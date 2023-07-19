Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:30

Мастер штрафных, которого хвалил Бекхэм. «Динамо» ждет игрока сборной Мексики

Андрей Кузичев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Полузащитник «Пачуки» Луис Чавес.
Луис Чавес.
Фото Соцсети
Рассказываем о Луисе Чавесе, который в пятницу должен прилететь в Москву.

Чемпион КОНКАКАФ

Заманить мексиканских футболистов в РПЛ прежде не удавалось. Они в принципе неохотно срываются с места. К тому же в Стране ацтеков сильный национальный чемпионат и приличные финансовые условия, а торговаться с местными клубами сложно. В «Динамо» в этом убедились год назад, пытаясь подписать защитника Сесара Монтеса. Да и Луис Чавес переезжает в Россию со второй попытки. Первую зимой предпринял «Спартак», но успеха не имел. «Динамо» же сумело согласовать трансфер с «Пачукой» (осталось уладить последние детали) и должно получить не просто крутого опорника, а свежеиспеченного победителя Золотого кубка КОНКАКАФ.

Неймар. «Динамо» нацелилось на игрока сборной Мексики, «Челси» хочет подписать Неймара, «Арсенал» купил защитника «Аякса»

На континентальном первенстве потенциальный новобранец бело-голубых не только цементировал центр поля, но и отметился двумя забитыми мячами. Один из них — ударом со штрафного в полуфинальном матче с Ямайкой — стал одним из самых красивых на турнире. А заодно показал, насколько укрепилась уверенность Чавеса в собственных силах и его позиции в национальной команде.

Он ведь дебютировал в сборной чуть больше года назад, но с тех пор стал одним из ключевых игроков «ацтеков» и выступил на ЧМ-2022. Больше того, на родине Чавеса признали самым ярким игроком на турнире в Катаре.

Фото Соцсети

«Тот, кто пытался что-то изменить», — написало одно из мексиканских изданий. И не просто пытался — в решающем матче группового турнира, где Мексика уступила Польше по разности мячей и не вышла в плей-офф, именно Чавес стал автором победного гола (2:1). Тот удар стал одним из самых эффектных на турнире в Катаре, и тогда весь мир узнал, какой классный у новобранца «Динамо» дальний удар с левой и как круто он исполняет штрафные.

Его похвалил даже Дэвид Бекхэм, назвавший штрафной мексиканца своим любимым голом ЧМ-2022. «Я был удивлен, услышав то, что сказал Бекхэм. Никто на самом деле не знал, кто я такой, а теперь он знает, кто такой Луис Чавес», — отреагировал на комплимент легенды мексиканец.

30&nbsp;ноября. Саудовская Аравия&nbsp;&mdash; Мексика&nbsp;&mdash; 1:2. Футболисты сборной Мексики. Драма Мексики! Почти вышли в плей-офф, но вылетели и прервали невероятную серию

Но это было время спустя, а сразу после вылета с мирового первенства Чавес не скрывал эмоций и даже покритиковал покидавшего сборную Херардо Мартино. Того самого специалиста, который теперь будет тренировать в «Интер Майми» Лионеля Месси.

«Во второй игре с Аргентиной мы не понимали, чего он от нас хотел. Какое-то время мы хорошо оборонялись, но не создали никаких моментов — так что голы не могли быть забиты, и в итоге мы проиграли. Лично мне очень грустно. Мы много чего не делали в первых двух матчах и реагировали на события слишком поздно. Надеялись, что сможем пройти квалификацию, но в конце концов мы этого не смогли... Я покидаю Катар очень сильно расстроенным», — не скрывал эмоций Чавес.

Фото Соцсети

История преодоления

Надо сказать, что Луис не только хорошо играет в футбол, но и предельно откровенен. Рассказывая о том, как в 15 лет он покинул «Пачуку», игрок признавался, что у него было чувство, что он никогда не будет играть. Тогда сошлись воедино и тоска по семье, и ощущение, что у него нет прогресса, а в жизни недостаточно быть футболистом. Чавес вернулся в школу в родном Сиутлане и строил планы на жизнь вне спорта.

