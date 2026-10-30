«Спартак» провалил два дерби. Поражение в третьем от «Локомотива» станет для Карседо катастрофой

Красно-белые пока не справляются в больших матчах.

Лучшие по игре?

Еще недавно «Спартак» называли едва ли не сильнейшей командой чемпионата по качеству футбола. И основания для этого были. Красно-белые великолепно провели матч с чемпионом «Зенитом», победив 2:0. Хорошее движение, агрессия, скорость, интересные комбинации, полная самоотдача. Пожалуй, именно тогда возникло ощущение, что команда Хуана Карлоса Карседо способна замахнуться на золото. Не считая осечки против «Краснодара», четыре победы в первых пяти турах! Казалось, что испанец сумел найти подход к футболистам, объединить их общей идеей.

Но возникла проблема. И с каждым матчем она становится все очевиднее. «Быкам» «Спартак» уступил, имея в концовке шансы спастись и вообще старательно атакуя. «Динамо» отдал три очка уже без вариантов: бело-голубые заметно превзошли соперника по организации игры. А в минувшее воскресенье красно-белые совершенно безобразно начали дерби с ЦСКА.

Да, после перерыва спартаковцы разыгрались, перехватили инициативу, создали немало моментов. В отдельные отрезки армейцам пришлось очень тяжело. Но какой в этом толк, если к тому времени поезд уже ушел? ЦСКА получил преимущество, которое сумел удержать, — 2:0.

И вот уже вырисовывается закономерность. «Спартак» способен восхищать, когда соперник позволяет ему демонстрировать любимый футбол. Но стоит встретиться с хорошо организованной командой, способной навязать свои условия, как возникают серьезные трудности.

Конечно, нельзя утверждать, что красно-белые совершенно не умеют противостоять сильным оппонентам. Та же победа над «Зенитом» опровергает такой вывод. Но пока это скорее исключение. Из четырех встреч с главными конкурентами выиграна одна. Три остальных закончились поражениями. Для команды с чемпионскими амбициями тревожная статистика.

Жедсон и Тамерлан Мусаев. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Еще один экзамен

Теперь «Спартаку» предстоит встреча с «Локомотивом». Казалось бы, отличная возможность исправиться.

Железнодорожники переживают настоящий кризис. Всего две победы за 12 туров, 13-е место, зона стыков. Уход нескольких лидеров заметно ослабил команду. Главный тренер Михаил Галактионов никак не может вернуть прежний футбол. Более того, «Локо» до сих пор не выиграл дома ни одного матча в нынешнем чемпионате!

Но есть нюанс. Дерби остается дерби независимо от мест соперников в таблице. Здесь оживают даже мертвецы.

А «Локомотив» к ним явно не отнесешь. Вспомним недавнюю встречу с «Краснодаром», когда москвичи вели 3:1 и были близки к победе над одним из лидеров. В итоге упустили преимущество, и все закончилось ничьей 3:3. Но красно-зеленые показали, что даже в нынешнем состоянии способны серьезно осложнить жизнь любому.

А потому успех в Черкизове будет для «Спартака» значить больше, чем очередные три очка против условного «Акрона». Это принципиальное противостояние, возможность выиграть дерби.

Тем более «Локомотив» тоже уже потерпел поражения от двух соседей — «Динамо» и ЦСКА. Получается интрига: кто первым исправит статистику в столичных противостояниях?

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Цена поражения

Для Карседо воскресный матч — важнейший экзамен. После 12 туров у «Спартака» 23 очка, на четыре меньше, чем у лидирующего «Зенита». Отставание пока вполне отыгрываемое, тем более дистанция у чемпионата еще длинная. Но конкурентов много, и терять очки в матчах с командами из нижней части таблицы становится все опаснее.

Если красно-белые вновь уступят, причем сопернику, который не побеждал дома с начала сезона, вопросы к тренеру станут гораздо острее.

Почему «Спартак» может блестяще сыграть с «Зенитом», а затем уступить «Динамо» и ЦСКА? Почему настолько разным бывает качество футбола? Почему команда далеко не всегда готова к высокому темпу и борьбе с первых минут? «Почему» накануне нового дерби хватает. На них пора давать ответы.

В воскресенье «Спартак» будет фаворитом. Однако еще одна осечка станет уже не просто неприятностью, а серьезным ударом по чемпионским перспективам и оценке работы Карседо.

Ведь если команда действительно претендует на звание лучшей в России, пора доказывать это не только красивым футболом, но и победами в больших матчах.