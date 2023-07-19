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Фернандес и Караваев снова конкуренты за место в составе. Что даст «Зениту» трансфер Марио?

Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
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Футболисты Марио Фернандес и Вячеслав Караваев
Марио Фернандес и Вячеслав Караваев.
Футболист Вячеслав Караваев
Вячеслав Караваев.
Фото «СЭ»
Футболист Вячеслав Караваев
Вячеслав Караваев.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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У Семака еще больше поводов перейти на схему с тремя центральными защитниками.

Переход Фернандеса в «Зенит» — самый скандальный трансфер лета в РПЛ. Марио уже спровоцировал гнев фанатов ЦСКА и самой подписью контракта, и словами, что в Суперкубке всем сердцем болел за новую команду. Но в этой статье оценки моральных качеств Фернандеса не будет. Раз переход уже состоялся, интереснее разобрать, к каким последствиям он приведет, — и понять, зачем Фернандес вообще понадобился «Зениту», а также какие возможности он даст многолетнему гегемону.

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Прямая конкуренция с Фернандесом

Самый очевидный ход, который доступен Семаку, — прямая конкуренция между Фернандесом и Караваевым. У Марио и Вячеслава давняя история борьбы за место на поле — еще со времен выступления за ЦСКА, когда россиянин только пробивался в первую команду и не имел шансов заиграть в основе из-за классной формы и авторитета бразильца.

«В ЦСКА ты никогда не думаешь о Фернандесе, поскольку знаешь, что он всегда сыграет на своем уровне или даже выше, — рассуждал в интервью «СЭ» Леонид Слуцкий, когда работал в «Витессе». — Никто не смог бы заиграть, когда у тебя есть Фернандес. Думаю, это лучший правый латераль за 20 лет в нашем чемпионате, причем с огромным отрывом».

В том же интервью Слуцкий отметил: «Вообще Марио — это какой-то рок Караваева, сначала в клубе, теперь в сборной». Однако именно в «Витессе», по словам тренера, Вячеслав быстро впитывал новую информацию, а еще прибавил в «физике», ведении единоборств, понимании тактических принципов и работоспособности. Неудивительно, что вскоре он был куплен «Зенитом» за 8 миллионов евро (по данным Transfermarkt) в статусе второго сильнейшего правого защитника с российским паспортом.

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Правда, в сборной (как и в ЦСКА) Фернандес выигрывал конкуренцию за место в старте. Караваев же либо менял Марио во втором тайме, либо перемещался на место левого защитника. Но теперь ситуация иная, и далеко не факт, что ради Фернандеса Караваева будут перемещать налево. По крайней мере сейчас, когда Марио явно не в форме после долгого простоя. Судя по его статистике в Бразилии, слухи об отложенной презентации из-за лишнего веса звучали вполне правдоподобно. Но свежие фото Фернандеса с тренировок доказывают, что все это — чушь. Очевидно, после 300 игровых минут за последний год футболисту нужно возвращаться в кондиции, но это не должно занять уж очень много времени.

«Опытный футболист может за короткий промежуток времени, например за полмесяца, привести себя в порядок, — комментирует форму Фернандеса Дмитрий Хомуха. — Ежедневные тренировки и индивидуальная программа подготовки ему по силам. Такой простой некритичен для опытного футболиста. Потом останется только получить игровой тонус в матчах. Большего ему и не нужно».

Футболист Вячеслав Караваев
Вячеслав Караваев.
Фото «СЭ»

Смена фланга Караваевым

В сборной Караваев и Фернандес конкурировали до осени 2021 года, пока Марио не объявил о завершении международной карьеры. С тех пор Караваев — игрок основы на позиции правого защитника, когда здоров и доступен. Та же ситуация и в «Зените», плюс позицию правого защитника могут закрыть Сутормин и Адамов. Возможно, кто-то из них покинет команду этим летом, но пока на правом фланге у Семака явный перебор исполнителей.

С другой стороны, это открывает возможности для ротации и экспериментов. Тот же Сутормин уже доказывал, что может сыграть на обоих флангах и быть на них по-разному полезен (благодаря подачам или смещениям в центр под удар). Ну а Караваев в подавляющем большинстве случаев появлялся в сборной на левом фланге. Там он провел дебютный матч за национальную команду (с крутым голом Сербии), играл на Евро и в Лиге наций. Да и в ЦСКА в начале карьеры приходилось действовать слева, хотя Вячеслав — выраженный правша.

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«Тогда [перед уходом] меня ставили на левый фланг, потому что справа играл Марио Фернандес, — объяснял Караваев. — В основном Слуцкий делал тактические замечания: здесь расположился слишком далеко, здесь — слишком узко. Да, были ошибки и в отборе, в каких-то моментах оставлял соперникам ненужный зазор, но основа — все равно выбор позиции. В «Дукле» ко мне пришло осознание, что нужно прокачивать левую ногу, но постоянно после тренировок я работал уже в «Спарте» — [отрабатывал] кроссы с обеих ног, удары. С левой все равно бью не очень, но подача точно стала лучше».

В теории Караваев и сейчас мог бы сыграть на позиции левого защитника. Но вот парадокс — несмотря на соответствующий опыт в сборной, Семак использовал Вячеслава слева лишь в шести матчах (в основном на старте карьеры игрока в Санкт-Петербурге). А сейчас там есть Дуглас Сантос и Круговой, так что перевод Караваева с противоположной бровки вряд ли случится.

Футболист Вячеслав Караваев
Вячеслав Караваев.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Переход на тройку центральных

Несколько раз в «Зените» Караваев исполнял роль левого латераля — когда Семак перестраивался на три центральных защитника. Эту же схему тренер наигрывал в недавнем Кубке PARI Премьер с «Нефтчи» и «Црвеной Звездой», но Вячеслава использовал на позиции правого центрального защитника (фланг закрывал Малком).

«Иногда, может, Караваеву придется так играть, — говорил Семак. — У нас не такой большой выбор, если брать эту систему и позицию. Необходимо, чтобы он тоже был в курсе, как нужно действовать в этой схеме».

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Вероятно, при таких раскладах Караваев может снова стать конкурентом Фернандеса. И тут все уже не так очевидно — Вячеслав больше привык действовать на фланге, а вот у Марио весьма богатый опыт игры на этой позиции, качественный первый пас и умение биться на «втором этаже». К тому же вряд ли стоит рассчитывать, что новичок сине-бело-голубых в 32 года сможет дать привычный объем на бровке. «Фернандес — универсальный игрок, выступавший на разных позициях. В том числе способный играть центрального защитника в тройке», — подтвердил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.

Семаку переход на схему с тремя центральными защитниками выгоден еще и ввиду кадрового дефицита: Родригао травмирован и вернется нескоро, Чистяков и Алип нестабильны, а Ренан иногда действует слишком рискованно. Перейдя на «тройку», «Зенит» в теории сможет даже более агрессивно владеть мячом (особенно если роли крайних центральных защитников будут исполнять Фернандес и Дуглас, здорово подключающиеся к атакам).

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В общем, Марио место в «Зените» точно найдется, главное — набрать игровой тонус. Ну а у Семака появляется дополнительный диапазон для перестроений схем и ротации. Неплохая опция всего за 360 тысяч евро (плюс зарплата бразильца). В ЦСКА Фернандес пригодился бы на аналогичных ролях, но пусть выбор клуба останется на его совести.

Вячеслав Караваев
Марио Фернандес
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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