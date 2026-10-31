У Фомина — «1+1», у Тюкавина — гол «Ахмату». «Динамо» минимум до понедельника — лидер РПЛ
«Динамо» своей рекордной в российской истории семиматчевой победной серией здорово задрало планку ожиданий. Общественность и болельщики бело-голубых заговорили в том числе о возможности завоевать наконец золото — первое за 50 лет. Что, похоже, придавило динамовцев психологически — в Самаре против «Акрона» они выглядели совершенно неубедительно.
Так что перед встречей с «Ахматом» встали вопросы: а что с ментальностью и концентрацией «Динамо»? Готово ли оно к давлению, которое обязательно сопутствует чемпионской гонке? В состоянии ли обыгрывать по заказу аутсайдеров без права на ошибку?
Луцший рецепт в такой ситуации — быстрый гол. И он пришел уже на второй минуте. Атака бело-голубых смотрелась неплохо, Фомин с ходу пробил по воротам из-за штрафной, но Ульянов, конечно, должен был справляться. Однако голкипер просчитался с прыжком, перелетел траекторию полета мяча и отбил его в сетку — 1:0.
В нынешнем сезоне если «Динамо» забивало первым, то обязательно выигрывало. В субботу с подтверждением этой статистики москвичи все могли решить уже в первом тайме. Гладышев здорово бил правой — на сей раз Ульянов спас. Потом тот же вингер наносил удар низом — вратарь отбил, а Тюкавин не попал в пустые ворота — не успел подстроиться. Чуть позже Артур вышел на идеальную позицию и целил в девятку — рядом со штангой.
«Ахмат» при этом думал не только об обороне. Быстрый Садулаев постоянно нырял за спины защитникам — Расулову приходилось делать рывки, чтобы не допустить выхода один на один. Да и вообще хватало подходов, державших в напряжении оборону. А ближе всего к ответному голу был Цаке — после штрафного он пробил рядом со штангой.
Грозненцам-то отступать некуда — они порой неплохо играют, но с результатами дела хуже — команда провалилась в зону стыков.
Второй тайм пошел по тому же сценарию, что и основная часть (после второй минуты) первого. Хозяева атаковали активнее и опаснее, но все с тем же нулевым КПД в завершении. Гости — реже, однако свои моменты тоже создавали, держа зрителей в напряжении. Самый опасный возник на 72-й минуте — Мелкадзе после скидки Адамова бил из убойного положения — Расулов справился.
И все же на 77-й минуте логика (22-8 — итоговая статистика по ударам) восторжествовала — количество возможностей москвичей переросло в качество. Фомин после атаки правым флангом точно отпасовал в штрафную Тюкавину, а тот — мастер: в касание в ближний угол пальнул без особых шансов для вратаря — 2:0. У форварда шестой гол в сезоне в РПЛ, а Фомин записал на свой счет «1+1».
Непростая, но уверенная победа «Динамо». Которое, по крайней мере до матча «Зенита» с «Крыльями» в понедельник, вернулось на первую строчку.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|13
|9
|1
|3
|21-12
|28
|
2
|Зенит
|12
|9
|0
|3
|27-13
|27
|
3
|ЦСКА
|12
|7
|4
|1
|21-12
|25
|
4
|Спартак
|12
|7
|2
|3
|21-10
|23
|
5
|Краснодар
|12
|6
|5
|1
|20-14
|23
|
6
|Оренбург
|12
|3
|7
|2
|14-12
|16
|
7
|Ростов
|12
|4
|3
|5
|13-17
|15
|
8
|Крылья Советов
|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
|
9
|Рубин
|13
|3
|6
|4
|13-18
|15
|
10
|Балтика
|12
|3
|5
|4
|15-13
|14
|
11
|Динамо Мх
|12
|4
|1
|7
|16-23
|13
|
12
|Акрон
|12
|2
|6
|4
|15-21
|12
|
13
|Локомотив
|12
|2
|5
|5
|16-16
|11
|
14
|Ахмат
|13
|2
|5
|6
|15-19
|11
|
15
|Родина
|12
|2
|3
|7
|13-27
|9
|
16
|Факел
|13
|1
|3
|9
|8-21
|6
|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|1 : 0
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|2 : 0
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|- : -
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|- : -
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|- : -
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|- : -
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
|- : -
|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|11
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|12
|1
|3
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1