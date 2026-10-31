Кордоба: «У «Краснодара» нет никакого кризиса. В Москве манипулируют информацией»
Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба после поражения от «Родины» (1:2) в матче 13-го тура РПЛ обвинил журналистов в нагнетании ситуации вокруг команды.
— С чем связываешь кризис Краснодара?
— А вам кажется, что это кризис?
— Да.
— У «Локомотива» кризис и никто не говорит об этом.
— Но вы были чемпионами в позапрошлом сезоне.
— Каждая команда имеет право на спад. У нас нет никакого кризиса. Просто у нас сейчас не складываются некоторые вещи. Нужно исправлять это. В Москве манипулируют информацией, поскольку здесь эксперты по этому вопросу.
— Что ты имеешь в виду под манипуляциями?
— Пресса, которая говорит вещи, которые не являются правдой. Атаки на меня. Я здесь выиграл уже все. Буду продолжать работать, поскольку многим обязан команде и болельщикам, — сказал Кордоба.
«Краснодар» набрал 23 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице. Команда Мурада Мусаева не побеждает в РПЛ более двух месяцев: после победы над «Ростовом» (1:0) 30 августа в 6-м туре краснодарцы пять раз сыграли вничью и потерпели два поражения.
В следующем туре «Краснодар» 7 ноября примет ЦСКА. В тот же день «Родина» сыграет на выезде с «Ахматом».
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Динамо
|13
|9
|1
|3
|21-12
|28
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2
|Зенит
|12
|9
|0
|3
|27-13
|27
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3
|ЦСКА
|12
|7
|4
|1
|21-12
|25
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4
|Спартак
|12
|7
|2
|3
|21-10
|23
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5
|Краснодар
|13
|6
|5
|2
|21-16
|23
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6
|Оренбург
|12
|3
|7
|2
|14-12
|16
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7
|Ростов
|12
|4
|3
|5
|13-17
|15
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8
|Крылья Советов
|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
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9
|Рубин
|13
|3
|6
|4
|13-18
|15
|
10
|Балтика
|12
|3
|5
|4
|15-13
|14
|
11
|Динамо Мх
|12
|4
|1
|7
|16-23
|13
|
12
|Родина
|13
|3
|3
|7
|15-28
|12
|
13
|Акрон
|12
|2
|6
|4
|15-21
|12
|
14
|Локомотив
|12
|2
|5
|5
|16-16
|11
|
15
|Ахмат
|13
|2
|5
|6
|15-19
|11
|
16
|Факел
|13
|1
|3
|9
|8-21
|6
|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|1 : 0
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|2 : 0
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|2 : 1
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|- : -
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|- : -
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|- : -
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
|- : -
|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
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Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
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Георгий Мелкадзе
Ахмат
|11
|1
|3
|
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Илья Рожков
Рубин
|12
|1
|3
|
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Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1