У Фомина — «1+1», у Тюкавина — гол «Ахмату». «Динамо» минимум до понедельника — лидер РПЛ

Бело-голубые дома обыграли грозненцев — 2:0.

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.

31 октября, 17:30. ВТБ Арена (Москва)

«Динамо» своей рекордной в российской истории семиматчевой победной серией здорово задрало планку ожиданий. Общественность и болельщики бело-голубых заговорили в том числе о возможности завоевать наконец золото — первое за 50 лет. Что, похоже, придавило динамовцев психологически — в Самаре против «Акрона» они выглядели совершенно неубедительно.

Так что перед встречей с «Ахматом» встали вопросы: а что с ментальностью и концентрацией «Динамо»? Готово ли оно к давлению, которое обязательно сопутствует чемпионской гонке? В состоянии ли обыгрывать по заказу аутсайдеров без права на ошибку?

Луцший рецепт в такой ситуации — быстрый гол. И он пришел уже на второй минуте. Атака бело-голубых смотрелась неплохо, Фомин с ходу пробил по воротам из-за штрафной, но Ульянов, конечно, должен был справляться. Однако голкипер просчитался с прыжком, перелетел траекторию полета мяча и отбил его в сетку — 1:0.

В нынешнем сезоне если «Динамо» забивало первым, то обязательно выигрывало. В субботу с подтверждением этой статистики москвичи все могли решить уже в первом тайме. Гладышев здорово бил правой — на сей раз Ульянов спас. Потом тот же вингер наносил удар низом — вратарь отбил, а Тюкавин не попал в пустые ворота — не успел подстроиться. Чуть позже Артур вышел на идеальную позицию и целил в девятку — рядом со штангой.

«Ахмат» при этом думал не только об обороне. Быстрый Садулаев постоянно нырял за спины защитникам — Расулову приходилось делать рывки, чтобы не допустить выхода один на один. Да и вообще хватало подходов, державших в напряжении оборону. А ближе всего к ответному голу был Цаке — после штрафного он пробил рядом со штангой.

Грозненцам-то отступать некуда — они порой неплохо играют, но с результатами дела хуже — команда провалилась в зону стыков.

Второй тайм пошел по тому же сценарию, что и основная часть (после второй минуты) первого. Хозяева атаковали активнее и опаснее, но все с тем же нулевым КПД в завершении. Гости — реже, однако свои моменты тоже создавали, держа зрителей в напряжении. Самый опасный возник на 72-й минуте — Мелкадзе после скидки Адамова бил из убойного положения — Расулов справился.

И все же на 77-й минуте логика (22-8 — итоговая статистика по ударам) восторжествовала — количество возможностей москвичей переросло в качество. Фомин после атаки правым флангом точно отпасовал в штрафную Тюкавину, а тот — мастер: в касание в ближний угол пальнул без особых шансов для вратаря — 2:0. У форварда шестой гол в сезоне в РПЛ, а Фомин записал на свой счет «1+1».

Непростая, но уверенная победа «Динамо». Которое, по крайней мере до матча «Зенита» с «Крыльями» в понедельник, вернулось на первую строчку.