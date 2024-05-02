Терентьев считает «Балтику» проходимым соперником для «Ростова»

Защитник «Ростова» Денис Терентьев заявил, что «Балтика» является проходимым соперником для желто-синих в FONBET Кубке России.

«Балтика» — проходимый соперник? Конечно, проходимый. Дома мы хорошо играем, можем обыграть любого соперника», — цитирует Терентьева «РБ Спорт».

В четверг, 2 мая, «Ростов» на своем поле примет «Балтику» в матче второго этапа полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России. Победитель встречи в финале сыграет со «Спартаком».

В последний раз команды встречались 16 сентября 2023 года. Тогда клуб из Калининграда дома сыграл вничью с «Ростовом» (2:2) в матче 8-го тура РПЛ.