Продолжение откровенного разговора с главным тренером сине-бело-голубых.

В первой части интервью Семак подробно ответил на вопросы о тактике и качествах зенитовских футболистов, сейчас — о будущем, ближайшем и более отдаленном.

«Я так устроен — как только беру один трофей, сразу думаю о следующем»

— Близок к завершению ваш третий сезон в «Зените». Это солидный срок в роли главного тренера российского топ-клуба: есть ли «усталость металла»?

— До конца турнира РПЛ остается полтора месяца. Их надо отработать, как всегда, по полной программе: мы все очень хотим добыть третий подряд чемпионский титул для «Зенита». И все мысли сейчас об этом. Ну а я вообще так устроен по характеру, что, как только беру один трофей, сразу думаю о следующем. Для меня не существует пресыщения победами. Выиграли сегодня — быстро забыли, идем дальше.

— Это хорошая черта для любого спортсмена и тренера, но ведь и успехи иной раз выхолащивают.

— От побед нельзя устать. Другое дело, что нужно уметь сопоставлять свои собственные амбиции с клубными реалиями. Надо ловить момент, когда прекращается движение вперед, происходит застой или вовсе откат назад. Любой чемпионской команде всегда требуется свежая кровь — чтобы у коллектива не появилась самоуспокоенность и не пропала жажда успеха. Важно не только само по себе золото РПЛ, а возможность прогрессировать с точки зрения развития, каких-то изменений.

Изначально предполагал, что неким водоразделом для меня в «Зените» станет окончание второго сезона. Однако из-за пандемии, которая перевернула не только футбольный, но и вообще весь мир, затормозив многие процессы, определенный рубеж с переосмыслением каких-то рабочих процессов наступит предстоящим летом. Это объективный момент, которого не надо бояться. Я не выгорел эмоционально в «Зените», мне по-прежнему интересно работать в этом клубе с составом, который способен меняться и прогрессировать. С марта прошлого года и до сегодняшнего дня мы прошли сложный и насыщенный путь, полный ковидных сложностей и серьезных травм. Выиграли прошлый чемпионат, стремимся победить в нынешнем. Считаю, что на фоне всех проблем, которые иногда не видны со стороны, мы сплотились еще больше.

— Как коронавирус повлиял на жизнедеятельность команды? Насколько сложно пришлось с психологической точки зрения — как тренерскому штабу, так и игрокам?

— Это только сейчас вроде бы как-то свыклись с ковидными реалиями, которые воспринимаются как данность, а вот год назад было очень трудно. Нужно ведь не забывать, что команда достаточно долго проводила тренировки по интернету в Zoom, а затем футболисты начали приезжать на базу в Удельную всего по двое: мы строго соблюдали все предписания высших медицинских служб страны и Петербурга.

С организационной точки зрения тогда создалась ситуация, не имевшая никаких прецедентов, от этого голова болела по полной программе. О привычном тренировочном процессе не могло быть и речи, а главным стало налаживание четкого взаимодействия штаба и игроков, видевшихся либо по видеосвязи, либо на большом расстоянии друг от друга живьем. Требовалось, в частности, так аккуратно составлять те самые пары тренирующихся футболистов, чтобы у них была психологическая совместимость и чтобы им комфортно работалось на поле вдвоем.

А когда ситуация улучшилась, пошла бесконечная череда тестов. Любой насморк или проявление аллергии у того или иного игрока заставляли вздрагивать всю медицинскую службу: игрока срочно приходилось изолировать ото всех до выяснения ситуации. Те же, кто заболевал именно коронавирусом, надолго выпадали из строя. И такая чехарда продолжалась без остановки!

При этом «Зенит» всегда остается «Зенитом», поэтому мало кого со стороны интересовало, что футболисты выпадали и поодиночке, и блоками. Каким-то другим клубам прощались спады, которые объяснялись объективными причинами, а нам — нет. Впрочем, это нас только закалило.

— Почему по ходу сезона вы не называли фамилии игроков, которые заболевали коронавирусом?

— Во-первых, есть такое понятие, как частная жизнь. Любая болезнь — в первую очередь личное дело. И если сам футболист публично не говорит о том или ином заболевании, то почему это за него должен делать главный тренер?

Во-вторых, практика постоянных тестов подчас приводила к тому, что положительные результаты чередовались с отрицательными — и что, каждый раз надо всем все объяснять?! Случаются же ложнопозитивные тесты, а они ведь тоже автоматически приводят к тому, что игрока приходится на какое-то время изолировать.

Словом, в прошлом году любой вечерний звонок клубного доктора вызывал у меня обоснованную тревогу, да и сейчас болезнь никуда не испарилась. Но все-таки на данный момент у многих наших ребят уже есть иммунитет, кто-то сделал прививку от коронавируса.

— Как лично вы относитесь к вакцинации?

