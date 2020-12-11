В четверг в гостях у «СЭ» побывал капитан «Спартака»

«Сочи»

— Матч первого тура против «Сочи» закончился судейским скандалом. Чего ждете от ответной игры?

— Не скажу, что мы постоянно вспоминаем о том, что случилось в концовке матча первого тура. Но, конечно, об этом никто не забыл. Сейчас спокойно готовимся, никакой обиды или чего-то подобного нет.

— Почувствовали более лояльное судейство, когда Леонид Федун после той игры сказал о снятии с чемпионата? Сейчас судьи, наверное, уже боятся работать на спартаковских матчах...

— Не думаю. Мне кажется, всем судьям нравится обслуживать большие матчи, особенно, когда играет «Спартак». Вот у нас была домашняя игра с «Зенитом», которую судил Кукуян. Для него, если не ошибаюсь, это был первый такой матч. И он хорошо отработал. Поэтому не думаю, что кто-то боится. Но вообще боязнь ошибиться в нашей лиге сейчас высокая. Потому что цена таких ошибок очень высока: мы видим, что кто-то закончил, кто-то отстранен до конца года, кто-то работает в ФНЛ.

— Какое-то время сочинцы даже лидировали в таблице. Удивлены?

— В тот момент, конечно, удивлялся, что именно «Сочи» лидировал. Но я спокойно отношусь к этому. У меня вот и про перспективы «Спартака» постоянно спрашивают. А я отвечаю: «Ребят, спокойно, играть 30 туров. Потом увидим, кто где окажется». Мы, когда лидировали, шутили в раздевалке: «Все, надо останавливать чемпионат. Пандемия, ситуация сложная». В общем, stop counting. Но если серьезно, все станет ясно в мае, а сейчас о чем-то говорить бессмысленно.

— В таком случае, на сегодня «Сочи» занимает свое место в таблице?

— Думаю, кто на каком месте располагается, тот на это и наиграл. Наверное, таблица отражает текущий расклад сил.

— Почему «Спартак» в гостях играет лучше, чем дома? Два выезда подряд в конце года — это хорошо?

— Честно говоря, не изучал статистику. В любом случае, выигрывать хочется везде. И «Спартак» должен побеждать везде. Сейчас мы готовимся к конкретному матчу, а о «Зените» подумаем потом.

— Уже разбирали игру сочинцев? В чем их сила?

— Посмотрели в четверг перед тренировкой. Общий разбор сделали: кто лидеры, кто исполняет «стандарты» и подобное. В пятницу будем смотреть уже точечно. В принципе, всех игроков у них знаем — все на слуху.

— Кокорин дал пару инсайдов о своей бывшей команде?

— Уже прошло много времени после его ухода. Конечно, кто-то остался из ребят, с кем он играл. Но, думаю, даже по игре «Сочи» изменился.

— Как Александр? Рвется в бой после травмы?

— Да, опять у него была микротравма. Но в среду и четверг он занимался в общей группе. Так что полноценно готовится к игре — будет показывать себя по максимуму.

Перчатка

— Матч с «Зенитом» называют главным в первой части сезона. Можно ли сказать словами Шамиля Газизова, что «брошенная перчатка» в Питер долетела — «Спартак» борется за титул?

— Вы знаете, когда мне в первый раз сказали про эту перчатку, я, как обычно, ничего не понял, потому что никогда особенно ничего не читал и не интересовался. Потом уже объяснили, что это символический жест, вызов на дуэль и все такое. В общем, когда понял, посмеялся, конечно. Наша игра с «Зенитом» станет жирной точкой в этом непростом году, который, я думаю, всех коснулся так или иначе. Знаете, мы с парнями в раздевалке шутим, что 31 декабря надо всем выложить фотки в Instagram со словами «2020, иди на».

Конечно, это будет большая игра и, уверен, игра классная. Однако нам сперва необходимо набрать три очка в Сочи, а после хорошо сыграть в Питере, чтобы потом на три месяца обеспечить себе хорошее настроение.

