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Динамо — Ахмат счет 2:0 — результат и обзор матча 13-го тура РПЛ 31 октября 2026 — видео голов

У Фомина — «1+1», у Тюкавина — гол «Ахмату». «Динамо» минимум до понедельника — лидер РПЛ

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Бело-голубые дома обыграли грозненцев — 2:0.
Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.
31 октября, 17:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
2:0
Ахмат

«Динамо» своей рекордной в российской истории семиматчевой победной серией здорово задрало планку ожиданий. Общественность и болельщики бело-голубых заговорили в том числе о возможности завоевать наконец золото — первое за 50 лет. Что, похоже, придавило динамовцев психологически — в Самаре против «Акрона» они выглядели совершенно неубедительно.

Даниил Фомин и&nbsp;Артем Шуманский в&nbsp;матче &laquo;Акрон&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo; (3:1) 24&nbsp;октября.«Динамо» придавило лидерство в РПЛ. «Акрон» прервал рекордную победную серию москвичей

Так что перед встречей с «Ахматом» встали вопросы: а что с ментальностью и концентрацией «Динамо»? Готово ли оно к давлению, которое обязательно сопутствует чемпионской гонке? В состоянии ли обыгрывать по заказу аутсайдеров без права на ошибку?

Луцший рецепт в такой ситуации — быстрый гол. И он пришел уже на второй минуте. Атака бело-голубых смотрелась неплохо, Фомин с ходу пробил по воротам из-за штрафной, но Ульянов, конечно, должен был справляться. Однако голкипер просчитался с прыжком, перелетел траекторию полета мяча и отбил его в сетку — 1:0.

В нынешнем сезоне если «Динамо» забивало первым, то обязательно выигрывало. В субботу с подтверждением этой статистики москвичи все могли решить уже в первом тайме. Гладышев здорово бил правой — на сей раз Ульянов спас. Потом тот же вингер наносил удар низом — вратарь отбил, а Тюкавин не попал в пустые ворота — не успел подстроиться. Чуть позже Артур вышел на идеальную позицию и целил в девятку — рядом со штангой.

«Ахмат» при этом думал не только об обороне. Быстрый Садулаев постоянно нырял за спины защитникам — Расулову приходилось делать рывки, чтобы не допустить выхода один на один. Да и вообще хватало подходов, державших в напряжении оборону. А ближе всего к ответному голу был Цаке — после штрафного он пробил рядом со штангой.

Грозненцам-то отступать некуда — они порой неплохо играют, но с результатами дела хуже — команда провалилась в зону стыков.

Леандро Фернандес.«Я плакал на матче «Динамо» — ЦСКА. Это лучшие пять дней в моей жизни». Проникновенный Леандро Фернандес

Второй тайм пошел по тому же сценарию, что и основная часть (после второй минуты) первого. Хозяева атаковали активнее и опаснее, но все с тем же нулевым КПД в завершении. Гости — реже, однако свои моменты тоже создавали, держа зрителей в напряжении. Самый опасный возник на 72-й минуте — Мелкадзе после скидки Адамова бил из убойного положения — Расулов справился.

И все же на 77-й минуте логика (22-8 — итоговая статистика по ударам) восторжествовала — количество возможностей москвичей переросло в качество. Фомин после атаки правым флангом точно отпасовал в штрафную Тюкавину, а тот — мастер: в касание в ближний угол пальнул без особых шансов для вратаря — 2:0. У форварда шестой гол в сезоне в РПЛ, а Фомин записал на свой счет «1+1».

Непростая, но уверенная победа «Динамо». Которое, по крайней мере до матча «Зенита» с «Крыльями» в понедельник, вернулось на первую строчку.

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Даниил Фомин
Константин Тюкавин
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
2
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
10
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
11
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
12
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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Г
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Зенит

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 7
П
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 6
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Маркиньос

Спартак

 4
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Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
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Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
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Рубин

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