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Сегодня, 17:00

«Балтика» — ЦСКА: смотреть трансляцию матча Кубка России

«Балтика» сыграет с ЦСКА в матче FONBET Кубка России 3 апреля
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев
Игорь Акинфеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Балтика» и ЦСКА встретятся в первом матче полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России по футболу 3 апреля. Игра на поле стадиона «Ростех Арена» в Калининграде начнется в 18.15 по московскому времени.

Посмотреть бесплатно матч ЦСКА — «Балтика» можно будет в телеэфире канала «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Начало — в 18.00 мск. Кубковую игру также покажут по платной подписке для зрителей телеканала «Матч Премьер» с 18.10.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка ЦСКА — «Балтика». Следите за ключевыми событиями игры в матч-центре «СЭ».

Ответная встреча ЦСКА — «Балтика» пройдет 16 апреля в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».

В последний раз ЦСКА и «Балтика» встречались 30 сентября 2023 года. Тогда благодаря голу Виктора Давилы команда Владимира Федотова обыграла коллектив Сергея Игнашевича (1:0) в 10-м туре РПЛ.

Кубок России: расписание и результаты матчей, календарь турнира в актуальном виде — доступны на сайте «СЭ».

Футбол
Кубок России
ФК Балтика
ФК ЦСКА (Москва)
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