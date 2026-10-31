Кордоба: «У «Краснодара» нет никакого кризиса. В Москве манипулируют информацией»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба после поражения от «Родины» (1:2) в матче 13-го тура РПЛ обвинил журналистов в нагнетании ситуации вокруг команды.

— С чем связываешь кризис Краснодара?

— А вам кажется, что это кризис?

— Да.

— У «Локомотива» кризис и никто не говорит об этом.

— Но вы были чемпионами в позапрошлом сезоне.

— Каждая команда имеет право на спад. У нас нет никакого кризиса. Просто у нас сейчас не складываются некоторые вещи. Нужно исправлять это. В Москве манипулируют информацией, поскольку здесь эксперты по этому вопросу.

— Что ты имеешь в виду под манипуляциями?

— Пресса, которая говорит вещи, которые не являются правдой. Атаки на меня. Я здесь выиграл уже все. Буду продолжать работать, поскольку многим обязан команде и болельщикам, — сказал Кордоба.

«Краснодар» набрал 23 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице. Команда Мурада Мусаева не побеждает в РПЛ более двух месяцев: после победы над «Ростовом» (1:0) 30 августа в 6-м туре краснодарцы пять раз сыграли вничью и потерпели два поражения.

В следующем туре «Краснодар» 7 ноября примет ЦСКА. В тот же день «Родина» сыграет на выезде с «Ахматом».

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.