Ещенко назвал лучших игроков «Спартака» в матче против «Динамо»

Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко в комментарии для «СЭ» оценил игру футболистов красно-белых в матче 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России против «Динамо» (2:0).

«Соболев и Селихов понравились, Маслов тоже очень хорошо вышел и был ничем не хуже Бабича. Также Игнатов в своем стиле сыграл, хорошую игру провел. Чернов в последнее время мне нравится, очень цепким защитником стал. Пруцев сделал свой объем, как обычно. Еще Мартинс отлично отыграл. Вообще вся команда друг друга дополняет, если у кого-то проблемы есть, то другой игрок помогает. Но как я уже говорил, нужно чуть жесткости добавить и все, будут готовы бороться за первые места» — сказал Ещенко «СЭ».

Соперник красно-белых определится в четверг, 2 мая, — «Ростов» на своем поле примет «Балтику». Финал Пути регионов пройдет 14-16 мая.

(Александр Абустин)