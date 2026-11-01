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Оренбург — ЦСКА: во сколько начало матча РПЛ, где смотреть трансляцию 1 ноября 2026

«Оренбург» — ЦСКА: во сколько начало матча РПЛ

Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Футболист ЦСКА Данил Круговой.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Оренбург» и ЦСКА сыграют в 13-м туре РПЛ в воскресенье, 1 ноября. Встреча пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге и начнется в 13.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.
01 ноября, 13:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
ЦСКА

Следить за ключевыми событиями игры «Оренбург» — ЦСКА можно в матч-центре «СЭ».

Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч Премьер». Предматчевый эфир начнется в 12.00 мск, показ непосредственно встречи запланирован с 12.55 мск. Смотреть игру онлайн можно на сайте matchtv.ru при наличии доступа к платному каналу.

В 12-м туре «Оренбург» на выезде победил «Ахмат» (1:0), а ЦСКА дома обыграл «Спартак» (2:0). После 12 матчей оренбуржцы набрали 16 очков и занимают 6-е место в турнирной таблице РПЛ. У армейцев 25 очков и 3-я строчка.

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
2
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
10
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
11
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
14
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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30 тур
31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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