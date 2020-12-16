«Скорее снег в июне выпадет, чем «Спартак» станет чемпионом в этом сезоне». Интервью Кафельникова и Радимова перед суперматчем в Питере

В гостях у Игоря Рабинера побывали экс-первая ракетка мира и обладатель Кубка УЕФА и Суперкубка Европы.

Вторая часть совместного интервью для программы «На троих с Рабинером» Евгения Кафельникова и Владислава Радимова. Теперь яростный болельщик «Спартака» и главный тренер «Зенита-2» обсуждают преимущественно красно-белых.

Евгений Кафельников и Владислав Радимов. Фото «СЭ»

В «Спартаке» сейчас нет игроков уровня Промеса и Мариу Фернандеса

— Владислав, недавно вы крайне рискованно поспорили, поставив на то, что красно-белые по итогам чемпионата не попадут в тройку. Что будете петь, если проиграете?

Радимов: — Давайте сначала дождемся окончания спора. Если объективно, «Спартак» сейчас лидирует вместе с «Зенитом» по набранным очкам (беседа проходила до проигрыша красно-белых в Сочи. — Прим. И.Р.). Все может измениться в ближайшие два тура до перерыва в чемпионате. Давайте, вспомним матч «Спартака» с «Ротором». «Ротор» — у нас аутсайдер, но нельзя сказать, что встреча проходила с явным преимуществом «Спартака». Начало осталось за красно-белыми, а дальше слаженной игры у них не увидел. Не будем забывать, что такой монстр, как «Локомотив», когда восстановится Баринов, придет в себя Крыховяк, наверняка наверстает упущенное.

«Спартак» будет очень сильно зависеть от зимнего перерыва. Задел по очкам у него есть, но мы прекрасно знаем, что в чемпионате России его можно растерять очень быстро. Считаю, что «Спартак» будет балансировать где-то на третьем-четвертом месте, а уж куда свалится шарик, на черное или на красное, — увидим в конце чемпионата.

Кафельников: — Не был уверен и до сих пор не особо уверен, что «Спартак» закончит сезон в тройке лидеров. Все зависит от того, какие будут приобретения зимой, потому что сейчас в команде нет игрока, который может сделать результат матча. Такого, каким в свое время был Промес (беседа проходила до известия об аресте голландца по подозрению в ударе ножом на вечеринке. — Прим. И.Р.). Тогда я был уверен, что Квинси и Луиз Адриану в любой момент способны сделать результат. Поэтому соглашусь с Владом, все может радикально поменяться в ближайшие два тура, у «Спартака» тяжелый выезд в Сочи и игра с «Зенитом». За эти два тура может все радикально поменяться.

— Евгений, вы как человек, который родился и вырос в Сочи, испытываете что-то к нынешней сочинской команде?

Кафельников: — Конечно, испытываю. Но мне, честно говоря, название футбольного клуба «Сочи» режет слух. Я бы вернул оригинальное название — «Жемчужина», оно намного звучнее. И свое детство ассоциирую с клубом «Жемчужина».

Радимов: — Я тоже, Жень, никак не могу привыкнуть к ФК «Сочи», для меня он — «Жемчужина».

Кафельников: «Жемчужина» — это Сочи, все это знали и будут знать. Поэтому я бы переименовал клуб обратно.

— Джордан Ларссон не может вырасти в такого футболиста-«решалу», как Промес?

Кафельников: — Нет-нет, я абсолютно уверен, что в «Спартаке» сейчас нет игрока уровня даже Мариу Фернандеса. Может быть, Рома Зобнин играет сейчас лучше, чем в последние два сезона, вот он — единственный игрок вместе с Максименко, которые могут прибавить, остальные — вряд ли.

Радимов: — «Спартак» по сравнению с чемпионским сезоном потерял атмосферу, заряд, который у них был, не случайно он забил тогда столько голов на последних минутах. Атакующий потенциал «Спартака» сейчас на порядок ниже, чем тогда, меньше стало индивидуально сильных футболистов, которые могли решить исход матча. Сейчас ни Ларссон, ни Понсе не способны на это, Посмотрите, как сдал Бакаев.

Вполне возможно, что команда будет терять очки с аутсайдерами, а с лидерами — опять же, как карта ляжет. Поэтому мне кажется, что спартачи не дотянут до тройки, или им потребуется одно-два реальных усиления в линию атаки в межсезонье. Если «Спартак» способен на это, то может усилиться, но пока, если честно, я этого не вижу. И «Зенит», и «Локомотив», и ЦСКА выглядят предпочтительнее.

