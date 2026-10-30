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Локомотив — Спартак 1 ноября 2026: решающее дерби в РПЛ для Карседо, проблемы красно-белых и последствия возможного поражения

«Спартак» провалил два дерби. Поражение в третьем от «Локомотива» станет для Карседо катастрофой

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Хуан Карлос Карседо и футболисты «Спартака».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Красно-белые пока не справляются в больших матчах.

Лучшие по игре?

Еще недавно «Спартак» называли едва ли не сильнейшей командой чемпионата по качеству футбола. И основания для этого были. Красно-белые великолепно провели матч с чемпионом «Зенитом», победив 2:0. Хорошее движение, агрессия, скорость, интересные комбинации, полная самоотдача. Пожалуй, именно тогда возникло ощущение, что команда Хуана Карлоса Карседо способна замахнуться на золото. Не считая осечки против «Краснодара», четыре победы в первых пяти турах! Казалось, что испанец сумел найти подход к футболистам, объединить их общей идеей.

Но возникла проблема. И с каждым матчем она становится все очевиднее. «Быкам» «Спартак» уступил, имея в концовке шансы спастись и вообще старательно атакуя. «Динамо» отдал три очка уже без вариантов: бело-голубые заметно превзошли соперника по организации игры. А в минувшее воскресенье красно-белые совершенно безобразно начали дерби с ЦСКА.

ЦСКА обыграл &laquo;Спартак&raquo; (2:0) в&nbsp;матче 12-го тура РПЛ 25&nbsp;октября.Все неожиданные решения Игдисамова сработали, Карседо — нет. И настрой ЦСКА на дерби оказался гораздо выше

Да, после перерыва спартаковцы разыгрались, перехватили инициативу, создали немало моментов. В отдельные отрезки армейцам пришлось очень тяжело. Но какой в этом толк, если к тому времени поезд уже ушел? ЦСКА получил преимущество, которое сумел удержать, — 2:0.

И вот уже вырисовывается закономерность. «Спартак» способен восхищать, когда соперник позволяет ему демонстрировать любимый футбол. Но стоит встретиться с хорошо организованной командой, способной навязать свои условия, как возникают серьезные трудности.

Конечно, нельзя утверждать, что красно-белые совершенно не умеют противостоять сильным оппонентам. Та же победа над «Зенитом» опровергает такой вывод. Но пока это скорее исключение. Из четырех встреч с главными конкурентами выиграна одна. Три остальных закончились поражениями. Для команды с чемпионскими амбициями тревожная статистика.

Жедсон и Тамерлан Мусаев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Еще один экзамен

Теперь «Спартаку» предстоит встреча с «Локомотивом». Казалось бы, отличная возможность исправиться.

Железнодорожники переживают настоящий кризис. Всего две победы за 12 туров, 13-е место, зона стыков. Уход нескольких лидеров заметно ослабил команду. Главный тренер Михаил Галактионов никак не может вернуть прежний футбол. Более того, «Локо» до сих пор не выиграл дома ни одного матча в нынешнем чемпионате!

Но есть нюанс. Дерби остается дерби независимо от мест соперников в таблице. Здесь оживают даже мертвецы.

&laquo;Локомотив&raquo; и &laquo;Краснодар&raquo; сыграли вничью&nbsp;&mdash; 3:3 17&nbsp;октября.«Краснодар» за пять минут превратил 1:3 в 3:3. «Быки» и «Локо» выдали огненную ничью в Черкизове

А «Локомотив» к ним явно не отнесешь. Вспомним недавнюю встречу с «Краснодаром», когда москвичи вели 3:1 и были близки к победе над одним из лидеров. В итоге упустили преимущество, и все закончилось ничьей 3:3. Но красно-зеленые показали, что даже в нынешнем состоянии способны серьезно осложнить жизнь любому.

А потому успех в Черкизове будет для «Спартака» значить больше, чем очередные три очка против условного «Акрона». Это принципиальное противостояние, возможность выиграть дерби.

Тем более «Локомотив» тоже уже потерпел поражения от двух соседей — «Динамо» и ЦСКА. Получается интрига: кто первым исправит статистику в столичных противостояниях?

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Цена поражения

Для Карседо воскресный матч — важнейший экзамен. После 12 туров у «Спартака» 23 очка, на четыре меньше, чем у лидирующего «Зенита». Отставание пока вполне отыгрываемое, тем более дистанция у чемпионата еще длинная. Но конкурентов много, и терять очки в матчах с командами из нижней части таблицы становится все опаснее.

Если красно-белые вновь уступят, причем сопернику, который не побеждал дома с начала сезона, вопросы к тренеру станут гораздо острее.

Главный тренер &laquo;Спартака&raquo; Хуан Карлос Карседо.«Спартак» не будет чемпионом, а Карседо не сильнее Семака. Мнение Алланазарова

Почему «Спартак» может блестяще сыграть с «Зенитом», а затем уступить «Динамо» и ЦСКА? Почему настолько разным бывает качество футбола? Почему команда далеко не всегда готова к высокому темпу и борьбе с первых минут? «Почему» накануне нового дерби хватает. На них пора давать ответы.

В воскресенье «Спартак» будет фаворитом. Однако еще одна осечка станет уже не просто неприятностью, а серьезным ударом по чемпионским перспективам и оценке работы Карседо.

Ведь если команда действительно претендует на звание лучшей в России, пора доказывать это не только красивым футболом, но и победами в больших матчах.

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.
01 ноября, 19:45. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Спартак

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Хуан Карлос Карседо
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 11 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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