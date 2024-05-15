Шикунов о поражении «Спартака» от «Балтики» в Кубке России: «9-10 моментов... Катастрофа какая-то»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов в интервью «СЭ» отреагировал на поражение красно-белых от «Балтики» в финале Пути регионов FONBET Кубка России (0:1).

— Насколько справедлив этот результат?

— «Спартак» вообще не заслуживал сегодня поражения! По-моему, столько моментов команда не создавала больше ни в одном матче сезона...Образно говоря, каждый игрок — от Игнатова до Угальде — имел два-три шанса отличиться! Я давно такого невезения не видел. Катастрофа какая-то. Ну и Латышонок поймал кураж, все вытащил! С другой стороны, и «Балтике» должно было вернуться.

— Это вы о чем?

— На мой взгляд, команда Игнашевича не должна была проигрывать в двух последних турах. В матчах с «Динамо» и «Уралом» калининградцы незаслуженно «улетели». Сегодня же «Спартак» ошибся один раз — «Балтика» забила. А больше у хозяев впереди почти ничего не было, они оборонялись и выстояли.

— Получается, сегодня фарт отвернулся от Слишковича?

— Когда-то удача разворачивается (улыбается). Но все-таки нужно говорить и о другом. Где-то футболистам гостей не хватило класса. Обязаны были забивать! Из трех моментов любой игрок атаки должен реализовывать хотя бы один! Должен, понимаете? Ну как такое возможно? Реально у «Спартака» было 9-10 моментов. Фантастика...

«Балтика» вышла в суперфинал Кубка России. Там калининградцы сыграют с победителем финала Пути РПЛ «Зенит» — ЦСКА. «Спартак» вылетел из турнира.