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Сегодня, 10:00

«Зенит» — ЦСКА: где смотреть прямой эфир матча Кубка России

ЦСКА и «Зенит» сыграют в матче финала Пути РПЛ Кубка России 15 мая
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболисты Матео Кассьерра и Илья Агапов.
Матео Кассьерра (слева) и Илья Агапов.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

«Зенит» и ЦСКА сыграют в ответном матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России 15 мая в Санкт-Петербурге. Встреча на стадионе «Газпром Арена» начнется в 20.45 мск.

Смотреть прямой эфир матча Кубка России «Зенит» — ЦСКА можно будет бесплатно на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Игру также покажут по подписке на телеканале «Матч Премьер», начиная с 20.40 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет онлайн-трансляция самых интересных событий кубкового противостояния между командами Сергея Семака и Владимира Федотова.

2 мая ЦСКА дома сыграл вничью в первом матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Зенитом» (1:1). За хозяев отличился форвард Антон Заболотный, а у гостей гол забил хавбек Александр Ерохин.

Кубок России: расписание и результаты матчей, календарь турнира в актуальном виде доступны на сайте «СЭ».

Футбол
Кубок России
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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