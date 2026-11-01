«Оренбург» — ЦСКА: прямая трансляция матча РПЛ

«Оренбург» примет ЦСКА в воскресенье, 1 ноября, в матче 13-го тура РПЛ сезона-2026/27. Игра состоится на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало — в 13.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.

01 ноября, 13:00. Газовик (Оренбург)

За ключевыми событиями встречи, статистикой и результатом можно следить в матч-центре «СЭ».

Прямой эфир матча будет доступен на платном телеканале «Матч Премьер». Предматчевая студия начнет работу в 12.00 мск, трансляция игры — в 12.55 мск. Онлайн-просмотр предусмотрен на сайте matchtv.ru с соответствующей подпиской.

«Оренбург» после 12 туров набрал 16 очков и занимает 6-е место в чемпионате России. В предыдущем матче команда на выезде обыграла «Ахмат» (1:0). Это была третья победа оренбуржцев в нынешнем сезоне РПЛ.

ЦСКА подходит к встрече с 25 очками и занимает 3-е место. В 12-м туре армейцы победили «Спартак» (2:0). Московский клуб одержал семь побед, четыре раза сыграл вничью и потерпел одно поражение за первые 12 матчей чемпионата.