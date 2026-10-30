«Спартак» провалил два дерби. Поражение в третьем от «Локомотива» станет для Карседо катастрофой
Лучшие по игре?
Еще недавно «Спартак» называли едва ли не сильнейшей командой чемпионата по качеству футбола. И основания для этого были. Красно-белые великолепно провели матч с чемпионом «Зенитом», победив 2:0. Хорошее движение, агрессия, скорость, интересные комбинации, полная самоотдача. Пожалуй, именно тогда возникло ощущение, что команда Хуана Карлоса Карседо способна замахнуться на золото. Не считая осечки против «Краснодара», четыре победы в первых пяти турах! Казалось, что испанец сумел найти подход к футболистам, объединить их общей идеей.
Но возникла проблема. И с каждым матчем она становится все очевиднее. «Быкам» «Спартак» уступил, имея в концовке шансы спастись и вообще старательно атакуя. «Динамо» отдал три очка уже без вариантов: бело-голубые заметно превзошли соперника по организации игры. А в минувшее воскресенье красно-белые совершенно безобразно начали дерби с ЦСКА.
Да, после перерыва спартаковцы разыгрались, перехватили инициативу, создали немало моментов. В отдельные отрезки армейцам пришлось очень тяжело. Но какой в этом толк, если к тому времени поезд уже ушел? ЦСКА получил преимущество, которое сумел удержать, — 2:0.
И вот уже вырисовывается закономерность. «Спартак» способен восхищать, когда соперник позволяет ему демонстрировать любимый футбол. Но стоит встретиться с хорошо организованной командой, способной навязать свои условия, как возникают серьезные трудности.
Конечно, нельзя утверждать, что красно-белые совершенно не умеют противостоять сильным оппонентам. Та же победа над «Зенитом» опровергает такой вывод. Но пока это скорее исключение. Из четырех встреч с главными конкурентами выиграна одна. Три остальных закончились поражениями. Для команды с чемпионскими амбициями тревожная статистика.
Еще один экзамен
Теперь «Спартаку» предстоит встреча с «Локомотивом». Казалось бы, отличная возможность исправиться.
Железнодорожники переживают настоящий кризис. Всего две победы за 12 туров, 13-е место, зона стыков. Уход нескольких лидеров заметно ослабил команду. Главный тренер Михаил Галактионов никак не может вернуть прежний футбол. Более того, «Локо» до сих пор не выиграл дома ни одного матча в нынешнем чемпионате!
Но есть нюанс. Дерби остается дерби независимо от мест соперников в таблице. Здесь оживают даже мертвецы.
А «Локомотив» к ним явно не отнесешь. Вспомним недавнюю встречу с «Краснодаром», когда москвичи вели 3:1 и были близки к победе над одним из лидеров. В итоге упустили преимущество, и все закончилось ничьей 3:3. Но красно-зеленые показали, что даже в нынешнем состоянии способны серьезно осложнить жизнь любому.
А потому успех в Черкизове будет для «Спартака» значить больше, чем очередные три очка против условного «Акрона». Это принципиальное противостояние, возможность выиграть дерби.
Тем более «Локомотив» тоже уже потерпел поражения от двух соседей — «Динамо» и ЦСКА. Получается интрига: кто первым исправит статистику в столичных противостояниях?
Цена поражения
Для Карседо воскресный матч — важнейший экзамен. После 12 туров у «Спартака» 23 очка, на четыре меньше, чем у лидирующего «Зенита». Отставание пока вполне отыгрываемое, тем более дистанция у чемпионата еще длинная. Но конкурентов много, и терять очки в матчах с командами из нижней части таблицы становится все опаснее.
Если красно-белые вновь уступят, причем сопернику, который не побеждал дома с начала сезона, вопросы к тренеру станут гораздо острее.
Почему «Спартак» может блестяще сыграть с «Зенитом», а затем уступить «Динамо» и ЦСКА? Почему настолько разным бывает качество футбола? Почему команда далеко не всегда готова к высокому темпу и борьбе с первых минут? «Почему» накануне нового дерби хватает. На них пора давать ответы.
В воскресенье «Спартак» будет фаворитом. Однако еще одна осечка станет уже не просто неприятностью, а серьезным ударом по чемпионским перспективам и оценке работы Карседо.
Ведь если команда действительно претендует на звание лучшей в России, пора доказывать это не только красивым футболом, но и победами в больших матчах.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|0
|3
|27-13
|27
|
2
|Динамо
|12
|8
|1
|3
|19-12
|25
|
3
|ЦСКА
|12
|7
|4
|1
|21-12
|25
|
4
|Спартак
|12
|7
|2
|3
|21-10
|23
|
5
|Краснодар
|12
|6
|5
|1
|20-14
|23
|
6
|Оренбург
|12
|3
|7
|2
|14-12
|16
|
7
|Ростов
|12
|4
|3
|5
|13-17
|15
|
8
|Крылья Советов
|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
|
9
|Балтика
|12
|3
|5
|4
|15-13
|14
|
10
|Динамо Мх
|12
|4
|1
|7
|16-23
|13
|
11
|Акрон
|12
|2
|6
|4
|15-21
|12
|
12
|Рубин
|12
|2
|6
|4
|12-18
|12
|
13
|Локомотив
|12
|2
|5
|5
|16-16
|11
|
14
|Ахмат
|12
|2
|5
|5
|15-17
|11
|
15
|Родина
|12
|2
|3
|7
|13-27
|9
|
16
|Факел
|12
|1
|3
|8
|8-20
|6
|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|- : -
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|- : -
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|- : -
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|- : -
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|- : -
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|- : -
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
|- : -
|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|10
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|11
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1