Шикунов об Угальде в матче с «Балтикой»: «Обязан реализовывать такие моменты!»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов в интервью «СЭ» пожурил форварда красно-белых Манфреда Угальде за игру с «Балтикой» в финале Пути регионов FONBET Кубка России (0:1).

— Может ли «Спартак» сетовать на отсутствие Соболева?

— Я удивился, почему Зиньковскмй не вышел на поле. Тонкий исполнитель. А Соболев бы в этой игре точно «поймал» свой шанс.

— Думаете?

— Из такого количества моментов он что-то бы точно забил. Не сомневаюсь в этом. «Спартак» давил, это как раз игра для Александра. В чужой штрафной он бы разобрался.

— Теперь начнут критиковать Угальде? Мол, заплатили за него 13 миллионов, а он запорол сегодня два верных момента.

— Игрок такого уровня, купленный за такие деньги, обязан разбираться в таких ситуациях. В чемпионате он в 10 матчах ни разу не забил, в Кубке у него только один гол... Да и Бонгонда с Игнатовым должны были решать.

— А Зобнин?

— У Романа все-таки более тяжелая ситуация, когда он пробивал головой.

«Балтика» вышла в суперфинал Кубка России. Там калининградцы сыграют с победителем финала Пути РПЛ «Зенит» — ЦСКА. «Спартак» вылетел из турнира.