обслужит Ян Бобровский.

1 марта (вторник)

«Динамо» — «Нижний Новгород»: судья — Алексей Амелин, ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин, Игорь Князев; резервный судья — Александр Машлякевич; VAR — Василий Казарцев; AVAR — Егор Болховитин; инспектор — Гаряфий Жафяров.

2 марта (среда)

«Алания» — «Арсенал»: судья — Евгений Турбин, ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Антон Кобзев; резервный судья — Максим Перезва; VAR — Артём Любимов; AVAR — Андрей Болотенков; инспектор — Сергей Мацюра.

«Сочи» — ЦСКА: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Роман Усачев, Варанцо Петросян; резервный судья — Рафаэль Шафеев; VAR — Владимир Москалёв; AVAR — Арам Петросян; инспектор — Геннадий Куличенков.

«Спартак» — «Кубань»: судья — Ян Бобровский, ассистенты судьи — Рустам Мухтаров, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Сергей Чебан; VAR — Владислав Безбородов; AVAR — Андрей Веретешкин; инспектор — Сергей Французов.

3 марта (четверг)

«Локомотив» — «Енисей»: судья — Артём Чистяков, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Андрей Образко; резервный судья — Олег Соколов; VAR — Виталий Мешков; AVAR — Екатерина Курочкина; инспектор — Сергей Мартынов.

«Рубин» — «Ротор»: судья — Алексей Матюнин, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Денис Березнов; резервный судья — Сергей Куликов; VAR — Евгений Кукуляк; AVAR — Алексей Лунев; инспектор — Сергей Зуев.

«Балтика» — «Чайка»: судья — Анатолий Жабченко, ассистенты судьи — Владимир Миневич, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Артур Фёдоров; VAR — Павел Шадыханов; AVAR — Николай Богач; инспектор — Эдуард Малый.

«Зенит» — «КАМАЗ»: судья — Антон Фролов, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Илья Елеференко; резервный судья — Иван Сараев; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Константин Шаламберидзе; инспектор — Алексей Тюмин.

Источник: https://rfs.ru/news/215321

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
ЦСКА

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.53

1X

14%

1.45
⚽ Футбол. Англия. Кубок лиги
Челси
Ливерпуль

П2

21%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.96

Ф2 (0)

13%

1.61
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Рубин

ИТБ1 (1.5)

24%

1.38

Ф1 (-1.5)

19%

1.87

П1 и ТБ (2.5) - Да

16%

1.85
Бетсити Кубок России
1
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

Читайте также

«Спартак» — ЦСКА: стартовые составы. Языджи и Промес выйдут с первых минут
«Как связаны политика и биатлон?» Тихонов отреагировал на решение IBU о замене флага и гимна
Крыховяк прокомментировал решение сборной Польши отказаться от матча с Россией
ТАСС: грузинский баскетболист Шенгелия расторг контракт с ЦСКА
7 упражнений для домашних тренировок, которые помогут оставаться в отличной форме
Реклама
Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России 2021/22: 1/8 финала
Стали известны даты и время начала матчей 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России
Божович дисквалифицирован на три матча БЕТСИТИ Кубка России
Шварц прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России
Гендиректор «Нижнего Новгорода»: «Рассчитываем обыграть «Динамо» в БЕТСИТИ Кубке России»
Титов считает, что у «Спартака» мало шансов выиграть БЕТСИТИ Кубок России
Сычев оценил шансы «Локомотива» на выход в четвертьфинал БЕТСИТИ Кубка России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

РФС объявил о переносе матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России «Балтика» — «Чайка»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости