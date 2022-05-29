Александр Дюков прокомментировал результат финала БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Динамо»

Президент РФС Александр Дюков в интервью «СЭ» поделился впечатлениями от финала БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» (2:1).

— Столько людей, ажиотаж на финале Кубка России. Выглядит, как успех.

— Да, это наш общий успех. Надо поблагодарить все команды, которые приняли участие в этом Кубке. Все матчи прошли в интересный момент. Ну и кульминация этого турнира — безусловно, финал Кубка в Лужниках.

— У вас не появилась идея всегда проводить финал Кубка в Лужниках? Тут такая атмосфера.

— Вы знаете, много стадионов построено к чемпионату мира. Футбол любят и в регионах. Наверно, это несправедливо абсолютно все финалы проводить на Лужниках, но в принципе вопрос требует проработки. Может быть, такое решение будет принято.

— Суперкубок «Зенит» — «Спартак». Где его надо провести? Ажиотаж будет такой же.

— Несколько городов подали заявки на право проведения этого матча. В ближайшее время, в июне Исполком РФС примет решение.

«Спартак» завоевал Кубок России в четвертый раз в истории. Ранее красно-белые становились обладателями трофея в 1994, 1998 и 2003 годах.