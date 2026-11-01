«Возможно, нужна свежая кровь». «Краснодар» продлил серию без побед в РПЛ до семи матчей — Мусаев разочарован
«Краснодар» проиграл «Родине» (1:2) в матче 13-го тура РПЛ и продлил серию без побед в чемпионате до семи встреч. После игры главный тренер южан Мурад Мусаев признал проблемы и предположил, что команде нужна свежая кровь. А капитан Джон Кордоба извинился перед болельщиками и вступился за наставника на фоне слухов о его увольнении.
Грядут перемены?
Встреча в Химках сложилась для «Краснодара» неудачно. Все решилось во втором тайме: Кристиан открыл счет на 64-й минуте, но вскоре нападающий хозяев Герман Онугха воспользовался неудачными действиями Жубала и восстановил равновесие. А на 86-й Дуглас Аугусто отправил мяч в собственные ворота и принес «Родине» победу.
После финального свистка Мурад Мусаев признал, что его подопечные плохо выполняли свои задачи, не справлялись с прессингом и слишком медленно двигали мяч. По его словам, после замен во втором тайме игра улучшилась, но футболисты неправильно отреагировали на забитый гол.
«Абсолютно неправильная реакция: надо было продолжать контролировать игру. А пропущенные голы... Невозможно ни за что бороться, пропуская такие мячи. Тяжело что-то сделать. Нельзя так начинать матч и так реагировать», — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».
За «Краснодар» тревожно. После шести побед на старте РПЛ южане не выигрывают семь матчей подряд: пять встреч завершились вничью, еще две — поражением. Мусаев допустил, что «быкам» могут понадобиться изменения.
«Тяжелая история, когда хорошо начинаешь сезон, а дальше побед не добиваешься. Расстраивает, что мы пропускаем такие мячи. Может, нужна свежая кровь, может, от меня не хватает свежих эмоций. Если бы я знал — я бы все решил», — признался тренер.
«Краснодар» уже потерял девять очков в матчах, в которых вел в счете. За весь предыдущий сезон таких случаев было лишь пять. Кроме того, как сообщает Opta, южане впервые с апреля 2021 года проиграли сопернику из зоны вылета и впервые с ноября 2022-го — клубу, поднявшемуся из Первой лиги.
При этом впереди у «быков» матчи с ЦСКА и московским «Динамо» — есть риск продлить неудачную серию.
Ранее появлялись слухи о возможной тренерской перестановке в «Краснодаре» — по данным «РБ Спорт», владелец клуба Сергей Галицкий находится на связи с Александром Сторожуком на случай увольнения Мусаева.
Однако Мурад Олегович еще перед игрой с «Родиной» опроверг эту информацию.
«Так бывает в нашей работе, ничего нет такого. Сторожук сам связался со мной и сказал, что это неправда. Больше нечего сказать», — заявил он «Матч ТВ».
«В Москве манипулируют информацией». Кордоба заступился за тренера
После матча с «Родиной» высказался и капитан «Краснодара» Джон Кордоба. Колумбиец признал, что команда переживает непростой период, и извинился перед болельщиками.
«Мы прекрасно понимаем, находимся не в лучшей ситуации. Хочется извиниться перед фанатами. Нам нужно перевернуть эту ситуацию», — сказал форвард журналистам.
Отдельно нападающий ответил на вопрос о вере в Мусаева. Он подчеркнул, что футболисты продолжат бороться за своего тренера.
«Мы всегда будем биться за него. Конечно. Как можно этого не делать? Он привел нас к титулу» — добавил капитан.
Джон также не согласился с тем, что «быки» находятся в кризисе.
«Вам так кажется? У «Локомотива» кризис, но никто ничего не говорит об этом. У каждой команды есть право на то, чтобы находиться на спаде. У нас сейчас спад, и мы должны это исправить. Никакого кризиса нет. У нас не все получается, просто нужно работать больше. Но мы знаем, что в Москве манипулируют информацией, здесь есть эксперты по этому вопросу.
Что за манипуляции? Пресса говорит вещи, которые таковыми не являются. Но атаки в СМИ на меня не имеют никакого значения. Я уже все здесь выиграл. Буду продолжать работать на 100%, пока нахожусь в «Краснодаре»», — подчеркнул Кордоба.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|13
|9
|1
|3
|21-12
|28
|
2
|Зенит
|12
|9
|0
|3
|27-13
|27
|
3
|ЦСКА
|12
|7
|4
|1
|21-12
|25
|
4
|Спартак
|12
|7
|2
|3
|21-10
|23
|
5
|Краснодар
|13
|6
|5
|2
|21-16
|23
|
6
|Оренбург
|12
|3
|7
|2
|14-12
|16
|
7
|Ростов
|12
|4
|3
|5
|13-17
|15
|
8
|Крылья Советов
|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
|
9
|Рубин
|13
|3
|6
|4
|13-18
|15
|
10
|Балтика
|12
|3
|5
|4
|15-13
|14
|
11
|Динамо Мх
|12
|4
|1
|7
|16-23
|13
|
12
|Родина
|13
|3
|3
|7
|15-28
|12
|
13
|Акрон
|12
|2
|6
|4
|15-21
|12
|
14
|Локомотив
|12
|2
|5
|5
|16-16
|11
|
15
|Ахмат
|13
|2
|5
|6
|15-19
|11
|
16
|Факел
|13
|1
|3
|9
|8-21
|6
|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|1 : 0
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|2 : 0
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|2 : 1
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|- : -
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|- : -
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|- : -
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
|- : -
|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|11
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|12
|1
|3
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1