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Оренбург — ЦСКА: прямая трансляция, где смотреть, счет и результат матча 13 тура РПЛ 1 ноября 2026

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Сегодня, 00:30

«Оренбург» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча РПЛ

Игра 13-го тура чемпионата России.

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1:05

В воскресенье, 1 ноября, «Оренбург» примет ЦСКА в матче 13-го тура Премьер-лиги.

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.
01 ноября, 13:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
ЦСКА

1:00

«Оренбург» — ЦСКА: потери

У «Оренбурга» травмированы нападающие Алешандре Жезус и Максим Савельев, полузащитники Роберт Мехия и Дмитрий Васильев, а также вратарь Максим Рудаков.

У ЦСКА по-прежнему восстанавливается капитан и вратарь Игорь Акинфеев, травмированы защитники Мойзес и Милан Гайич, полузащитник Дмитрий Баринов. Из-за перебора желтых карточек игру пропустит защитник Жоао Виктор.

0:55

«Оренбург» — ЦСКА: личные встречи

В последних восьми официальных матчах «Оренбург» ни разу не смог обыграть ЦСКА, правда две встречи пришлись на Кубок в 2023-м.

В прошлом сезоне красно-синие победили дома со счетом 2:0, в Оренбурге команды сыграли вничью — 0:0.

0:50

ЦСКА: форма в последних турах РПЛ

У армейцев всего одно поражение в сезоне — от московского «Динамо» (1:3) в позапрошлом туре.

В прошлом туре красно-синие победили в дерби «Спартак» (2:0), а до этого дома разгромили «Родину» (3:0) и обыграли на выезде махачкалинское «Динамо» (3:1).

0:45

«Оренбург»: форма в последних турах РПЛ

В последних семи матчах оренбуржцы проиграли лишь один раз — московскому «Динамо» (0:1).

В прошлом туре «Оренбург» в гостях победил «Ахмат» (1:0), а до этого на выезде сыграл вничью с «Родиной» (2:2). Перед этим были два домашних матча: крупная победа над махачкалинским «Динамо» (4:0), а также ничья с «Краснодаром» (0:0).

0:40

Где смотреть трансляцию матча «Оренбург» — ЦСКА

Игру оренбургской и московской команд в прямом эфире покажет спортивный тематический канал «Матч Премьер». «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

0:35

Дата, место и время начала матча «Оренбург» — ЦСКА

Матч команд Ильдара Ахметзянова и Дмитрия Игдисамова состоится в воскресенье, 1 ноября, в Оренбурге на стадионе «Газовик». Стартовый свисток прозвучит в 13.00 по московскому времени.

0:30

В воскресенье, 1 ноября, «Оренбург» примет ЦСКА в матче 13-го тура Премьер-лиги.

«Оренбург» (16 очков) занимает шестое место в таблице РПЛ. Команда Ильдара Ахметзянова в этом чемпионате уступила всего два раза — «Динамо» (0:1) и «Зениту» (0:3). В предыдущих двух матчах Премьер-лиги оренбуржцы победили «Ахмат» (1:0) и сыграли вничью с «Родиной» (2:2).

ЦСКА (25 очков) находится в тройке лидеров. Команда Дмитрия Игдисамова потерпела всего одно поражение от «Динамо» (1:3). В прошлом туре в дерби красно-синие обыграли «Спартак» (2:0).

«СЭ» будет подробно следить за игрой «Оренбург» — ЦСКА. Присоединяйтесь!

Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
2
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
10
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
11
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
14
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
Результаты / календарь
1 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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