Кафельников: И тот же самый «Краснодар», надо сказать, уже выглядит не хуже.

Радимов: По моему мнению, «Краснодар» с Вандерсоном и без него — это две разные команды. Вандерсон входит, как минимум, в тройку лучших футболистов чемпионата.

Нет веры в Кокорина

— К слову о футболистах, способных индивидуально решить. Что думаете по поводу Кокорина? Вы еще верите, что он раскроется в «Спартаке», и верили ли в это изначально?

Кафельников: — Думаю, у него сейчас другие задачи стоят в спортивной карьере, ему не нужно выкладываться и кому-то что-то доказывать. Это мое дилетантское мнение.

Радимов: — Положа руку на сердце, склоняюсь к тому, что сильнее Кокорина мы уже не увидим. Буду рад ошибиться. У него было достаточно времени в чемпионате, и я не вижу, чтобы Кокорин стал лидером «Спартака». Потенциал этого футболиста в свое время был велик. Справится ли он сейчас со всем, что на него навалилось? Мое мнение, скорее нет, чем да.

— А могло в другом клубе у него получиться лучше? Можно ли говорить, что и для игрока, и для «Спартака» подписание контракта — это ошибка?

Радимов: — На данный момент об этом говорить рано. Но пока Кокорин не забил ни одного мяча с игры, оба — с пенальти, для нападающего это показательно.

— Можно ли считать, что контракт Кокорина со «Спартаком» — не столько футбольное решение, сколько символ вызова? Та самая легендарная «брошенная перчатка» от Газизова?

Кафельников: — Затрудняюсь ответить, не знаю все эти закулисные игры. Если такое событие имело место, то, наверное, да, это вызов.

Радимов: — Не могу ничего ответить по этому поводу, просто не знаю. А о домыслах говорить не хочется.

Быть подчиненным Федуна Кафельников не пожелает даже злейшему врагу

— Леонид Федун убрал через четыре месяца гендиректора Шамиля Газизова, которому обещал полнейшую поддержку. Способен ли, по-вашему, Леонид Арнольдович хоть кому-то доверять долго? И нормально ли убирать менеджера, при котором, как ни крути, клуб поднялся с восьмого места на первое?

Кафельников: — При Федуне как владельце клуба долгое доверие исключено. Таково мое мнение.

Радимов: — Ничего не могу сказать. Мне со спортивной точки зрения интереснее, останется ли в «Спартаке» и вообще в Москве Урунов.

— Газизов говорил, что «закрыл кормушку», намекая на многолетнее лидерство «Спартака» по агентским комиссионным. Может, здесь и следует искать корни его быстрой отставки? Слишком много, наверное, было недовольных.

Кафельников: — Считаю, что он действительно не справился с поставленной задачей. Но он и не мог справиться. Быть подчиненным Леонида Арнольдовича — это очень тяжелая участь, я ее не пожелаю даже злейшему врагу.

Радимов: — Официально об увольнении еще не объявили (беседа проходила до этого объявления. — Прим. И.Р.), но все уже об этом знают. Почему убирают человека, при котором команда сделала такой прыжок в таблице, я не знаю. Не беру покупки, игру, но команда находится на первом месте, делит его с «Зенитом».

— Что поменяет, на ваш взгляд, новый старый спортивный директор Дмитрий Попов, и как относитесь к тому, что в последнее время важнейшую роль в стратегических решениях «Спартака» играет подруга Федуна Зарема Салихова?

Кафельников: — Честно говоря, думаю, что ей и нужно было занять пост гендиректора. Что Попов, что Газизов — это номинальные личности, которым никаких значимых решений принимать не давали и не дадут. Это мое жесткое и субъективное мнение, могу ошибаться.

Радимов: — Не знаю, что происходит в «Спартаке», и могу узнавать это только через прессу. Но когда убирают генерального директора, который отработал четыре месяца и с командой вышел на первое место, логики в этом не вижу. Однако это решение владельца команды. Он, наверное, поставит того человека, которому доверяет.

Кафельников: — Что касается квалификации Попова, то, если копнуть в историю, то, когда он находился на той позиции, куда сейчас вновь пришел, действительно были качественные приобретения. Надеюсь, что эта тенденция продолжится, потому что я не очень доволен, особенно последние два-три года, трансферной политикой команды, кого приобретали и кого продавали.

