2 мая ЦСКА и «Зенит» встретятся в первом матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России по футболу. Игра состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 19.15 мск.

На канале «Матч ТВ» бесплатно и в прямом эфире покажут видеотрансляцию поединка ЦСКА — «Зенит». Она начнется в 18.15 мск. Игру также будут транслировать на сайте matchtv.ru.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая трансляция кубкового противостояния команд Владимира Федотова и Сергея Семака.

В полуфинале Пути РПЛ сине-бело-голубые прошли в двух матчах «Спартак» (2:1), а армейцы победили «Балтику» (3:0).

Ответный матч финала Пути РПЛ FONBET Кубка России между «Зенитом» и ЦСКА пройдет 15 мая в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 20.45 мск.

Кубок России: расписание и результаты матчей, календарь турнира в актуальном виде — доступны на сайте «СЭ».