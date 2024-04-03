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Сегодня, 14:50

Морозов: «Для «Спартака» будет престижнее выиграть Кубок, чем взять бронзу РПЛ»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-защитник «Спартака» Геннадий Морозов поделился мнением о шансах красно-белых победить в FONBET Кубке России.

«Хочется, конечно, чтобы «Спартак» и за тройку зацепился, и Кубок России выиграл. Но в чемпионате взять бронзу будет тяжело. Очень много очков подарили соперникам. Кубок будет престижнее выиграть, чем взять бронзу в чемпионате. Это такое мини-чемпионство. Все-таки там большое количество клубов участвуют. Думаю, у «Спартака» в полуфинале шансы 60 на 40 пройти «Зенит», — приводит слова Морозова Legalbet.

Первый полуфинальный матч 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России между «Спартаком» и «Зенитом» пройдет в среду, 3 апреля, в Москве. Начало встречи — в 20.30 мск.

Источник: Legalbet
Геннадий Морозов
Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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