Радимов: — Жень, я же не ошибусь, если скажу, что Попов собирал чемпионскую команду? По-моему, он ушел в чемпионский сезон, но команду собрал.

Кафельников: — Да, насколько понимаю, и трансфер Фернанду благодаря ему произошел, и Промеса. Поэтому в любом случае буду надеяться на квалифицированные приобретения.

Радимов: — Кстати, Промес остался без Лиги чемпионов (еще раз напомним, что разговор проходил в прошлую среду. — Прим. И.Р.).

— Получается, так. Вы это к тому, что надо возвращать Промеса в «Спартак»?

Радимов: — А почему бы и нет? Сейчас вернулся Попов, это было его приобретение, Промес не играет в стартовом составе, у «Аякса» же больше нет ЛЧ. А красно-белые его любят, по-моему, включая Женю.

Кафельников: — Да, я всегда был поклонником его таланта. И даже больше, чем техническая оснащенность, мне симпатизировали его физические кондиции. Он реально мог в одиночку пробежать 60-70 метров, оставить позади себя всех защитников соперника. «Физика» в футболе — один из главных компонентов, безусловно, вместе с техникой.

Радимов: — Плюс его игра смотрится красиво.

— Большие изменения в последнее время происходят в спортивных департаментах обоих клубов. Говорят, что все большее влияние в «Зените» приобретает и будет приобретать Андрей Аршавин. Владислав, как вы думаете, получится у него в этой роли?

Радимов: — Парень точно не дурак. То, чего он добился в футболе, вы прекрасно знаете. Он играл за границей, то есть менталитет у него не только сугубо наш. А получится или нет — это покажет только время, как и в любой другой истории. Есть ли по поводу него какие-то мысли в руководстве или нет, не могу говорить с уверенностью.

Если бы у Тедеско были Промес, Луиз Адриану и Фернанду, его результаты были бы еще лучше

— Владислав, ваше тренерское отношение к Доменико Тедеско? Может ли этот специалист привести команду к золоту?

Радимов: — Думаю, что явный фаворит — «Зенит», и с золотом у Тедеско точно не получится. Что касается тренера, результата он добивается, но, скажу честно, более яркий футбол, конечно, «Спартак» показывал при Каррере. Эмоционально команда была сильнее, исполнители были сильнее, особенно в линии нападения. Конечно, такой футбол нравился зрителям гораздо больше, он был интереснее.

— Одна постоянная схема с пятью защитниками — это плохо из-за предсказуемости, или у команды, наоборот, появляется стабильность, и игроки лучше понимают друг друга?

Радимов: — У этой медали две стороны. Для соперников, конечно, команда оказывается более предсказуемой. Но для своих игроков становится понятнее, и со временем схема доводится до автоматизма. Если постоянно менять схему, футболисты могут запутаться.

— Евгений, вы всегда были страстным поклонником Массимо Карреры. Можете сравнить двух эмоциональных тренеров, Карреру и Тедеско? В каких компонентах сильнее один, в каких — другой? Можно ли их вообще поставить на одну доску?

Кафельников: — Пока у Тедеско не будет такого состава, какой был у Карреры, параллели проводить очень сложно. То, как они себя ведут на футбольном поле, мне импонирует, эмоции должны присутствовать. Что касается результата, может быть, у Тедеско он был бы еще лучше, имей он у себя Промеса, Адриану, Зе Луиша и Фернанду.

— Вы скучаете по Каррере или живете сегодняшним днем? Может ли Массимо когда-либо вернуться в «Спартак»?

Кафельников: — Массимо — уже пройденный этап для «Спартака», и я думаю, он это понимает. Ни в коем случае нельзя его сейчас трогать, у него своя судьба и свое дальнейшее предназначение. История «Спартака» и Карреры давно закончилась.

— Владислав, считаете Карреру сильным тренером?

Радимов: — За шестнадцать лет выиграть единственное чемпионство со «Спартаком» — это сильно. И о многом говорит.

Глушаков должен Радимову ведро раков. А Кафельников готов присесть с экс-капитаном «Спартака» за кружкой пива

— Фигура, по которой ваши мнения, по крайней мере, раньше достаточно сильно расходились — Денис Глушаков. Итак, он — Капитан или Иуда?

Радимов: — Глушаков времен Карреры — фигура грандиозная, был капитаном, забил большое количество мячей. Что произошло потом? Помните фразу Карреры: «Я, как змея, возьму и утащу это все с собой»? Глушаков тоже на эту тему не особо раскрывается. Я там не присутствовал, и вообще, это не самая близкая для меня команда. Так что мне абсолютно все равно, что там происходило. Разберутся сами, и не хочу вмешиваться в то, чего не знаю.

