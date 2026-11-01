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Родина — Краснодар: реакция Мусаева и Кордобы на результат матча РПЛ 31 октября 2026 года

«Возможно, нужна свежая кровь». «Краснодар» продлил серию без побед в РПЛ до семи матчей — Мусаев разочарован

Максим Слекишин
корреспондент
Мурад Мусаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
А капитан «быков» Джон Кордоба вступился за тренера.
Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.
31 октября, 19:45. Арена Химки (Химки)
Родина
2:1
Краснодар

«Краснодар» проиграл «Родине» (1:2) в матче 13-го тура РПЛ и продлил серию без побед в чемпионате до семи встреч. После игры главный тренер южан Мурад Мусаев признал проблемы и предположил, что команде нужна свежая кровь. А капитан Джон Кордоба извинился перед болельщиками и вступился за наставника на фоне слухов о его увольнении.

Грядут перемены?

Встреча в Химках сложилась для «Краснодара» неудачно. Все решилось во втором тайме: Кристиан открыл счет на 64-й минуте, но вскоре нападающий хозяев Герман Онугха воспользовался неудачными действиями Жубала и восстановил равновесие. А на 86-й Дуглас Аугусто отправил мяч в собственные ворота и принес «Родине» победу.

После финального свистка Мурад Мусаев признал, что его подопечные плохо выполняли свои задачи, не справлялись с прессингом и слишком медленно двигали мяч. По его словам, после замен во втором тайме игра улучшилась, но футболисты неправильно отреагировали на забитый гол.

«Абсолютно неправильная реакция: надо было продолжать контролировать игру. А пропущенные голы... Невозможно ни за что бороться, пропуская такие мячи. Тяжело что-то сделать. Нельзя так начинать матч и так реагировать», — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

За «Краснодар» тревожно. После шести побед на старте РПЛ южане не выигрывают семь матчей подряд: пять встреч завершились вничью, еще две — поражением. Мусаев допустил, что «быкам» могут понадобиться изменения.

«Тяжелая история, когда хорошо начинаешь сезон, а дальше побед не добиваешься. Расстраивает, что мы пропускаем такие мячи. Может, нужна свежая кровь, может, от меня не хватает свежих эмоций. Если бы я знал — я бы все решил», — признался тренер.

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«Краснодар» уже потерял девять очков в матчах, в которых вел в счете. За весь предыдущий сезон таких случаев было лишь пять. Кроме того, как сообщает Opta, южане впервые с апреля 2021 года проиграли сопернику из зоны вылета и впервые с ноября 2022-го — клубу, поднявшемуся из Первой лиги.

При этом впереди у «быков» матчи с ЦСКА и московским «Динамо» — есть риск продлить неудачную серию.

Ранее появлялись слухи о возможной тренерской перестановке в «Краснодаре» — по данным «РБ Спорт», владелец клуба Сергей Галицкий находится на связи с Александром Сторожуком на случай увольнения Мусаева.

Однако Мурад Олегович еще перед игрой с «Родиной» опроверг эту информацию.

«Так бывает в нашей работе, ничего нет такого. Сторожук сам связался со мной и сказал, что это неправда. Больше нечего сказать», — заявил он «Матч ТВ».

Мурад Мусаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«В Москве манипулируют информацией». Кордоба заступился за тренера

После матча с «Родиной» высказался и капитан «Краснодара» Джон Кордоба. Колумбиец признал, что команда переживает непростой период, и извинился перед болельщиками.

«Мы прекрасно понимаем, находимся не в лучшей ситуации. Хочется извиниться перед фанатами. Нам нужно перевернуть эту ситуацию», — сказал форвард журналистам.

Отдельно нападающий ответил на вопрос о вере в Мусаева. Он подчеркнул, что футболисты продолжат бороться за своего тренера.

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«Мы всегда будем биться за него. Конечно. Как можно этого не делать? Он привел нас к титулу» — добавил капитан.

Джон также не согласился с тем, что «быки» находятся в кризисе.

«Вам так кажется? У «Локомотива» кризис, но никто ничего не говорит об этом. У каждой команды есть право на то, чтобы находиться на спаде. У нас сейчас спад, и мы должны это исправить. Никакого кризиса нет. У нас не все получается, просто нужно работать больше. Но мы знаем, что в Москве манипулируют информацией, здесь есть эксперты по этому вопросу.

Что за манипуляции? Пресса говорит вещи, которые таковыми не являются. Но атаки в СМИ на меня не имеют никакого значения. Я уже все здесь выиграл. Буду продолжать работать на 100%, пока нахожусь в «Краснодаре»», — подчеркнул Кордоба.

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Джон Кордоба
Мурад Мусаев
РПЛ
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«Краснодар» повторил худшую серию в истории. «Родина» заслужила этот камбэк
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
2
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
10
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
11
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
14
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
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ЦСКА

 7
П
Педро
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Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
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