«Монако» интересуется полузащитником ЦСКА Матвеем Кисляком

«Монако» интересуется полузащитником ЦСКА Матвеем Кисляком. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Спортивный директор клуба Тиаго Скуро находится на связи с окружением Кисляка. Однако монегаски будут готовы сделать предложение по тексту Матвея только после продажи полузащитника Ламина Камара», — добавил источник.

В основном составе ЦСКА Кисляк провел 100 матчей во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и 12 результативными передачами. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 25 миллионов евро.

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