Кафельников: — Моя главная претензия к Глушакову, как субъективного эксперта в футболе и как болельщика, заключалась в том, что, как мне казалось, он не отрабатывал до конца и не делал все то, что от него хотели видеть и болельщики и, наверное, руководство. Сейчас не слежу за его спортивными успехами. Знаю, что он в последнее время в «Химках», и все. Раз постоянно играет — значит, получает удовольствие от футбола. А так я абсолютно нейтрален к тому, что происходит в его жизни.

— Были бы готовы встретиться с ним за кружкой пива и мирно пообщаться о футболе и о жизни?

Кафельников: — Я всегда готов к любому кипишу, кроме голодовки.

Радимов: — Жень, я готов с вами встретиться, тем более, что Глушаков «торчит» мне ведро раков.

Кафельников: Тем более, есть шикарный повод, чтобы твоих раков съесть.

Радимов: Сейчас Глушаков играет в «Химках» — и играет довольно неплохо, судя по тем матчам, что я видел. Другое дело, что «Химки» не борются за высокие места и медали. Наверное, и не будут бороться.

Что касается Глушакова в чемпионский сезон, думаю, что это была одна из ключевых фигур, и его голы на последних минутах повлияли на то, что «Спартак» выиграл золото. Но важно и то, что в следующем году так называемая ОПГ «Ромашка», как я понимаю, повлияла на разлад в коллективе. Еще за три-четыре тура до конца чемпионата «Спартак» претендовал на медали и на победу в Кубке. В итоге же остался и без одного, и без другого.

— Владислав, почему вы пришли к выводу о роли Глушакова в этом процессе — ведь сами же говорите, что это не самая близкая для вас команда?

Радимов: — Читал интервью то ли Глушакова, то ли Дмитрия Комбарова, что они начали заниматься на тренажерах, поэтому стали играть плохо, и пошли к тренеру говорить, чтобы скинули нагрузку. Мне кажется, не дело игрока лезть в те нагрузки, которые предлагает им главный тренер. Надо заниматься тем, чем дают.

Ты можешь это делать внутри команды, но никогда не выносить на обзор прессы или кого-то извне. Тогда «Спартак» остался и без кубка, и без медалей, и начались конфликты внутри команды. Вина Глушакова в этом точно есть. Как капитан команды, он вместо того, чтобы погасить это, наоборот, непонятно зачем стал этот конфликт развивать.

Даже Кафельников не верит в «Спартак» в Питере. А Радимов ставит на своих — 2:1

— Еще один бывший спартаковец, а ныне игрок «Химок», Резиуан Мирзов, забил за новый клуб четыре мяча, на его счету уже несколько победных мячей. Нужен ли он «Спартаку» и «Спартак» — ему? Или «Химки» и другие команды нижней восьмерки — его объективный уровень?

Кафельников: — На самом деле, таких футболистов в «Спартаке» очень много. Тому, что Мирзов нашел свою команду, где он забивает, могу только порадоваться. Есть тот же Мелкадзе, который не забивал голов в «Спартаке», хотя игровое время у него было, а потом начал это делать в «Ахмате». Мне трудно сказать, с чем это связано. Может быть, действительно, психологическая ответственность, когда ты играешь за такой большой клуб, от тебя многого требуют, и ты не справляешься с ожиданиями.

Поэтому если у Мирзова получается в «Химках», у Мелкадзе — в «Ахмате», а у Ломовицкого в «Арсенале», то дай Бог, пусть играют. Для любого футболиста сидеть на лавке — абсолютно некомфортная ситуация, лучше играть в том клубе, где тебя любят, хотят видеть, там, где нуждаются в твоих услугах.

Радимов: — Считаю, что есть четыре аспекта, по которым можно судить игрока: физическая подготовка, техническая, тактическая и одна из основополагающих — психологическая. То есть ты можешь быть технически и физически готов, тактически тебя научили. Но если не можешь выдержать пресс, играя каждый матч под давлением, что тебе надо выигрывать, то ты должен выступать за «Химки», Тулу и т.д. Женя не даст соврать. Когда ты выходил на центральный корт условного «Роллан Гаррос» и играл на 17-м корте, давление было разным?

