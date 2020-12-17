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Беги, Доменико, беги. Тедеско — лучшее, что случилось со «Спартаком» после чемпионства

Дмитрий Гирин
Дмитрий Гирин
Корреспондент
Сегодня, 10:00
Доменико Тедеско. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Доменико Тедеско. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Немец поднял красно-белых из руин, но его хватило только на год.
Доменико Тедеско.Как «Спартаку» жить без Тедеско? Он должен уйти прямо сейчас

Прощание

Принято считать, что запоминается последнее. Поэтому жаль, что Доменико Тедеско покидает «Спартак» на такой ноте — после двух поражений подряд, ужасного матча с «Зенитом» и краха надежд на титул.

В то, что немец продолжит работу с командой весной, верится слабо. Это было бы просто нелогично. Близится зимнее трансферное окно, нужно определяться с кандидатурами на вход и на выход, кого отдавать в аренду, а кого возвращать, и так далее. Делать это с Тедеско в качестве «хромой утки» бессмысленно, тем более сам он заявил, что не будет вмешиваться в эти процессы. Как ему быть с новичками, которые придут и, возможно, не вписываются в его концепцию? А потом будущее лето тоже будет плотным, там чемпионат Европы, и значит, большого межсезонья не будет, плюс в «Спартаке» хватает сборников, есть даже Айртон, который может уехать на олимпийский турнир в Токио. Времени на раскачку и долгие сборы у преемника не будет. Сезон же 2021/2022 — юбилейный, там столетие красно-белых. К которому все, включая владельца, хотели бы выиграть какой-нибудь трофей. Тут уже не до перестроек, надо давать результат.

И потом, раз Тедеско так скучает по семье, то зачем ждать и мучиться еще полгода. К лету локдаун в Германии наверняка отменят, постепенно начинается вакцинация и, вероятно, видеться с близкими можно будет так же часто, как и раньше.

Ну а пока ксенофобы, сторонники отечественной тренерской школы и прочие слафянофилы, просто хейтеры Доменико, а также эмоциональные болельщики, разочарованные матчем с «Зенитом», вволю оттопчутся. Спору нет, игра, показанная «Спартаком» в Санкт-Петербурге, была ужасна. На поле красно-белые вышли, как выразился один знакомый болельщик, уже «с полными штанами». Что удивительно — при Тедеско такого никогда не было. Хотя, если ты знаешь, что уходишь, то и былой искры уже нет. Показательна реакция Доменико после гола Ракицкого — он устало и грустно сидел на скамейке с пустым взглядом.

Кстати, пару часов спустя играли «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» — два лидера АПЛ решали, кто выйдет на чистое первое место. После первого тайма соотношение ударов было 8-1 в пользу «красных», владение мячом — 79 на 21, а число передач — 448 на 119. Счет при этом был 1:1. Ничего не напоминает? Единственное, развязка в итоге получилась более драматичной — победный гол «Ливерпуля» Фирмину забил уже на 90-й минуте. Понятно, что сравнение, может, и немного натянутое, но суть в том, что иногда shit happens.

Массимо Каррера (слева) и&nbsp;Курбан Бердыев.Кто может заменить Тедеско в «Спартаке». От Карреры до Адвоката

Ожидания

Можно говорить о том, что поражение от «Зенита» окончательно развеяло чемпионские иллюзии «Спартака». Но о чем вы думали, например, 22 июля, когда заканчивался прошлый сезон? Вы ждали, что в конце октября красно-белые единолично возглавят таблицу и вплоть до зимней паузы будут в чемпионской гонке? Полагаю, что на это рассчитывали только самые отъявленные оптимисты и фанатики. Все смеялись, когда «Спартак» в августе вырвался наверх.

А помните, каким был «Спартак», когда Тедеско возглавил его чуть более года назад? Это была разрозненная, плохо управляемая и морально пришибленная группа людей. Форменные руины, на которые больно было смотреть. И за это время немец слепил вполне себе играющую команду, у который есть более-менее четкий и узнаваемый рисунок. Было видно, чего Доменико хочет и как к этому идет. Безусловно, многое еще нужно было оттачивать, все еще было хрупко. Да, не идеал для тех, кто видел вживую команды Бескова и Романцева. Но «Спартак» перестал быть аморфным нечто, как при Олеге Кононове.

Смотрите, при Тедеско твердым первым номером стал Максименко, и многие уже ждут голкипера в сборной, пусть с «Зенитом» был и не лучший матч. Даже дико вспоминать, что когда-то Кононов хотел поменять его на Левашова. Заиграл в основе Маслов. Заблистал Бакаев, и кто знает, что было бы, если бы не перенесенный весной коронавирус. Вовсю забивают Понсе и Ларссон. Великолепный год провел Зобнин. Появился Соболев — Тедеско хотел большого нападающего, — который может стать важной фигурой в команде на долгие годы.

Глупо перечеркивать все это одним матчем против «Зенита», пусть, повторю снова, это и было ужасно. Именно Доменико втащил «Спартак» в чемпионскую гонку.