Дэвинсон Санчес, Малком. РПЛ, таблица трансферов: «Зенит» ищет замену Малкому, «Спартаку» нужен защитник

Однако все изменил звонок Оскара Руэласа. У этого тренера он проходил отбор в «Пачуку», а теперь специалист позвал Луиса в «Тихуану». Там карьера все-таки получила развитие, хотя было непросто получить игровую практику уже в главной команде из-за обилия легионеров. Чтобы переломить ситуацию, потребовалось несколько сезонов, зато в родную «Пачуку» он вернулся совсем в другом статусе и на прощание помог «гоферам» выиграть чемпионский титул.

Что касается чемпионата мира, куда Чавеса позвали в последний момент, то после оглашения заявки он плакал от счастья вместе с дедушкой, после чего позвонил маме поделиться радостью. Луис считал поездку в Катар наградой за годы одиночества, с которым он справлялся благодаря поддержке семьи. А ведь ему пришлось расти без отца, который много лет назад в поисках «американской мечты» нелегально эмигрировал в США. С ним Чавес не виделся десять лет — пока прошлой осенью сборная не приехал на серию матчей в Калифорнии.

Полузащитник «Пачуки» Луис Чавес.
Фото Соцсети

Ну а после ЧМ Луиса пытался переманить самый богатый мексиканский клуб «Монтеррей». Однако хавбек никуда не ушел, а свое решение объяснил в интервью FOX Sports: «Мексиканский игрок не хочет уезжать из Мексики из-за денег, которые ему предлагают другие клубы. С экономической точки зрения предложение «Монтеррея» было лучше, чем-то, что я сейчас имею в «Пачуке», но это не является моим приоритетом. Мои цели — быть доступным для сборной и быть готовым играть в Европе».

Аззедин Унаи, Гонсалу Рамуш, Харри Суттар. 10 открытий ЧМ-2022: от сменщика Роналду до двухметрового австралийца. Ими интересуются топ-клубы

В том интервью от Чавеса досталось не только мексиканским футболистам, которые остаются дома ради больших зарплат, но и лиге, в отличие от МЛС, пытающейся не отпускать игроков в Европу. Зато сам Луис был настолько одержим мечтой попробовать силы в Старом Свете, что говорил о своем будущем даже накануне финала Кубка КОНКАКАФ.

«Не хочу, чтобы сидела занозой мысль о том, что я не попытался поехать в Европу. Если это будет вариант в Мексике, ничего не произойдет. Я хочу перейти в команду, чтобы бороться за титулы», — говорил Чавес. Так что с мотивацией у него все в порядке. Как и с умением играть в футбол. А Марцел Личка — большой мастер работы с латиноамериканцами, и, получая такое подкрепления, чех явно скромничал, говоря о задаче попасть в первую пятерку.

Футбол
РПЛ
Сборная Мексики по футболу
ФК Динамо (Москва)
ФК Пачука
Луис Чавес
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Дочь и зять Тутберидзе заплатили за уход из сборной России? У государства возникли вопросы к федерации
Глава МОК допустил, что решение по участию россиян в Олимпиаде-2024 могут принять в октябре
Зенитные расчеты ЮВО применили тактику «огневой колесницы» под Авдеевкой
В США оценили решение РФ и ее союзников по созданию новой валюты
Аксенов сообщил о перекрытии трассы «Таврида» из-за пожара
Какими будут сельхозкультуры после генетического редактирования: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ: старт чемпионата-2023/24
«Локомотив»: дата ближайшего матча и соперник в РПЛ
Агент Дивеева: «Игорь может пропустить ближайшие игры. Сейчас занимается диагностикой»
Колосков: «Зенит» не является главным фаворитом в новом сезоне РПЛ»
Гладилин: «Спартак» должен брать очки с «Оренбургом»
Гладилин оценил готовность «Спартака» к старту сезона
ЦСКА: дата ближайшего матча и соперник в РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

РПЛ, таблица трансферов: «Зенит» ищет замену Малкому, «Спартаку» нужен защитник
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
15
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
16
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
23.07 20:00
Сочи – Балтика
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости