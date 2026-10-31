Источник: Гусев сменит Черчесова в «Ахмате»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев возглавит «Ахмат», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, 49-летний специалист ради работы в грозненском клубе отказался от варианта с «Факелом».

Гусев в ноябре 2025 года стал исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» после отставки Валерия Карпина. Спустя месяц с ним подписали полноценный контракт до конца сезона, после чего тренер летом покинул московский клуб.

«Ахмат» с августа 2025 года возглавляет Станислав Черчесов. Под его руководством грозненцы потерпели пять поражений подряд в последних матчах.

С 11 очками «Ахмат» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ.

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