16&nbsp;декабря. Санкт-Петербург. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 3:1. Лев победил гладиатора.
Доменико Тедеско.«Спартак» проиграл. Тедеско уйдет

Исполнители

При всем при этом, за исключением Соболева, Тедеско работал с тем материалом, что у него был, не получив летом никакого реального усиления. С Кокориным и Уруновым и так понятно, но и Мозес, на мой взгляд, ничем команде не помог, скорее, наоборот.

Да, это мастер, и в каждом матче нигериец в одном-двух эпизодах блистал. Тут и гол «Краснодару», и заработанный пенальти в Екатеринбурге, и остановка мяча в Сочи, когда он только за счет нее убрал соперника. Однако полное ощущение, что Мозес решил играть только на чистых мячах, нехотя, словно делая всем одолжение. Пошло это еще с первого матча, против «Химок», когда соперник из-под него чуть не сравнял счет после углового, и продолжалось каждый матч. Примеров — уйма. Вот пара последних: матч с «Сочи», начало второго тайма, и Маргасов чуть не забил из-за того, что Мозес просто не доработал эпизод и смотрел футбол. Ну и, наконец, голы Азмуна и Ракицкого в Санкт-Петербурге — футболисты «Зенита» отклеились как раз от африканца, пока тот лениво пытался накрыть удар.

И то, что в важнейшем матче Тедеско просто некого выпустить на замену, тогда как у соперника на лавке Жирков, Кузяев и Дриусси, — это показательно.

Претензии

Упреки же в адрес немца, регулярно высказываемые многими так называемыми экспертами, и вовсе выглядят забавными.

Тедеско играет в три центральных защитника, это не по-спартаковски. Вообще-то, игру в три защитника любил и пытался практиковать в «Спартаке» Дмитрий Аленичев. Получалось плохо, как и все остальное, но ему можно — он же свой, поэтому схема преподносилась как модная и прогрессивная.

Тедеско играет от обороны, и «Спартак» слаб в позиционной атаке. Цифры порой обманчивы, и странно все сводить к математическим моделям — не из-за какой-то абстрактной философии, что футбол больше чисел и так далее, а просто потому, что это спорт крайне низкой результативности и тут велик элемент случайности, — но вот несколько данных. «Спартак» — второй в РПЛ по владению мячом (56,6%). Третий по числу коротких передач (435 в среднем за матч, перед этим туром был вторым) и предпоследний по числу длинных (всего 60, меньше только у ЦСКА — 58). Статистика по ударам (14,6 в среднем за матч) и ударам в створ (4,7) сильно просела после матча с «Зенитом», но до этого тура «Спартак» занимал по этим показателям первое-второе место. Наконец, до игры в Санкт-Петербурге красно-белые делили с ЦСКА последнее место по времени, когда игра идет у их ворот (по 25%), сейчас этот показатель вырос до 26%. Кроме того, «Спартак» — самая активно прессингующая команда РПЛ: показатель PPDA равен 7,08 (а до матча с «Зенитом» и вовсе был меньше семи). Не очень похоже на оборонительный футбол.

Тедеско уперся в одну схему с тремя защитниками. Ну и? Леонид Слуцкий более десяти лет играет только 4-2-3-1, отходя от этой расстановки крайне редко. Он тоже уперся в одну схему? И потом, для формаций 4-Х-Х в «Спартаке» сейчас просто нет нужного набора исполнителей — в первую очередь опорного полузащитника.

Доменико Тедеско.Решение Тедеско, разговор с Федуном и поиск нового тренера. Реакция «Спартака»

Грабли

Но черт с ними, с экспертами, не думаю, что их мнение сильно волновало Тедеско. Куда важнее, что работа в «Спартаке» — это жизнь на пороховой бочке. За не такое уж долгое пребывание немца в клубе сменилось два генеральных директора и несколько векторов развития. Камоцци, Зарема, Попов... Постоянные вбросы и сливы в СМИ и аффилированные с клубной пресс-службой Telegram-каналы. Полоскание то Газизова, то Урунова, то Кокорина, сомнительные инсайды, слухи и сплетни. Скандалы, интриги, расследования. Шептуны и придворные.

Официально озвученная версия с семейными причинами довольно убедительна, но за этот год не раз и не два хотелось крикнуть: «Беги, Доменико, беги отсюда скорее».

Хотя именно побегом поступок Тедеско считать, на мой взгляд, нельзя. Он был честен и с владельцем, и с командой, и с болельщиками. Куда хуже было бы дотянуть до лета и объявить об уходе после окончания сезона. Сейчас же у клуба будет время определиться, а у преемника, если он появится уже сейчас, — возможность провести зимние сборы и вообще начать готовиться к лету, в том числе и в плане трансферов.

Жалеть Тедеско точно не стоит. У него все будет в порядке — построит карьеру в Германии или Италии, возьмет титулы. А вот «Спартак», кажется, снова ждет любимое развлечение — бег по граблям. Мы же запасаемся попкорном и с садомазохизмом наблюдаем за очередным сезоном шоу.

P.S. И, да, позвоните уже в город Ростов-на-Дону Валерию Карпину.

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