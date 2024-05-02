Ещенко о травме Бабича: «У «Спартака» есть кем его заменить»

Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко в комментарии для «СЭ» высказался о травме защитника красно-белых Срджана Бабича.

«В первую очередь ему желаем здоровья, скоро чемпионат Европы у него. Но его есть кем заменить, тот же Маслов сегодня вышел и никак не испортил игру», — сказал Ещенко «СЭ».

Сербский защитник получил повреждение в первом тайме матча FONBET Кубка России против «Динамо» (2:0), вместо него на 11 минуте на поле вышел Павел Маслов.

(Александр Абустин)