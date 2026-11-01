«Локомотив» — «Спартак»: прогнозы и коэффициенты на матч РПЛ

«Локомотив» и «Спартак» сыграют в 13-м туре РПЛ в воскресенье, 1 ноября. Московское дерби пройдет на «РЖД Арене» и начнется в 19.45 по московскому времени.

Мнение экпертов о матче «Локомотив» — «Спартак»

Константин Генич, спортивный комментатор

«Бедный «Локомотив». Трясет его изнутри и снаружи — как угодно к этому можно относиться. «Спартак» тоже играет очень нестабильно. Плюс для «Спартака» здесь гостевой матч — все-таки на «РЖД Арене» сыграют. Но, конечно, «Спартак» — явный фаворит. И можно было бы просто не ходить вокруг да около, а взять чистую победу «Спартака». Можно взять голы московского «Спартака»», — сказал Гении «РБ Спорту».

Коэффициенты букмекеров на матч «Локомотив» — «Спартак»

Фаворитом букмекеров считается «Спартак». По линии предлагаются следующие коэффициенты на исход встречи в основное время:

Победа «Локомотива» — 4.60.

Ничья — 3.95.

Победа «Спартака» — 1.71.

Коэффициенты актуальны на момент проверки и могут измениться до начала матча.