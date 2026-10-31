Тренер «Краснодара» Мусаев: «Невозможно ни за что бороться, пропуская такие голы. Сами виноваты»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев раскритиковал игру команды после поражения от московской «Родины» (1:2) в матче 13-го тура РПЛ.

«Плохо выполняем то, что должны делать хорошо. Прессинг не работал: были либо фолы, либо соперник продолжал атаки. Сами медленно двигали мяч.

Во втором тайме после замен ситуация поменялась в лучшую сторону, но потом абсолютно неправильная реакция: надо было продолжать контролировать.

Пропущенные голы... Невозможно ни за что бороться, пропуская такие голы. Тяжело что-то сделать. Нельзя так начинать матч и так реагировать», — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

Специалист также отметил, что не считает результат следствием исключительно удачной игры соперника.

«Это хорошая, рабочая команда. Проблема в нас самих. Сами виноваты», — добавил Мусаев.

«Краснодар» набрал 23 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице. Команда Мусаева не побеждает в РПЛ более двух месяцев: после победы над «Ростовом» (1:0) 30 августа в 6-м туре краснодарцы пять раз сыграли вничью и потерпели два поражения.

В следующем туре «Краснодар» 7 ноября примет ЦСКА. В тот же день «Родина» сыграет на выезде с «Ахматом».

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