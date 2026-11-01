«Возможно, нужна свежая кровь». «Краснодар» продлил серию без побед в РПЛ до семи матчей — Мусаев разочарован

А капитан «быков» Джон Кордоба вступился за тренера.

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.

31 октября, 19:45. Арена Химки (Химки)

«Краснодар» проиграл «Родине» (1:2) в матче 13-го тура РПЛ и продлил серию без побед в чемпионате до семи встреч. После игры главный тренер южан Мурад Мусаев признал проблемы и предположил, что команде нужна свежая кровь. А капитан Джон Кордоба извинился перед болельщиками и вступился за наставника на фоне слухов о его увольнении.

Грядут перемены?

Встреча в Химках сложилась для «Краснодара» неудачно. Все решилось во втором тайме: Кристиан открыл счет на 64-й минуте, но вскоре нападающий хозяев Герман Онугха воспользовался неудачными действиями Жубала и восстановил равновесие. А на 86-й Дуглас Аугусто отправил мяч в собственные ворота и принес «Родине» победу.

После финального свистка Мурад Мусаев признал, что его подопечные плохо выполняли свои задачи, не справлялись с прессингом и слишком медленно двигали мяч. По его словам, после замен во втором тайме игра улучшилась, но футболисты неправильно отреагировали на забитый гол.

«Абсолютно неправильная реакция: надо было продолжать контролировать игру. А пропущенные голы... Невозможно ни за что бороться, пропуская такие мячи. Тяжело что-то сделать. Нельзя так начинать матч и так реагировать», — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

За «Краснодар» тревожно. После шести побед на старте РПЛ южане не выигрывают семь матчей подряд: пять встреч завершились вничью, еще две — поражением. Мусаев допустил, что «быкам» могут понадобиться изменения.

«Тяжелая история, когда хорошо начинаешь сезон, а дальше побед не добиваешься. Расстраивает, что мы пропускаем такие мячи. Может, нужна свежая кровь, может, от меня не хватает свежих эмоций. Если бы я знал — я бы все решил», — признался тренер.

«Краснодар» уже потерял девять очков в матчах, в которых вел в счете. За весь предыдущий сезон таких случаев было лишь пять. Кроме того, как сообщает Opta, южане впервые с апреля 2021 года проиграли сопернику из зоны вылета и впервые с ноября 2022-го — клубу, поднявшемуся из Первой лиги.

При этом впереди у «быков» матчи с ЦСКА и московским «Динамо» — есть риск продлить неудачную серию.

Ранее появлялись слухи о возможной тренерской перестановке в «Краснодаре» — по данным «РБ Спорт», владелец клуба Сергей Галицкий находится на связи с Александром Сторожуком на случай увольнения Мусаева.

Однако Мурад Олегович еще перед игрой с «Родиной» опроверг эту информацию.

«Так бывает в нашей работе, ничего нет такого. Сторожук сам связался со мной и сказал, что это неправда. Больше нечего сказать», — заявил он «Матч ТВ».

Мурад Мусаев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«В Москве манипулируют информацией». Кордоба заступился за тренера

После матча с «Родиной» высказался и капитан «Краснодара» Джон Кордоба. Колумбиец признал, что команда переживает непростой период, и извинился перед болельщиками.

«Мы прекрасно понимаем, находимся не в лучшей ситуации. Хочется извиниться перед фанатами. Нам нужно перевернуть эту ситуацию», — сказал форвард журналистам.

Отдельно нападающий ответил на вопрос о вере в Мусаева. Он подчеркнул, что футболисты продолжат бороться за своего тренера.

«Мы всегда будем биться за него. Конечно. Как можно этого не делать? Он привел нас к титулу» — добавил капитан.

Джон также не согласился с тем, что «быки» находятся в кризисе.

«Вам так кажется? У «Локомотива» кризис, но никто ничего не говорит об этом. У каждой команды есть право на то, чтобы находиться на спаде. У нас сейчас спад, и мы должны это исправить. Никакого кризиса нет. У нас не все получается, просто нужно работать больше. Но мы знаем, что в Москве манипулируют информацией, здесь есть эксперты по этому вопросу.

Что за манипуляции? Пресса говорит вещи, которые таковыми не являются. Но атаки в СМИ на меня не имеют никакого значения. Я уже все здесь выиграл. Буду продолжать работать на 100%, пока нахожусь в «Краснодаре»», — подчеркнул Кордоба.