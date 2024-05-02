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Орещук о дерби «Динамо» — «Спартак»: «В таких случаях Смолов должен забивать 10 из 10!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в интервью «СЭ» прокомментировал поражение бело-голубых от «Спартака» в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России (0:2).

— «Спартак» сегодня был сильнее. Закономерный результат, — считает Орещук.— Сегодняшнее «Динамо» и то, которое победило «Зенит», — две совершенно разные команды. Не знаю, что произошло с игроками за этот период. Возможно, Личка все-таки не угадал с составом.

— С нападением?

— Считаю, в таких принципиальных матчах не стоит экспериментировать, а нужно выставлять оптимальное сочетание. Сильно удивился и расстроился, не увидев Тюкавина на поле с первых минут.

— Смолов не может занести себе этот матч в актив?

— Да нет, конечно... Увы.

— Форвард с таким опытом должен реализовывать момент, который был у Федора в концовке первого тайма?

— Однозначно! Когда ты выходишь один на один, перед тобой только голкипер, а до ворот метров семь, форвард уровня Феди обязан забивать 10 из 10! Реализуй он этот шанс, дерби, думаю, могло сложиться по-другому. «Динамо» с Тюкавиным впереди в разы агрессивнее, работоспособнее. Скорости совсем иные. Две разные команды: с Тюкавиным и Смоловым на острие. Нет, я не говорю, что Федя — плохой нападающий. Просто время неумолимо. Все движется вперед. Я сам когда-то играл в футбол, все понимаю... Нужно давать дорогу молодым.

— Пока не ясна ситуация с новым контрактом Смолова. Не считаете, что это его последний сезон в «Динамо»?

— Похоже, так оно и будет. Все к этому и идет. Не я принимаю решение. Есть Желько Бувач, Марцел Личка, руководство клуба. За ними последнее слово. Но Феде объективно тяжело будет остаться в этом «Динамо», именно в этой команде. Просто Смолову самому нужно понять: убил ли он в себе футболиста? Если еще хочет поиграть, тогда придется менять клуб, потому что Тюкавин выиграл эту конкуренцию и шансов Федору не оставил.

«Спартак» вышел в финал Пути регионов Кубка России, где сыграет с победителем матча «Ростов» — «Балтика». «Динамо» покинуло турнир.

Федор Смолов (в&nbsp;синей майке) в&nbsp;матче против &laquo;Спартака&raquo;. «Похоже, это последний сезон Смолова в «Динамо». У Соболева гол плюс пас, но столько времени валяться на траве...» Мнение Орещука

Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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