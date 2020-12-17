Как «Спартаку» жить без Тедеско? Он должен уйти прямо сейчас

Леонид Федун получил очень плохой «подарок» на Новый год.

«Спартак» проиграл матч года «Зениту» и потерял главного тренера. После финального свистка Доменико Тедеско объявил, что не будет продлевать контракт с московским клубом, а владелец красно-белых Федун получил худший презент на Новый год из всех возможных. От того, какое решение теперь примет менеджмент по поводу будущего главного тренера, зависит выполнение одной из главных целей Леонида Арнольдовича. В следующем сезоне «Спартак» празднует столетие, а Федун мечтает сделать шикарный подарок болельщикам, выиграв чемпионат России в юбилейный год.

О своем неожиданном уходе Тедеско рассказал руководству накануне матча в Петербурге. Доменико не понимает и не принимает часть действительности, в которой ему приходится существовать в России. Отечественные эксперты и аналитики повесили на немца клеймо психа за безобидные эмоции во время игр. Собственные клубные боссы два раза за прошедший год кардинально поменяли стратегию развития «Спартака». Также Тедеско не понимает многих решений судей, постоянно раздающих ему карточки, кажется, уже просто ради развлечения.

У Тедеско действительно шла настоящая война с бывшим генеральным директором Шамилем Газизовым, но тренер в ней победил. Газизова в клубе больше нет. Прогресс «Спартака» по сравнению с прошлым годом более чем внушительный. В 2019 году красно-белые уходили на перерыв на 10-м месте, набрав за первую часть чемпионата на 13 очков меньше нынешних 35-ти. Несмотря на все бьющие под дых обстоятельства, Тедеско смог объединить вокруг себя команду и болельщиков, добился приемлемого результата. Все шло к тому, что тренер продлит соглашение, но Доменико в итоге поступил очень странно.

Ни один из футболистов красно-белых, выходивших на поле «Газпром Арены» не знал, что после финального свистка Доменико взорвет бомбу. За день до матча Тедеско сообщил о своем решении руководству, которое оказалось шокировано таким поворотом событий. Федун и Зарема Салихова просили тренера не делать поспешных шагов, но немец решил по-своему. У боссов «Спартака» есть время до 14 января, чтобы понять какой тренер должен заканчивать нынешний сезон и начинать следующий.

В первую очередь руководители должны определиться, нужен ли им Тедеско без каких-либо гарантий продления. Логично уже с января передать команду человеку, которому предстоит работать с ней в следующем сезоне. Времени для поиска тренера практически нет, но на российском и европейском рынке все-таки есть люди, которые могли бы принять «Спартак». Если вновь будет избрана стратегия, ориентированная на иностранные кадры, то красно-белым можно присмотреться к Лучано Спаллетти. Из россиян возглавить команду здесь и сейчас мог бы разве что Курбан Бердыев.

Лично я поддерживал Тедеско с его первого дня в России, но последний поступок по отношению к клубу, коллективу и болельщикам принять не могу. Да, возможно, ситуации, которые пережил Доменико у нас в стране за последний год, позволяют ему уйти вот так. Но, честно говоря, меня не покидает ощущение предательства. Вдвойне возмутительным станет вариант, если в Германии Тедеско быстро подпишет договор с новым клубом, который его уже ждал. Гораздо благороднее было бы закончить нынешний чемпионат, добиться со своими парнями хорошего результата и вот тогда уйти.

Если через несколько дней немец передумает и захочет продлить контракт со «Спартаком», это будет смотреться смешно и нелепо. Своими словами Тедеско сжег мосты, а, значит, должен уйти прямо сейчас.

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