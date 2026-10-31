«Родина» стала второй командой в истории РПЛ, обыгравшей «Зенит» и «Краснодар» после выхода из ФНЛ

«Родина» обыграла «Краснодар» (2:1) в матче 13-го тура чемпионата России.

По данным Opta, московская команда стала вторым клубом в истории Премьер-лиги, которому удалось в сезоне после повышения из ФНЛ обыграть и «Зенит», и «Краснодар».

В 3-м туре этого сезона РПЛ «Родина» победила сине-бело-голубых со счетом 2:1.

Первой подобного результата добилась «Мордовия» в сезоне-2014/15 под руководством Юрия Семина. Тогда саранская команда победила «Зенит» Андре Виллаш-Боаша со счетом 1:0, а также оказалась сильнее «Краснодара» Олега Кононова — 2:1. На момент обеих встреч и питерцы, и «быки» находились в тройке лидеров турнирной таблицы.

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