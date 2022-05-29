Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 19:25

Александр Дюков прокомментировал результат финала БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Динамо»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Президент РФС Александр Дюков в интервью «СЭ» поделился впечатлениями от финала БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» (2:1).

— Столько людей, ажиотаж на финале Кубка России. Выглядит, как успех.

— Да, это наш общий успех. Надо поблагодарить все команды, которые приняли участие в этом Кубке. Все матчи прошли в интересный момент. Ну и кульминация этого турнира — безусловно, финал Кубка в Лужниках.

— У вас не появилась идея всегда проводить финал Кубка в Лужниках? Тут такая атмосфера.

— Вы знаете, много стадионов построено к чемпионату мира. Футбол любят и в регионах. Наверно, это несправедливо абсолютно все финалы проводить на Лужниках, но в принципе вопрос требует проработки. Может быть, такое решение будет принято.

— Суперкубок «Зенит» — «Спартак». Где его надо провести? Ажиотаж будет такой же.

— Несколько городов подали заявки на право проведения этого матча. В ближайшее время, в июне Исполком РФС примет решение.

«Спартак» завоевал Кубок России в четвертый раз в истории. Ранее красно-белые становились обладателями трофея в 1994, 1998 и 2003 годах.

БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Александр Дюков
4
1
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Чем заменить алкоголь. 7 советов о том, как отказаться от спиртного
Слезы Соболева, счастье Максименко. «Спартак» спас 100-летний юбилей победой в Кубке России
Материалы сюжета: «Спартак» — «Динамо»: финал БЕТСИТИ Кубка России
Федун вывел своих детей на награждение за победу «Спартака» в финале БЕТСИТИ Кубка России
Федун — о финале Кубка: «Игра, как и весь чемпионат. Очень нервно и с колоссальными судейскими ошибками»
Федун: «Любая победа прекрасна, даже с таким судейским решением в самой концовке встрече!»
Глава Минспорта РФ подвел итоги финального матча БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Динамо»
Лещенко: «Финал Кубка России был лучше финала Лиги чемпионов»
Жиго попрощался с фанатами «Спартака»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лещенко: «Финал Кубка России был лучше финала Лиги чемпионов»

Глава Минспорта РФ подвел итоги финального матча БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Динамо»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости