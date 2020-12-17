С Тедеско хотели как лучше. Получилось как всегда

Игорь Рабинер — о матче «Зенит» — «Спартак» и сенсационном заявлении тренера красно-белых.

«Спартак» два тура назад делил первое место. Такой у нас сейчас чемпионат

Если бы с таким вопиющим отсутствием даже намека на футбол «Спартак» отобрал очки у «Зенита», это стало бы чудом из чудес. Но этого не произошло, и закончилось тем, чем и должно было. Да еще и с контрольным выстрелом Артема Дзюбы в добавленное время. Для многих красно-белых — вдвойне унизительным.

11:0 в пользу питерцев по ударам в первом тайме при автоголе «Зенита» и счете 1:1 — к этой аномалии, извините, не имели никакого отношения скамейки и то, что у одних на замену выходят Дриусси, Жирков и Кузяев, а у других — Кутепов в атаку и Гапонов. Это сказалось на том, что в последние 30 минут «Спартак» еле переходил середину.

Но не на том, что было раньше.

Да, длина скамеек — тоже важнейшая часть игры, но «Спартак» был кошмарен и основой, в первом тайме. Его возил лицом по асфальту тот самый «Зенит», с которым в Лиге чемпионов делали то же самое все кому не лень. Даже «Брюгге».

А сейчас — 27(9):5(2) по ударам. В пользу команды, у которой да, сильнее скамейка, но которая только что играла в ЛЧ, тогда как «Спартак» в Европе не играл нигде. Поэтому если сейчас кто-то заикнется об измотанности «Спартака» — ничего, кроме истерического и издевательского смеха, это не заслуживает.

И очередная, к сожалению, ошибка Александра Максименко в важном матче к глубине состава не имеет никакого отношения.

Сколько видеорегистраторов на себя ни натягивай.

И вообще, давайте по-честному. То, что «Спартак» с такой игрой в этом сезоне идет вторым, а тур назад делил первое место, говорит не о заслугах красно-белых, а о том, какой слабый у нас сейчас чемпионат.

«Зенит» же поздравляю с абсолютно заслуженной, качественной победой. Причем одержанной без помощи судей. Сергею Карасеву спасибо за то, что о нем после этого матча говорить не будут. Он доказал свой статус лучшего футбольного рефери России. И я рад, что сразу после его назначения написал в Telegram: «Карасев — это оптимальный выбор на «Зенит» — «Спартак». Самый опытный, самый стрессоустойчивый, прошедший в футболе, в том числе и в международном, намного больше любого другого из коллег. Самый «металлический», если говорить и о нервах, и о музыкальных пристрастиях».

И как-то, заметьте, Карасеву не помешало быть объективным, что он москвич. А был бы у нас топовый судья из Санкт-Петербурга, я бы тут же сказал: судить должен он. Но сейчас только Карасев был способен выдержать всю эту истерию, которая разворачивается вокруг каждого матча этих соперников.

Уговаривать Тедеско нельзя. После такого заявления он — отрезанный ломоть

Капитан Георгий Джикия в интервью «СЭ» за несколько дней до матча обещал войну. А увидели мы избиение младенцев. И абсолютное подтверждение обидного, должно быть, зато абсолютно справедливого заявления знаменитого болельщика «Спартака» Евгения Кафельникова накануне матча в их совместном с Владиславом Радимовым интервью: «Скорее снег в июне выпадет, чем «Спартак» в этом сезоне станет чемпионом».

Мне было страшно интересно, что на сей раз придумают спартаковские пиарщики. Кто теперь будет во всем виноват.

Шамиль Газизов, которого в «Спартаке» уже нет, и после его ухода красно-белые, как нарочно, проиграли два матча подряд? И теперь остается задаваться вопросом, зачем его убирали?

Александр Кокорин, который в «Спартаке» все еще есть, но его словно и не было, и нет? Травмированная нога Александра Соболева? Скандалы в Сочи, которые непоправимо ранили тонкие красно-белые души?

Ждать пришлось недолго, и тут уже стало не до ухищрений. Доменико Тедеско после игры объявил, что не будет следующим летом продлевать контракт со «Спартаком». Кстати, заметьте, вопреки многочисленным сообщениям, что уход Газизова распахивает к этому продлению широкую и прямую дорогу.

И после этого объявления все разом стало понятно.

Команда такова, каков ее тренер.

Когда тренер рубился в каждом матче и не искал оправданий, «Спартак» мог не показывать феерического футбола, но вытягивал даже матчи, в которых был плох.

В какой-то момент тренер решил, что с этой командой ему не по пути. Это произошло явно до «Сочи». Все эти расизмы были тем, что Доменико никогда прежде не делал, — поиском отмазок. Почему меня эта ситуация очень и удивила. Она была на него непохожа.

Просто он все уже решил. И если вспомнить его взгляд во время матча с «Зенитом», то он был таким же странным и необычным, как и поведение после игры с «Сочи».

И команда не могла всего этого не почувствовать, даже если он сказал ей о своем решении уже после матча в Санкт-Петербурге. Потому что нужно быть слишком большим актером, чтобы изобразить то, чего нет, чтобы твоим игрокам не передалось твое эмоциональное состояние, твоя опустошенность. Чем бы она ни была вызвана.

«Спартак» не имел права в этом матче играть так, как он... стоял. Но теперь ясна причина. Правда, мне не очень понятны ссылки на коронавирус и полный локдаун, который вводится, по словам Доменико, в Германии с четверга. Мол, он не позволит ему видеться с родными.

Стоп, в этом туре первая часть сезона в России вообще-то закончилась. А ко второй, даст бог, ограничения в таком объеме смягчат. Тем более, к тому времени Тедеско все равно пришлось бы почти все время провести на предсезонных сборах.

Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Тренер явно что-то недоговаривает. И когда он говорит, что «Спартак» для него — семья, теперь это уже не более чем красивые слова. Раньше — да, вероятнее всего, так и было. А сейчас это для него просто работа.

То, что Тедеско объявил о непродлении контракта сейчас, а не после его завершения в конце сезона, говорит о его твердом желании сейчас же и уйти. Иначе почему нельзя было доработать контракт до конца, на публике произнося культурные фразы о том, что до конца чемпионата он хочет быть полностью погруженным в футбол и только потом примет для себя решение?

При этом разглашать вторничный разговор с Леонидом Федуном он был совершенно не обязан — если, конечно, владелец «Спартака» не потребовал обратного. Но, если бы у него оставалась мотивация, Доменико мог бы честно все озвучить Федуну и сказать ему: «Полгода спокойно ищите тренера».

Но, видно, мотивация уже вычерпана до донышка. А ведь как все перспективно в этом сезоне начиналось. Хотя повторяю: место «Спартака» в таблице значительно превосходило качество его игры.

Удерживать, уговаривать, умасливать Тедеско нельзя. Нельзя предлагать ему улучшенные условия. И даже оставлять на эти полгода — тоже нельзя. Такие заявления слишком серьезны, чтобы их можно было отыграть назад.

Все. Отрезанный ломоть.

Как бы к нему игроки ни относились раньше, никто больше не будет работать с прежним усердием. Матч с «Зенитом» (да и с «Сочи» тоже) это четко показал.

Все по новой в «Спартаке». Шоу продолжается. На сей раз, с этим тренером, реально хотели как лучше. А получилось как всегда.