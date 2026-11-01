Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ
Динамо Махачкала — Ростов: во сколько начало матча РПЛ, где смотреть трансляцию 1 ноября 2026

«Динамо» Махачкала — «Ростов»: во сколько начало матча РПЛ

Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Футболист «Ростова» Тимур Сулейманов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Махачкалинское «Динамо» и «Ростов» сыграют в 13-м туре РПЛ в воскресенье, 1 ноября. Встреча пройдет на стадионе «Анжи Арена» в Каспийске и начнется в 15.15 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.
01 ноября, 15:15. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
Ростов

Следить за событиями игры «Динамо» Махачкала — «Ростов» можно в матч-центре «СЭ».

Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч Премьер». Начало эфира — в 15.10 мск, за 5 минут до стартового свистка. Онлайн-трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru при наличии соответствующей подписки.

В предыдущем туре махачкалинское «Динамо» на выезде уступило «Зениту» (0:2), а «Ростов» дома обыграл «Локомотив» (2:0).

После 12 матчей махачкалинцы набрали 13 очков и занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ. У «Ростова» 15 очков и 7-я строчка.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Ростов
Читайте также
«Игре будет не хватать его». Овечкин продолжает прощальный тур и остается рядом с двумя крутыми рекордами
«Не общаюсь с отцом и никогда не буду». Трусова — о семейном конфликте, травмах, материнстве и Олимпиаде
Европа с Гашеком в панике готовит шантаж, Украину могут снять с ЧМ ради России. Что произошло после решения CAS вернуть наш хоккей
Популярное видео
«Динамо» обыграло «Ахмат», «Краснодар» уступил «Родине»: видео
«Динамо» обыграло «Ахмат», «Краснодар» уступил «Родине»: видео
«Волга» — «Текстильщик»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Текстильщик»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Енисей»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Енисей»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Арсенал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Арсенал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Родина»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Родина»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Балтика»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Балтика»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Динамо»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Динамо»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Родина»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Родина»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
ЦСКА обыграл «Спартак», «Зенит» победил «Динамо» Мх: видео
ЦСКА обыграл «Спартак», «Зенит» победил «Динамо» Мх: видео
«Челябинск» — «Урал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Урал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ленинградец»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ленинградец»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 13-й тур: «Локомотив» — «Спартак», «Крылья» — «Зенит» и другие матчи
«Локомотив» — «Спартак»: прогнозы и коэффициенты на матч РПЛ
«Оренбург» — ЦСКА: во сколько начало матча РПЛ
РПЛ, расписание и результаты 13-го тура: «Локомотив» — «Спартак», «Динамо» победило «Ахмат». Все матчи
«Оренбург» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча РПЛ
Кордоба: «Все стали экспертами и предлагают «Краснодару» поменять тренера, игроков. Пусть говорят, что хотят»
РПЛ: видео всех голов 13-го тура 31 октября
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Оренбург» — ЦСКА: во сколько начало матча РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
2
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
10
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
11
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
14
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости