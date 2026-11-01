«Локомотив» — «Спартак»: во сколько начало матча РПЛ, где смотреть трансляцию

«Локомотив» и «Спартак» сыграют в 13-м туре РПЛ в воскресенье, 1 ноября. Московское дерби пройдет на стадионе «РЖД Арена» и начнется в 19.45 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.

01 ноября, 19:45. РЖД Арена (Москва)

Следить за ключевыми событиями встречи «Локомотив» — «Спартак» можно в матч-центре «СЭ».

Прямую трансляцию покажут федеральный телеканал «Матч ТВ» и платный канал «Матч Премьер». Начало предматчевого эфира на «Матч ТВ» — в 19.15 мск. Смотреть игру онлайн также можно на сайте matchtv.ru. Для просмотра федерального эфира платная подписка не требуется.

В 12-м туре «Локомотив» на выезде проиграл «Ростову» (0:2), а «Спартак» уступил ЦСКА (0:2). Перед дерби железнодорожники набрали 11 очков и занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ. У красно-белых 23 очка и 4-я строчка.

После матча чемпионата «Локомотив» также проиграл ЦСКА (1:3) в Кубке России, а «Спартак» обыграл «Рубин» (1:0).