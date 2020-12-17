Выделяем две проблемы красно-белых в дерби с петербуржцами.

Начнем с показательной картинки.

Карта ударов «Зенита» (оранжевые) и «Спартака» (синие) в матче 19-го тура РПЛ (3:1). Фото whoscored.com

Это карта ударов в матче 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (3:1). 28 у петербуржцев (9 в створ), 5 — у москвичей (2 в створ). При этом все голы забили игроки сине-бело-голубых. А еще Азмун и Вендел по разу попали в каркас ворот.

Ужасно? Безусловно.

А вот и другая статистика: на 2,62 xG наиграли хозяева, всего на 0,13 xG — гости. Колоссальная разница в качестве моментов!

Почему же «Спартак» провалился?

Созидание: нет габаритного форварда

Так выглядел прессинг «Зенита» на протяжении большей части матча.

Кадр из матча 19-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» (3:1).

Петербуржцы начинали давление прямо в штрафной площади соперника. Это подтверждают и цифры: 4,67 PPDA против 10,00 PPDA у «Спартака». При том, что красно-белые — до сих пор самая интенсивно прессингующая команда РПЛ (7,08 PPDA в среднем).

Москвичи не справлялись с давлением «Зенита». Это приводило к проблемам с выходом из обороны в атаку. Самый простой вариант в такой ситуации — длинные передачи вперед. Вопрос: на кого? Соболева нет. Понсе опускался в глубину, но не преуспел: ноль выигранных верховых единоборств.

Вот и приходилось использовать индивидуальные действия Мозеса, Айртона и Зобнина. А это всегда риск потери.

В завершающей стадии атаки — тоже безысходность. Да, были попытки креатива: Мозес и Айртон смещались в полуфланги, отдавая края Бакаеву или Понсе. Высоко поднимался и Джикия. Однако гол за «Спартак» забил Ловрен — в стиле своей игры в «Ливерпуле»:

«Зенит» просто закрывал фланги за счет численного преимущества. Петербуржцы знали о том, что красно-белые чаще атакуют через правый край. Вот и создавали там ситуации наподобие пять в три.

Казалось бы, снова есть простое решение: кроссы в штрафную площадь. У Понсе вечер не задался, хотя его игра головой пригодилась бы «Спартаку». Поэтому Доменико Тедеско решил вновь выпустить в нападение Кутепова.

Вот карта касаний Ильи.

Карта касаний Ильи Кутепова в матче 19-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» (3:1). Фото whoscored.com

Их — 6 за 22 минуты. Да, был удар головой. Однако на этом — все.

Соболев оказался серьезной потерей.

Разрушение: нет профильного опорника

— В опорной зоне упустили футболиста, — сказал в перерыве Зобнин, комментируя гол Азмуна.

Так получилось, что в «Спартаке» нет профильной «шестерки». У Крала и Зобнина гибридные позиции, включающие функции «десятки». И чеха, и россиянина можно часто заметить возле чужой штрафной. Поэтому в опорную зону смещаются то Жиго, то Джикия, то Айртон.

От таких перестановок лишь хаос и пустоты. Иначе не объяснить следующую последовательность событий: крестовина Вендела — гол Азмуна.

Отсюда же и проблемы с подборами. Наверное, тренерский штаб «Спартака» видел, как все мячи после «стандартов» забирает Ракицкий. Но почему-то именно Ярослав остался в одиночестве и забил второй гол петербуржцев.

Вероятно, эта неразбериха с позициями послужила и причиной провальной игры центральных защитников красно-белых. Им же приходилось разрываться между штрафной и опорной зоной. И получилась следующая картина.

Выигранные верховые единоборства Артема Дзюбы в матче 19-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» (3:1). Фото whoscored.com

Это карта выигранных верховых единоборств Дзюбы. Их 8, причем 6 — в штрафной «Спартака». Самый опасный игрок «Зенита» получал такую свободу возле ворот красно-белых! Москвичи не успевали за Артемом, а потому закономерно пропустили третий мяч:

Состояние Тедеско

«Спартак» провел ужасный матч. Да, сказались кадровые и трансферные проблемы: плохо и без Соболева, и без профильного опорника. Возможно, повлияло и психологическое состояние Тедеско. После игры он заявил, что не будет продлевать контракт с клубом. Если в голове такие мысли, что говорить о тактике?

Жаль только интригу в РПЛ. Это было единственное украшение сезона.

В материале использована статистика whoscored.com и understat.com