Кафельников: — Безусловно, когда ты играешь на Центральном корте, на тебя смотрят 12-15 тысяч зрителей, а когда на 17-м — от силы 500-600 человек. Но этот опыт приходит с количеством матчей. Мы не можем требовать от того же Мирзова или Ломовицкого с Мелкадзе, чтобы они выходили и чувствовали себя, например, как Марадона в финале чемпионата мира. Такого не может быть, это нарабатывается только через игры.

Радимов: — Это понятно, но все равно изначально есть люди, которые психологически готовы играть каждый матч на победу. Должна быть психология победителей. И другая история, когда ты играешь в «Химках». Ты сыграл вничью с ЦСКА, тебе говорят — шикарно, гол забил — вообще боготворят.

А условно, ты сыграл против «Химок» в составе ЦСКА, та же самая ничья — и на тебя посыплется критика. Одно дело играть в топ-клубе, где каждый матч ты должен действовать на максимуме и стараться его выиграть, а другое — где ты сыграл вничью и уже нормально, а если вдруг выиграл, — вообще король. В топ-клубе ты должен быть психологически готов каждый матч играть на победу и бороться только за первое место, потому что вторых- третьих не помнят.

— Сейчас предстоит матч, где психологическая готовность выйдет на первый план. «Зенит» — «Спартак».

Кафельников: — Честно говоря, не рассчитываю на победу «Спартака» в Петербурге. Максимум на что можно рассчитывать — ничейный результат. Вообще, думаю, что скорее снег в июне может выпасть, чем «Спартак» станет чемпионом в этом сезоне, даже несмотря на то, что в данный момент он делит первое место. Конечно, могу взять свои слова взять обратно, посмотрев, какие приобретения будут у красно-белых. Но если брать нынешний состав, то уверен, что «Спартак» не станет чемпионом.

Радимов: Полностью согласен с Женей, все будет зависеть от того, как «Спартак» проведет зимний период. На данный момент думаю, что главный фаворит — «Зенит», И по укомплектованности, и по календарю, и с учетом того, что у него не будет наслоений матчей еврокубков. Что касается конкретного матча, то готов сделать прогноз: «Зенит» выиграет — 2:1. «Зенит» пропускает в последнее время, «Спартак» забивает, но он пропустит чуть-чуть побольше, потому что мы играем в Питере.

Кафельников: — С 90-процентной вероятностью планирую приехать в Питер и этот матч посетить. Вместе с Владом. Нас объединяет не только футбол, но и спорт в целом. У нас много общих интересов. Почему мы не можем дружить, несмотря на то, что Влад всю свою жизнь играл за один клуб, а я симпатизировал прямо противоположному конкуренту?

— Под конец разговора — по одному неожиданному вопросу. Евгений, вы в парном разряде трижды выигрывали «Роллан Гаррос» и однажды — US Open. Если бы из ваших любимых игроков «Спартака» за всю историю могли бы выбрать себе игрока в пару, кто бы это был?

Кафельников: — За «Спартак» играло много легендарных личностей от Игоря Нетто до Квинси Промеса, и выбрать одного будет несправедливо. Это так же, как участвовать в бесконечных бессмысленных дебатах, кто лучше за всю историю — Майкл Джордан или Леброн Джеймс в баскетболе; Род Лэйвер, Пит Сампрас или Роджер Федерер в теннисе. Такие параллели невозможно и неправильно проводить.

— Владислав, представьте, что вы держите в руках Суперкубок Европы, выигранный только что «Зенитом» у «МЮ», и можете передать его любому игроку «Зенита» всех времен. Кому?

Радимов: — Юрию Желудкову. В 1984-м, в первый чемпионский год «Зенита», он забил как под копирку Ринату Дасаеву два мяча со штрафных в матче против «Спартака» в Лужниках, и эти голы предопределили дальнейшее чемпионство ленинградской команды. Любой петербуржский мальчишка моего возраста точно это помнит. Больше вам скажу, насколько уж гремели по Петербургу в свое время имена Аршавина и Халка, так имя Желудкова в 80-е гремело гораздо больше. Для меня он был кумир, мама в детстве рисовала мне стрелку на белой футболке и сзади рисовала номер 8, номер Желудкова.

Поэтому, если бы я кому-то отдал свой любимый трофей, то это был бы дядя Юра Желудков, которого безумно люблю, боготворю, уважаю, и он для меня остается кумиром до сих пор. В матчах ветеранов я с ним общаюсь и всю жизнь уважительно называю его дядей Юрой. Естественно, поздравляю его со всеми праздниками. Более того, он родился в один день с моим сыном — 8 марта.