— Я уже говорил, что привился, для меня это логичный шаг. При этом никакого давления на игроков или на моих коллег по штабу с моей стороны нет и быть не может. Каждый сам должен решить для себя, как поступать. Знаю всех, кто у нас уже вакцинировался, но фамилии называть не стану.

А вообще все эти ковидные нюансы — очень тонкий и индивидуальный момент. Достаточно посмотреть на то, кто и как выходит из болезни. Опять же без имен, но одни восстанавливались быстро, а другим требовалось куда больше времени. Совсем не хочу сказать, что коронавирус — личная проблема главного тренера «Зенита». Для всех моих коллег без исключения все это стало настоящей головной болью.

— Чему вас научил ковидный опыт?

— Если брать профессиональную сторону дела, то подобный опыт точно прибавил смелости в выборе состава на тот или иной матч. Если до пандемии для этого существовали какие-то заранее более-менее очерченные рамки, то ковид все перечеркнул. В самые трудные моменты, когда обойма становилась минимальной, приходилось идти на такие решения, которые раньше не рассматривались априори.

Мы стали принимать любую ситуацию как данность. Вот играет иной раз тот или иной состав, а ты думаешь: слава богу, набрал полный старт да еще кого-то на скамейку запасных добавил. Знаете, пандемия, с одной стороны, добавила множество проблем с точки зрения выбора игроков и прочих нюансов, а с другой — обнажила самое главное — это здоровье людей. И, разумеется, ценность человеческой жизни, если выходить за рамки узкой футбольной направленности. Для нас, профессионалов, футбол — любимое дело, но здоровье и жизнь важнее!

«Тренировки по Zoom кажутся каким-то фантастическим сюжетом»

— У вас дома целая мини-футбольная команда. Как справлялись с ней во время пандемии?

— Весьма успешно. (Смеется.) Никогда раньше столько времени не проводил с семьей, и время в итоге пролетело незаметно. Происходил такой перманентный круговорот детей, домашних заданий и прочих прелестей жизни, что останавливаться было просто некогда. Если в «Зените» мы всем штабом придумывали новый тренировочный процесс, то дома с супругой познавали процесс школьного дистанционного обучения, и еще вопрос, что легче.

Пандемия показала, что спорт в целом и футбол в частности могут взять паузу, чего мы раньше не предполагали. А вот жизнь в ее поступательном движении все равно не может останавливаться ни в коем случае и ни перед чем. Эпидемия ведь сильно ударила не только по пожилым людям, но и по детям и подросткам, которые оказались в непривычной для себя изоляции от внешнего мира. Во время пандемии у меня точно возрос круг забот и обязанностей по дому, зато скучно не было ни секунды. Коронавирус в итоге не обошел стороной мою семью, но все вместе мы справились с напастями.

— Вы известны психологической устойчивостью и позитивным жизненным зарядом. Но вот врачи говорят, что пандемия больно ударила по психике людей, в том числе молодых, затронув и футбольный мир. На ваших игроках это никак не отразилось?

— Я этого не замечал. Пользуясь случаем, подчеркну, что благодарен ребятам за то, что они с самого начала очень профессионально и спокойно отнеслись к общим запретам и к тем дополнительным жестким ограничениям, которые мы временно наложили на их жизнь. В частности, ровно год назад попросили всех легионеров, включая итальянских тренеров по физподготовке, остаться в Петербурге или его окрестностях, не уезжать на время паузы в свои страны. Так вот, я ни от кого не услышал жалоб или особых просьб. Мы оставались единым коллективом даже в Zoom!

При этом было очень любопытно наблюдать за подключениями наших ребят из своих квартир или коттеджей: мы получше ознакомились с домашней обстановкой. У одного во время тренировки мог ребенок влететь в кадр, у другого собака или кошка становилась участником процесса. Сейчас, по прошествии года, те занятия по видеосвязи кажутся каким-то фантастическим сюжетом из кинематографа, но если это и было кино, то точно документальное, а не художественное.

«Удерживать игрока против его воли не имеет смысла»

— Знаю, что вы в целом довольно ревностно относитесь к тому, что какая-то информация уходит из команды. Например, один раз не полетевшие на выезд футболисты дружно выложили в соцсетях кадры из Петербурга, дав понять, что их нет в заявке. Как реагировали?

— У нас есть определенный внутренний регламент: ребята знают, чего не надо делать в публичном пространстве. Но они же не роботы, так что иной раз та или иная нежелательная информация все равно попадает в интернет. В каждом таком отдельном случае решаем вопрос путем воспитательных бесед. (Смеется.) В целом же не вижу какой-то глобальной проблемы в этом плане применительно именно к нашей команде.

— И все-таки: почему вы каждый раз делаете тайну из того, кто летит на выезд, а кто нет? И почему никогда не даете на официальном сайте «Зенита» состав в тренировочных матчах против, скажем, второй команды или молодежного состава?

