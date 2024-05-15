Денисов — о матче с «Балтикой»: «Наверное, самое обидное поражение в сезоне»

Защитник «Спартака» Даниил Денисов подвел итоги матча против «Балтики» (0:1) в финале пути регионов FONBET Кубка России.

«Наверное, самое обидное поражение в сезоне. После финального свистка чувствовал смесь гнева и расстройства. Гнев, в первую очередь, на себя, потому что мы создали много моментов, чтобы забить хотя бы один мяч. Когда не реализуешь несколько хороших моментов, соперник начинает чувствовать уверенность», — приводит слова Денисова Sport24.

«Спартак» вылетел из Кубка России. «Балтика» вышла в суперфинал турнира. Там калининградцы сыграют с победителем финала Пути РПЛ «Зенит» — ЦСКА.

Суперфинал Кубка России пройдет в Москве на стадионе «Лужники». Игра состоится 2 июня.