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Мурад Мусаев раскритиковал игру Краснодара после поражения от Родины в 13 туре РПЛ

Тренер «Краснодара» Мусаев: «Невозможно ни за что бороться, пропуская такие голы. Сами виноваты»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев раскритиковал игру команды после поражения от московской «Родины» (1:2) в матче 13-го тура РПЛ.

«Плохо выполняем то, что должны делать хорошо. Прессинг не работал: были либо фолы, либо соперник продолжал атаки. Сами медленно двигали мяч.

Во втором тайме после замен ситуация поменялась в лучшую сторону, но потом абсолютно неправильная реакция: надо было продолжать контролировать.

Пропущенные голы... Невозможно ни за что бороться, пропуская такие голы. Тяжело что-то сделать. Нельзя так начинать матч и так реагировать», — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

Специалист также отметил, что не считает результат следствием исключительно удачной игры соперника.

«Это хорошая, рабочая команда. Проблема в нас самих. Сами виноваты», — добавил Мусаев.

«Краснодар» набрал 23 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице. Команда Мусаева не побеждает в РПЛ более двух месяцев: после победы над «Ростовом» (1:0) 30 августа в 6-м туре краснодарцы пять раз сыграли вничью и потерпели два поражения.

В следующем туре «Краснодар» 7 ноября примет ЦСКА. В тот же день «Родина» сыграет на выезде с «Ахматом».

&laquo;Родина&raquo; обыграла &laquo;Краснодар&raquo; в&nbsp;матче 13-го тура РПЛ.«Краснодар» повторил худшую серию в истории. «Родина» заслужила этот камбэк

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ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
2
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
10
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
11
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
14
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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30 тур
31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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