«Оренбург» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Оренбург» — ЦСКА: личные встречи

В последних восьми официальных матчах «Оренбург» ни разу не смог обыграть ЦСКА, правда две встречи пришлись на Кубок в 2023-м.

В прошлом сезоне красно-синие победили дома со счетом 2:0, в Оренбурге команды сыграли вничью — 0:0.