Кордоба о поражении «Краснодара» от «Родины»: «Хочется извиниться перед фанатами. Будем биться за тренера»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба извинился перед болельщиками команды после поражения от «Родины» (1:2) в матче 13-го тура РПЛ.

— Объясните поражение в сегодняшнем матче.

— Мы прекрасно понимаем, что находимся не в лучшей ситуации. Хочется извиниться перед фанатами. Нам нужно перевернуть эту ситуацию.

— Как исправить положение?

— Нужно работать вдвое больше, как мы это делали в прошлых сезонах.

— Появляются слухи о возможной отставке Мусаева. Будете биться за тренера?

— Конечно. Как можно это не делать? Он привел нас к титулу, — сказал Кордоба.

«Краснодар» набрал 23 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице. Команда Мурада Мусаева не побеждает в РПЛ более двух месяцев: после победы над «Ростовом» (1:0) 30 августа в 6-м туре краснодарцы пять раз сыграли вничью и потерпели два поражения.

В следующем туре «Краснодар» 7 ноября примет ЦСКА. В тот же день «Родина» сыграет на выезде с «Ахматом».

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