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Локомотив — Спартак: во сколько начало матча РПЛ, где смотреть трансляцию 1 ноября 2026

«Локомотив» — «Спартак»: во сколько начало матча РПЛ, где смотреть трансляцию

Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Вратарь «Локомотива» Антон Митрюшкин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Локомотив» и «Спартак» сыграют в 13-м туре РПЛ в воскресенье, 1 ноября. Московское дерби пройдет на стадионе «РЖД Арена» и начнется в 19.45 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.
01 ноября, 19:45. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Спартак

Следить за ключевыми событиями встречи «Локомотив» — «Спартак» можно в матч-центре «СЭ».

Прямую трансляцию покажут федеральный телеканал «Матч ТВ» и платный канал «Матч Премьер». Начало предматчевого эфира на «Матч ТВ» — в 19.15 мск. Смотреть игру онлайн также можно на сайте matchtv.ru. Для просмотра федерального эфира платная подписка не требуется.

В 12-м туре «Локомотив» на выезде проиграл «Ростову» (0:2), а «Спартак» уступил ЦСКА (0:2). Перед дерби железнодорожники набрали 11 очков и занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ. У красно-белых 23 очка и 4-я строчка.

После матча чемпионата «Локомотив» также проиграл ЦСКА (1:3) в Кубке России, а «Спартак» обыграл «Рубин» (1:0).

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РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
2
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
10
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
11
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
14
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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30 тур
31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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 4
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