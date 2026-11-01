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Сегодня, 00:30
«Оренбург» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча РПЛ
Игра 13-го тура чемпионата России.
«Оренбург» — ЦСКА: потери
У «Оренбурга» травмированы нападающие Алешандре Жезус и Максим Савельев, полузащитники Роберт Мехия и Дмитрий Васильев, а также вратарь Максим Рудаков.
У ЦСКА по-прежнему восстанавливается капитан и вратарь Игорь Акинфеев, травмированы защитники Мойзес и Милан Гайич, полузащитник Дмитрий Баринов. Из-за перебора желтых карточек игру пропустит защитник Жоао Виктор.
«Оренбург» — ЦСКА: личные встречи
В последних восьми официальных матчах «Оренбург» ни разу не смог обыграть ЦСКА, правда две встречи пришлись на Кубок в 2023-м.
В прошлом сезоне красно-синие победили дома со счетом 2:0, в Оренбурге команды сыграли вничью — 0:0.
ЦСКА: форма в последних турах РПЛ
У армейцев всего одно поражение в сезоне — от московского «Динамо» (1:3) в позапрошлом туре.
В прошлом туре красно-синие победили в дерби «Спартак» (2:0), а до этого дома разгромили «Родину» (3:0) и обыграли на выезде махачкалинское «Динамо» (3:1).
«Оренбург»: форма в последних турах РПЛ
В последних семи матчах оренбуржцы проиграли лишь один раз — московскому «Динамо» (0:1).
В прошлом туре «Оренбург» в гостях победил «Ахмат» (1:0), а до этого на выезде сыграл вничью с «Родиной» (2:2). Перед этим были два домашних матча: крупная победа над махачкалинским «Динамо» (4:0), а также ничья с «Краснодаром» (0:0).
Где смотреть трансляцию матча «Оренбург» — ЦСКА
Игру оренбургской и московской команд в прямом эфире покажет спортивный тематический канал «Матч Премьер». «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
Дата, место и время начала матча «Оренбург» — ЦСКА
Матч команд Ильдара Ахметзянова и Дмитрия Игдисамова состоится в воскресенье, 1 ноября, в Оренбурге на стадионе «Газовик». Стартовый свисток прозвучит в 13.00 по московскому времени.
В воскресенье, 1 ноября, «Оренбург» примет ЦСКА в матче 13-го тура Премьер-лиги.
«Оренбург» (16 очков) занимает шестое место в таблице РПЛ. Команда Ильдара Ахметзянова в этом чемпионате уступила всего два раза — «Динамо» (0:1) и «Зениту» (0:3). В предыдущих двух матчах Премьер-лиги оренбуржцы победили «Ахмат» (1:0) и сыграли вничью с «Родиной» (2:2).
ЦСКА (25 очков) находится в тройке лидеров. Команда Дмитрия Игдисамова потерпела всего одно поражение от «Динамо» (1:3). В прошлом туре в дерби красно-синие обыграли «Спартак» (2:0).
«СЭ» будет подробно следить за игрой «Оренбург» — ЦСКА. Присоединяйтесь!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|13
|9
|1
|3
|21-12
|28
|
2
|Зенит
|12
|9
|0
|3
|27-13
|27
|
3
|ЦСКА
|12
|7
|4
|1
|21-12
|25
|
4
|Спартак
|12
|7
|2
|3
|21-10
|23
|
5
|Краснодар
|13
|6
|5
|2
|21-16
|23
|
6
|Оренбург
|12
|3
|7
|2
|14-12
|16
|
7
|Ростов
|12
|4
|3
|5
|13-17
|15
|
8
|Крылья Советов
|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
|
9
|Рубин
|13
|3
|6
|4
|13-18
|15
|
10
|Балтика
|12
|3
|5
|4
|15-13
|14
|
11
|Динамо Мх
|12
|4
|1
|7
|16-23
|13
|
12
|Родина
|13
|3
|3
|7
|15-28
|12
|
13
|Акрон
|12
|2
|6
|4
|15-21
|12
|
14
|Локомотив
|12
|2
|5
|5
|16-16
|11
|
15
|Ахмат
|13
|2
|5
|6
|15-19
|11
|
16
|Факел
|13
|1
|3
|9
|8-21
|6
|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|1 : 0
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|2 : 0
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|2 : 1
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|- : -
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|- : -
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|- : -
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
|- : -
|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|11
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|12
|1
|3
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1