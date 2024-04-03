«Балтика» и ЦСКА встретятся в первом матче полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России по футболу 3 апреля. Игра на поле стадиона «Ростех Арена» в Калининграде начнется в 18.15 по московскому времени.

Посмотреть бесплатно матч ЦСКА — «Балтика» можно будет в телеэфире канала «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Начало — в 18.00 мск. Кубковую игру также покажут по платной подписке для зрителей телеканала «Матч Премьер» с 18.10.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка ЦСКА — «Балтика». Следите за ключевыми событиями игры в матч-центре «СЭ».

Ответная встреча ЦСКА — «Балтика» пройдет 16 апреля в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».

В последний раз ЦСКА и «Балтика» встречались 30 сентября 2023 года. Тогда благодаря голу Виктора Давилы команда Владимира Федотова обыграла коллектив Сергея Игнашевича (1:0) в 10-м туре РПЛ.

Кубок России: расписание и результаты матчей, календарь турнира в актуальном виде — доступны на сайте «СЭ».