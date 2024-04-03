«Урал» и «Локомотив» встретятся в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России по футболу 3 апреля. Игра на стадионе «Екатеринбург Арена» начнется в 16.00 по московскому времени.

Смотреть бесплатно видеотрансляцию «Урал» — «Локомотив» можно будет в телеэфире канала «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Начало прямого эфира — в 15.50 мск. Игру Кубка России также покажут по платной подписке на телеканале «Матч Премьер».

Следите за ключевыми событиями матча четвертьфинала Пути регионов Кубка с помощью матч-центра «СЭ». На нашем сайте также будет доступна текстовая онлайн-трансляция встречи «Урал» — «Локомотив».

В последний раз «Урал» и «Локомотив» провели очный матч 8 декабря 2023 года. Тогда московский клуб на своем поле победил команду из Екатеринбурга со счетом 2:0 в 18-м туре РПЛ.

Кубок России: расписание и результаты матчей, календарь турнира в актуальном виде — доступны на сайте «СЭ».