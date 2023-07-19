Мастер штрафных, которого хвалил Бекхэм. «Динамо» ждет игрока сборной Мексики

Рассказываем о Луисе Чавесе, который в пятницу должен прилететь в Москву.

Чемпион КОНКАКАФ

Заманить мексиканских футболистов в РПЛ прежде не удавалось. Они в принципе неохотно срываются с места. К тому же в Стране ацтеков сильный национальный чемпионат и приличные финансовые условия, а торговаться с местными клубами сложно. В «Динамо» в этом убедились год назад, пытаясь подписать защитника Сесара Монтеса. Да и Луис Чавес переезжает в Россию со второй попытки. Первую зимой предпринял «Спартак», но успеха не имел. «Динамо» же сумело согласовать трансфер с «Пачукой» (осталось уладить последние детали) и должно получить не просто крутого опорника, а свежеиспеченного победителя Золотого кубка КОНКАКАФ.

На континентальном первенстве потенциальный новобранец бело-голубых не только цементировал центр поля, но и отметился двумя забитыми мячами. Один из них — ударом со штрафного в полуфинальном матче с Ямайкой — стал одним из самых красивых на турнире. А заодно показал, насколько укрепилась уверенность Чавеса в собственных силах и его позиции в национальной команде.

Он ведь дебютировал в сборной чуть больше года назад, но с тех пор стал одним из ключевых игроков «ацтеков» и выступил на ЧМ-2022. Больше того, на родине Чавеса признали самым ярким игроком на турнире в Катаре.

Фото Соцсети

«Тот, кто пытался что-то изменить», — написало одно из мексиканских изданий. И не просто пытался — в решающем матче группового турнира, где Мексика уступила Польше по разности мячей и не вышла в плей-офф, именно Чавес стал автором победного гола (2:1). Тот удар стал одним из самых эффектных на турнире в Катаре, и тогда весь мир узнал, какой классный у новобранца «Динамо» дальний удар с левой и как круто он исполняет штрафные.

Его похвалил даже Дэвид Бекхэм, назвавший штрафной мексиканца своим любимым голом ЧМ-2022. «Я был удивлен, услышав то, что сказал Бекхэм. Никто на самом деле не знал, кто я такой, а теперь он знает, кто такой Луис Чавес», — отреагировал на комплимент легенды мексиканец.

Но это было время спустя, а сразу после вылета с мирового первенства Чавес не скрывал эмоций и даже покритиковал покидавшего сборную Херардо Мартино. Того самого специалиста, который теперь будет тренировать в «Интер Майми» Лионеля Месси.

«Во второй игре с Аргентиной мы не понимали, чего он от нас хотел. Какое-то время мы хорошо оборонялись, но не создали никаких моментов — так что голы не могли быть забиты, и в итоге мы проиграли. Лично мне очень грустно. Мы много чего не делали в первых двух матчах и реагировали на события слишком поздно. Надеялись, что сможем пройти квалификацию, но в конце концов мы этого не смогли... Я покидаю Катар очень сильно расстроенным», — не скрывал эмоций Чавес.

Фото Соцсети

История преодоления

Надо сказать, что Луис не только хорошо играет в футбол, но и предельно откровенен. Рассказывая о том, как в 15 лет он покинул «Пачуку», игрок признавался, что у него было чувство, что он никогда не будет играть. Тогда сошлись воедино и тоска по семье, и ощущение, что у него нет прогресса, а в жизни недостаточно быть футболистом. Чавес вернулся в школу в родном Сиутлане и строил планы на жизнь вне спорта.

Однако все изменил звонок Оскара Руэласа. У этого тренера он проходил отбор в «Пачуку», а теперь специалист позвал Луиса в «Тихуану». Там карьера все-таки получила развитие, хотя было непросто получить игровую практику уже в главной команде из-за обилия легионеров. Чтобы переломить ситуацию, потребовалось несколько сезонов, зато в родную «Пачуку» он вернулся совсем в другом статусе и на прощание помог «гоферам» выиграть чемпионский титул.

Что касается чемпионата мира, куда Чавеса позвали в последний момент, то после оглашения заявки он плакал от счастья вместе с дедушкой, после чего позвонил маме поделиться радостью. Луис считал поездку в Катар наградой за годы одиночества, с которым он справлялся благодаря поддержке семьи. А ведь ему пришлось расти без отца, который много лет назад в поисках «американской мечты» нелегально эмигрировал в США. С ним Чавес не виделся десять лет — пока прошлой осенью сборная не приехал на серию матчей в Калифорнии.

Фото Соцсети

Ну а после ЧМ Луиса пытался переманить самый богатый мексиканский клуб «Монтеррей». Однако хавбек никуда не ушел, а свое решение объяснил в интервью FOX Sports: «Мексиканский игрок не хочет уезжать из Мексики из-за денег, которые ему предлагают другие клубы. С экономической точки зрения предложение «Монтеррея» было лучше, чем-то, что я сейчас имею в «Пачуке», но это не является моим приоритетом. Мои цели — быть доступным для сборной и быть готовым играть в Европе».

В том интервью от Чавеса досталось не только мексиканским футболистам, которые остаются дома ради больших зарплат, но и лиге, в отличие от МЛС, пытающейся не отпускать игроков в Европу. Зато сам Луис был настолько одержим мечтой попробовать силы в Старом Свете, что говорил о своем будущем даже накануне финала Кубка КОНКАКАФ.

«Не хочу, чтобы сидела занозой мысль о том, что я не попытался поехать в Европу. Если это будет вариант в Мексике, ничего не произойдет. Я хочу перейти в команду, чтобы бороться за титулы», — говорил Чавес. Так что с мотивацией у него все в порядке. Как и с умением играть в футбол. А Марцел Личка — большой мастер работы с латиноамериканцами, и, получая такое подкрепления, чех явно скромничал, говоря о задаче попасть в первую пятерку.