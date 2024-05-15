Пивоваров рассказал, какие клубы не поддержали дату Суперкубка 13 июля

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал ситуацию с датой Суперкубка России, который запланирован на 13 июля.

«3 и 6 июля «Динамо» проведет свои матчи в Братском Кубке — получается, за неделю до Суперкубка. Но до него надо еще дожить, доиграть. Но когда надо уже сейчас утверждать календарь, мы вынуждены рассматривать все сценарии — поэтому ни наш клуб, ни ЦСКА, ни, кстати, «Спартак» с «Краснодаром» не поддержали дату Суперкубка 13 июля, когда часть игроков будут в сборных на Евро и Кубке Америки. Но решение было принято большинством клубом, и финальное утверждение — за исполкомом», — приводит «РБ Спорт» слова Пивоварова.

Согласно предварительному расписанию, следующий сезон в России начнется 13 июля игрой за Суперкубок страны, а первый тур РПЛ состоится 21 июля. Кроме этого, летом в Москве пройдет международный турнир Братский Кубок — он будет проведен с 3 по 7 июля.