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Сегодня, 09:27

Мостовой раскритиковал формат Кубка России после вылета «Динамо» из турнира

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой раскритиковал текущий формат FONBET Кубка России после поражения «Динамо» от красно-белых в матче второй стадии 1/2 финала Пути регионов (0:2).

Второй сезон подряд Кубок страны проходит по схеме с двойным выбыванием для клубов РПЛ. Команды из первой и второй лиг, любителей и медиалиги в Пути регионов играют матчи на вылет.

«Благодаря формату «Динамо» вылетело, а «Спартак» идет дальше, который, кстати, недавно должен был, так же как и «Динамо», вылететь от «Зенита». В двух играх проиграли «Зениту», уступили — но идут дальше. В том году уже начудили, там несколько команд повылетали — дальше проходили, здесь дальше», — сказал Мостовой в видео, опубликованном в своем Telegram-канале.

Экс-футболист считает, что такой формат Кубка России является несерьезным.

«Спартак» вышел в финал Пути регионов и сыграет с победителем матча «Ростов» — «Балтика». «Динамо» покинуло турнир.

Александр Мостовой
Футбол
Кубок России
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