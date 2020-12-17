Немец поднял красно-белых из руин, но его хватило только на год.

Прощание

Принято считать, что запоминается последнее. Поэтому жаль, что Доменико Тедеско покидает «Спартак» на такой ноте — после двух поражений подряд, ужасного матча с «Зенитом» и краха надежд на титул.

В то, что немец продолжит работу с командой весной, верится слабо. Это было бы просто нелогично. Близится зимнее трансферное окно, нужно определяться с кандидатурами на вход и на выход, кого отдавать в аренду, а кого возвращать, и так далее. Делать это с Тедеско в качестве «хромой утки» бессмысленно, тем более сам он заявил, что не будет вмешиваться в эти процессы. Как ему быть с новичками, которые придут и, возможно, не вписываются в его концепцию? А потом будущее лето тоже будет плотным, там чемпионат Европы, и значит, большого межсезонья не будет, плюс в «Спартаке» хватает сборников, есть даже Айртон, который может уехать на олимпийский турнир в Токио. Времени на раскачку и долгие сборы у преемника не будет. Сезон же 2021/2022 — юбилейный, там столетие красно-белых. К которому все, включая владельца, хотели бы выиграть какой-нибудь трофей. Тут уже не до перестроек, надо давать результат.

И потом, раз Тедеско так скучает по семье, то зачем ждать и мучиться еще полгода. К лету локдаун в Германии наверняка отменят, постепенно начинается вакцинация и, вероятно, видеться с близкими можно будет так же часто, как и раньше.

Ну а пока ксенофобы, сторонники отечественной тренерской школы и прочие слафянофилы, просто хейтеры Доменико, а также эмоциональные болельщики, разочарованные матчем с «Зенитом», вволю оттопчутся. Спору нет, игра, показанная «Спартаком» в Санкт-Петербурге, была ужасна. На поле красно-белые вышли, как выразился один знакомый болельщик, уже «с полными штанами». Что удивительно — при Тедеско такого никогда не было. Хотя, если ты знаешь, что уходишь, то и былой искры уже нет. Показательна реакция Доменико после гола Ракицкого — он устало и грустно сидел на скамейке с пустым взглядом.

Кстати, пару часов спустя играли «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» — два лидера АПЛ решали, кто выйдет на чистое первое место. После первого тайма соотношение ударов было 8-1 в пользу «красных», владение мячом — 79 на 21, а число передач — 448 на 119. Счет при этом был 1:1. Ничего не напоминает? Единственное, развязка в итоге получилась более драматичной — победный гол «Ливерпуля» Фирмину забил уже на 90-й минуте. Понятно, что сравнение, может, и немного натянутое, но суть в том, что иногда shit happens.

Ожидания

Можно говорить о том, что поражение от «Зенита» окончательно развеяло чемпионские иллюзии «Спартака». Но о чем вы думали, например, 22 июля, когда заканчивался прошлый сезон? Вы ждали, что в конце октября красно-белые единолично возглавят таблицу и вплоть до зимней паузы будут в чемпионской гонке? Полагаю, что на это рассчитывали только самые отъявленные оптимисты и фанатики. Все смеялись, когда «Спартак» в августе вырвался наверх.

А помните, каким был «Спартак», когда Тедеско возглавил его чуть более года назад? Это была разрозненная, плохо управляемая и морально пришибленная группа людей. Форменные руины, на которые больно было смотреть. И за это время немец слепил вполне себе играющую команду, у который есть более-менее четкий и узнаваемый рисунок. Было видно, чего Доменико хочет и как к этому идет. Безусловно, многое еще нужно было оттачивать, все еще было хрупко. Да, не идеал для тех, кто видел вживую команды Бескова и Романцева. Но «Спартак» перестал быть аморфным нечто, как при Олеге Кононове.

Смотрите, при Тедеско твердым первым номером стал Максименко, и многие уже ждут голкипера в сборной, пусть с «Зенитом» был и не лучший матч. Даже дико вспоминать, что когда-то Кононов хотел поменять его на Левашова. Заиграл в основе Маслов. Заблистал Бакаев, и кто знает, что было бы, если бы не перенесенный весной коронавирус. Вовсю забивают Понсе и Ларссон. Великолепный год провел Зобнин. Появился Соболев — Тедеско хотел большого нападающего, — который может стать важной фигурой в команде на долгие годы.

Глупо перечеркивать все это одним матчем против «Зенита», пусть, повторю снова, это и было ужасно. Именно Доменико втащил «Спартак» в чемпионскую гонку.

Исполнители

При всем при этом, за исключением Соболева, Тедеско работал с тем материалом, что у него был, не получив летом никакого реального усиления. С Кокориным и Уруновым и так понятно, но и Мозес, на мой взгляд, ничем команде не помог, скорее, наоборот.

Да, это мастер, и в каждом матче нигериец в одном-двух эпизодах блистал. Тут и гол «Краснодару», и заработанный пенальти в Екатеринбурге, и остановка мяча в Сочи, когда он только за счет нее убрал соперника. Однако полное ощущение, что Мозес решил играть только на чистых мячах, нехотя, словно делая всем одолжение. Пошло это еще с первого матча, против «Химок», когда соперник из-под него чуть не сравнял счет после углового, и продолжалось каждый матч. Примеров — уйма. Вот пара последних: матч с «Сочи», начало второго тайма, и Маргасов чуть не забил из-за того, что Мозес просто не доработал эпизод и смотрел футбол. Ну и, наконец, голы Азмуна и Ракицкого в Санкт-Петербурге — футболисты «Зенита» отклеились как раз от африканца, пока тот лениво пытался накрыть удар.

И то, что в важнейшем матче Тедеско просто некого выпустить на замену, тогда как у соперника на лавке Жирков, Кузяев и Дриусси, — это показательно.

Претензии

Упреки же в адрес немца, регулярно высказываемые многими так называемыми экспертами, и вовсе выглядят забавными.

Тедеско играет в три центральных защитника, это не по-спартаковски. Вообще-то, игру в три защитника любил и пытался практиковать в «Спартаке» Дмитрий Аленичев. Получалось плохо, как и все остальное, но ему можно — он же свой, поэтому схема преподносилась как модная и прогрессивная.

Тедеско играет от обороны, и «Спартак» слаб в позиционной атаке. Цифры порой обманчивы, и странно все сводить к математическим моделям — не из-за какой-то абстрактной философии, что футбол больше чисел и так далее, а просто потому, что это спорт крайне низкой результативности и тут велик элемент случайности, — но вот несколько данных. «Спартак» — второй в РПЛ по владению мячом (56,6%). Третий по числу коротких передач (435 в среднем за матч, перед этим туром был вторым) и предпоследний по числу длинных (всего 60, меньше только у ЦСКА — 58). Статистика по ударам (14,6 в среднем за матч) и ударам в створ (4,7) сильно просела после матча с «Зенитом», но до этого тура «Спартак» занимал по этим показателям первое-второе место. Наконец, до игры в Санкт-Петербурге красно-белые делили с ЦСКА последнее место по времени, когда игра идет у их ворот (по 25%), сейчас этот показатель вырос до 26%. Кроме того, «Спартак» — самая активно прессингующая команда РПЛ: показатель PPDA равен 7,08 (а до матча с «Зенитом» и вовсе был меньше семи). Не очень похоже на оборонительный футбол.

Тедеско уперся в одну схему с тремя защитниками. Ну и? Леонид Слуцкий более десяти лет играет только 4-2-3-1, отходя от этой расстановки крайне редко. Он тоже уперся в одну схему? И потом, для формаций 4-Х-Х в «Спартаке» сейчас просто нет нужного набора исполнителей — в первую очередь опорного полузащитника.

Грабли

Но черт с ними, с экспертами, не думаю, что их мнение сильно волновало Тедеско. Куда важнее, что работа в «Спартаке» — это жизнь на пороховой бочке. За не такое уж долгое пребывание немца в клубе сменилось два генеральных директора и несколько векторов развития. Камоцци, Зарема, Попов... Постоянные вбросы и сливы в СМИ и аффилированные с клубной пресс-службой Telegram-каналы. Полоскание то Газизова, то Урунова, то Кокорина, сомнительные инсайды, слухи и сплетни. Скандалы, интриги, расследования. Шептуны и придворные.

Официально озвученная версия с семейными причинами довольно убедительна, но за этот год не раз и не два хотелось крикнуть: «Беги, Доменико, беги отсюда скорее».

Хотя именно побегом поступок Тедеско считать, на мой взгляд, нельзя. Он был честен и с владельцем, и с командой, и с болельщиками. Куда хуже было бы дотянуть до лета и объявить об уходе после окончания сезона. Сейчас же у клуба будет время определиться, а у преемника, если он появится уже сейчас, — возможность провести зимние сборы и вообще начать готовиться к лету, в том числе и в плане трансферов.

Жалеть Тедеско точно не стоит. У него все будет в порядке — построит карьеру в Германии или Италии, возьмет титулы. А вот «Спартак», кажется, снова ждет любимое развлечение — бег по граблям. Мы же запасаемся попкорном и с садомазохизмом наблюдаем за очередным сезоном шоу.

P.S. И, да, позвоните уже в город Ростов-на-Дону Валерию Карпину.