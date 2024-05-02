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Сегодня, 09:00

ЦСКА — «Зенит»: на каком канале и сайте смотреть трансляцию матча Кубка России

Матч Кубка России ЦСКА — «Зенит» покажут бесплатно 2 мая
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист «Зенита» Артур.
Артур.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

2 мая ЦСКА и «Зенит» встретятся в первом матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России по футболу. Игра состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 19.15 мск.

На канале «Матч ТВ» бесплатно и в прямом эфире покажут видеотрансляцию поединка ЦСКА — «Зенит». Она начнется в 18.15 мск. Игру также будут транслировать на сайте matchtv.ru.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая трансляция кубкового противостояния команд Владимира Федотова и Сергея Семака.

В полуфинале Пути РПЛ сине-бело-голубые прошли в двух матчах «Спартак» (2:1), а армейцы победили «Балтику» (3:0).

Ответный матч финала Пути РПЛ FONBET Кубка России между «Зенитом» и ЦСКА пройдет 15 мая в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 20.45 мск.

Кубок России: расписание и результаты матчей, календарь турнира в актуальном виде — доступны на сайте «СЭ».

Футбол
Кубок России
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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