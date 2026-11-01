«Оренбург» — ЦСКА: во сколько начало матча РПЛ

«Оренбург» и ЦСКА сыграют в 13-м туре РПЛ в воскресенье, 1 ноября. Встреча пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге и начнется в 13.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.

01 ноября, 13:00. Газовик (Оренбург)

Следить за ключевыми событиями игры «Оренбург» — ЦСКА можно в матч-центре «СЭ».

Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч Премьер». Предматчевый эфир начнется в 12.00 мск, показ непосредственно встречи запланирован с 12.55 мск. Смотреть игру онлайн можно на сайте matchtv.ru при наличии доступа к платному каналу.

В 12-м туре «Оренбург» на выезде победил «Ахмат» (1:0), а ЦСКА дома обыграл «Спартак» (2:0). После 12 матчей оренбуржцы набрали 16 очков и занимают 6-е место в турнирной таблице РПЛ. У армейцев 25 очков и 3-я строчка.