— Не назвал бы это каким-то сверхсекретом. Просто не считаю нужным обнародовать подобную информацию — это часть нашей внутренней кухни, которая не выносится на всеобщее обозрение. То же самое касается ситуации с травмированными. Слушайте, ну «Зенит» же и так постоянно и во всем на виду, оставьте нам хоть что-то для внутреннего пользования! (Смеется.)

— Предсказуемо скрыты от посторонних глаз все данные по трансферным вопросам «Зенита». Между тем приближается лето, а с ним и окно. Чего ждать в этом плане?

— Горячая пора трансферов еще впереди, а пока у нас самая горячая игровая пора в сезоне. В ближайшие месяц-полтора вести публичные разговоры о переходах вряд ли уместно, это только отвлекало бы нас от главного — борьбы за чемпионство. В недрах же клуба работа по этой теме идет постоянно — это нормально для любого большого коллектива. Как нормально и то, что нюансы такой деятельности должны оставаться внутри «Зенита».

— Значит, раньше середины — конца мая мы не узнаем о будущем Дриусси или Азмуна? Ведь о них давно и часто говорят как о самых возможных кандидатурах на отъезд из числа легионеров.

— На сегодня день и Азмун, и Дриусси готовятся вместе со всеми к битве за титул. А о том, что произойдет летом, сейчас говорить рано. Могу только лишь еще раз напомнить свою мысль в целом по составу: удерживать того или иного игрока против его воли не имеет смысла. Это в конечном итоге вредит и команде, и самому футболисту.

«Было бы странно, если бы «Зенит» не обсуждали с точки зрения назначения нового тренера»

— Чемпионат России завершится 16 мая. Когда и где «Зенит» начнет подготовку к сезону-2021/22?

— Предполагается, что не задействованные на Евро-2020 игроки начнут работу в Петербурге в середине июня. Затем, если позволят санитарные нормы, можем провести один зарубежный сбор. Не исключено, что это будет хорошо знакомая нам Австрия. Но окончательно говорить о планах «Зенита» на июнь — июль пока рановато.

— Уверены, что новый сезон сине-бело-голубые начнут под вашим руководством?

— Спасибо за столь добрый вопрос на десерт. (Смеется.) И мотивация, и силы для продолжения работы в «Зените» у меня есть. Действующий контракт — тоже.

— А как реагируете на то, что СМИ не стесняются писать о вашей скорой отставке и называют кандидатуры иностранных специалистов на замену?

— Отношусь к этому, поверьте, совершенно спокойно. «Зенит» — солидный и амбициозный клуб, который ставит перед собой высокие задачи. И плюс очень популярный. Было бы странно и нелогично, если бы его не обсуждали как с точки зрения назначения нового тренера, так и с точки зрения прихода футболистов.

— Вы планируете посетить матчи сборной России на Евро-2020 в Петербурге?

— Конечно, очень хотелось бы поболеть за наших ребят на стадионе. Чемпионат Европы — большой праздник, и хочется, чтобы наша национальная команда разделила его со своими болельщиками! Да еще в таком прекрасном городе — тем более в разгар периода белых ночей.

Быстрее Семака 70 побед одержали только Романцев и Спаллетти

В 127 встречах чемпионата России команды Сергея Семака одержали 72 победы. До отметки 70 главный тренер «Зенита» добрался с третьим в истории графиком — в 123-м матче, уступив только Олегу Романцеву (108) и Лучано Спаллетти (115).

Все тренеры, выигравшие 70 матчей в чемпионатах России

Тренер Всего матчей Победы Матч 70-й победы Баланс до 70-й победы

(включительно) Олег Романцев 332 203 108 70-30-8 Лучано Спаллетти 124 74 115 70-34-11 Сергей Семак 127 72 123 70-28-25 Валерий Газзаев 485 246 128 70-32-26 Виктор Прокопенко 228 101 140 70-41-29 Валерий Карпин 228 104 142 70-36-36 Виктор Гончаренко 180 87 143 70-37-36 Олег Кононов 148 71 143 70-36-37 Юрий Семин 616 307 147 70-44-33 Леонид Слуцкий 380 197 155 70-44-41 Виталий Шевченко 190 77 168 70-44-54 Курбан Бердыев 437 189 169 70-47-52 Олег Долматов 279 97 169 70-44-55 Александр Тарханов 426 159 182 70-38-74 Андрей Кобелев 191 70 185 70-53-62 Гаджи Гаджиев 384 122 187 70-49-68 Миодраг Божович 268 94 188 70-57-61 Рашид Рахимов 197 102 205 70-61-74 Сергей Павлов 331 100 211 70-60-81 Александр Аверьянов 288 94 217 70-57-90

Семак может догнать Семина и Слуцкого уже в этом году

Под руководством Сергея Семака «Зенит» выиграл уже два чемпионата России и весной 2021 года 45-летний специалист может сравняться по победам в турнире с Юрием Семиным и Леонидом Слуцким. Больше титулов завоевали только Олег Романцев (восемь) и Валерий Газзаев (четыре).

Лидеры по победам в чемпионатах России среди тренеров