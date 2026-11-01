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Джон Кордоба ответил на критику Краснодара после поражения от Родины

Кордоба: «Все стали экспертами и предлагают «Краснодару» поменять тренера, игроков. Пусть говорят, что хотят»

Александр Абустин
корреспондент

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба после поражения от «Родины» (1:2) в матче 13-го тура РПЛ ответил на критику выступления команды в этом сезоне.

— Тебе не кажется, что «Краснодару» не хватает обоймы?

— Не подходящий момент для критики. Каждый пытается сделать все как можно лучше. Нужно проанализировать, что у нас получается, а что нет. Нужно работать над тем, чтобы исправлять положение и мы однозначно вернемся к победам. Сейчас все стали экспертами в футболе. Все знают, почему у «Краснодара» кризис. Все говорят о том, что надо поменять тренера, игроков. Но пусть говорят, что хотят, — сказал Кордоба.

«Краснодар» набрал 23 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице. Команда Мурада Мусаева не побеждает в РПЛ более двух месяцев: после победы над «Ростовом» (1:0) 30 августа в 6-м туре краснодарцы пять раз сыграли вничью и потерпели два поражения.

В следующем туре «Краснодар» 7 ноября примет ЦСКА.

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Джон Кордоба
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Родина
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
2
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
10
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
11
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
14
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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Г
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Максим Глушенков

Зенит

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 7
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Крылья Советов, ЦСКА

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