— Ещенко к матчу что-то готовит?

— Что-то делает, да, какой-то перфоманс. Но он секрет не раскрывает.

— «Спартак» не выигрывал в Питере с 2012 года. В чем причина?

— Бывают такие серии. Но все они когда-то заканчиваются. Возможно, эта закончится 16 декабря.

— Смотрели, как играли наши команды в еврокубках?

— Смотрел некоторые матчи «Зенита», «Краснодара» и «Локомотива» в Лиге чемпионов. Ну, разницу мы все видим. Конечно, обидно и досадно, что не набираем очки в рейтинге, что нас уже со всех сторон поджимают. Обидно за ребят, за клубы. Потому что, когда они играют в Европе, мне кажется, все должны болеть от души.

— Но «Зенит» многие хейтят.

— Возможно. Я вот на «Локомотив» смело пошел на стадион — ходил на игры с «Атлетико» и «Баварией». На ЦСКА или «Зенит», конечно, не пойду.

«Зенит»

— После вылета из еврокубков «Зенит» станет опаснее в борьбе за титул?

— Думаю, да. Сейчас у него шла борьба на два фронта, плюс все эти болезни нынешние, травмы и так далее. А теперь он бросит все силы на чемпионат.

— Трешток перед большими матчами — это хорошо или нет?

— Года четыре назад я, наверное, обратил бы на это внимание. А сейчас мало что может задеть или зацепить.

— Но вы же понимаете, что для фанатов такие матчи — это война?

— Конечно. И на поле тоже будет война. Пусть мы в жизни, в сборной общаемся и хорошо проводим время, но когда выйдем на поле, и моя команда, и они 90 минут будут отдавать все силы для победы. И если кто-то кому-то ногу оторвет, всем будет без разницы. Ну а после игры уже что: «Нормально? Нормально. Вот твоя нога. Держи зеленку». У меня такие случаи были, ничего нового.

Дзюба и Азмун

— Кто для вас самый неудобный игрок в «Зените» в плане единоборств?

— Дзюба, что тут скрывать. В штрафной он, конечно, хорош.

— В московском матче он, делая скидку на Ерохина, кажется, даже не прыгал.

— Не прыгал. И я не прыгал — мяч был уходящий, прыгни я, могли бы оба завалиться. А он просто сделал два шага назад. В этом он, конечно, номер один в России.

— Против Азмуна легче?

— От Дзюбы знаешь, чего ждать. Знаешь его сильные качества: он хорошо цепляется за мяч, может скинуть, может развернуть тебя, если к нему прилипнуть. От Азмуна непонятно, чего ждать. Скажем так: Дзюба предсказуемо опасный, а Азмун — непредсказуемо опасный.

— На дистанции кто более сильный конкурент — ЦСКА или «Зенит»?

— Несколько туров назад все говорили о «Спартаке» и «Зените», и никто не заметил, как ЦСКА вышел в лидеры. Думаю, этот сезон будет очень ровный и интересный. И чемпионская гонка будет идти до конца.

— В питерских играх, бывает, возникают вопросы к судьям. В этот раз ждете подобного?

— Даже не думаю об этом. Что мне готовиться к «Зениту» с мыслью: «Вот хоть бы какой-то момент спорный был, у журналистов будет работа, мы погорюем там». Жду хорошей игры от своей команды, чтобы уйти в отпуск и до самого кубкового матча с «Динамо» находиться в хорошем настроении и иметь небольшие послабления на сборах — где-то не добегать чуть-чуть.

— Шамиль Газизов уволен. Ряд болельщиков считает, что это сделано не вовремя. Это влияет на команду?

— Есть игроки, а есть руководство, которое решает, кого и когда увольнять. Меня тоже взяли на работу, и придет момент, когда со мной будут прощаться. Но кого-то увольняют через пять месяцев, а кого-то...

— Через пять лет.

— Какие пять лет? У меня уже скоро пять будет. Вы что-то знаете? (Смеется.)