«Наполи» вел переговоры о трансфере полузащитника ЦСКА Кисляка

«Наполи» интересовался полузащитником ЦСКА Матвеем Кисляком в летнее трансферное окно, сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

Спортивный директор «Наполи» Джованни Манна общался с окружением Матвея и обсуждал возможный трансфер, однако сделка остановилась, потому что неаполитанцы не были уверены в ее заключении.

В основном составе ЦСКА Кисляк провел 100 матчей во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и 12 результативными передачами. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 25 миллионов евро.

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