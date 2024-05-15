Губерниев о Слишковиче: «Поменяют на очередного тренера, который с богами разговаривает»

Известный телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» поражение «Спартака» от «Балтики» (0:1) в матче финала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Я поздравляю «Балтику»! Первый финал, команда, как выяснялось, мощная, хоть в чемпионате и не все гладко. А что «Спартак»? Реализовывать моменты надо. Мне жаль Слишковича, потому что у меня есть ощущение, что сейчас спартаковское руководство поменяет его на какого-то очередного тренера, который с богами разговаривает. Слишкович должен продолжать работать, несмотря на сегодняшнюю игру. Латышонок — просто красавец, в таких играх вратарь выходит на первое место. Поздравляю Калининград, у нас большая страна, как говорится: «От Калининграда — до Камчатки». Калининград — рулит!» — сказал Губерниев «СЭ».

«Балтика» вышла в суперфинал Кубка России. Там калининградцы сыграют с победителем финала Пути РПЛ «Зенит» — ЦСКА. «Спартак» вылетел из турнира.

Красно-белые впервые проиграли под руководством исполняющего обязанности главного тренера Владимира Слишковича.

Софья Грецкая