«Динамо» Махачкала — «Ростов»: во сколько начало матча РПЛ

Махачкалинское «Динамо» и «Ростов» сыграют в 13-м туре РПЛ в воскресенье, 1 ноября. Встреча пройдет на стадионе «Анжи Арена» в Каспийске и начнется в 15.15 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.

01 ноября, 15:15. Анжи Арена (Каспийск)

Следить за событиями игры «Динамо» Махачкала — «Ростов» можно в матч-центре «СЭ».

Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч Премьер». Начало эфира — в 15.10 мск, за 5 минут до стартового свистка. Онлайн-трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru при наличии соответствующей подписки.

В предыдущем туре махачкалинское «Динамо» на выезде уступило «Зениту» (0:2), а «Ростов» дома обыграл «Локомотив» (2:0).

После 12 матчей махачкалинцы набрали 13 очков и занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ. У «Ростова» 15 очков и 7-я строчка.