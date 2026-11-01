Кордоба: «Все стали экспертами и предлагают «Краснодару» поменять тренера, игроков. Пусть говорят, что хотят»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба после поражения от «Родины» (1:2) в матче 13-го тура РПЛ ответил на критику выступления команды в этом сезоне.

— Тебе не кажется, что «Краснодару» не хватает обоймы?

— Не подходящий момент для критики. Каждый пытается сделать все как можно лучше. Нужно проанализировать, что у нас получается, а что нет. Нужно работать над тем, чтобы исправлять положение и мы однозначно вернемся к победам. Сейчас все стали экспертами в футболе. Все знают, почему у «Краснодара» кризис. Все говорят о том, что надо поменять тренера, игроков. Но пусть говорят, что хотят, — сказал Кордоба.

«Краснодар» набрал 23 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице. Команда Мурада Мусаева не побеждает в РПЛ более двух месяцев: после победы над «Ростовом» (1:0) 30 августа в 6-м туре краснодарцы пять раз сыграли вничью и потерпели два поражения.

В следующем туре «Краснодар» 7 ноября примет ЦСКА.

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