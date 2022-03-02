Федун не бросит «Спартак». Что ждет клуб дальше

Красно-белым придется трудно, но катастрофы не будет.

— Есть огромные сложности, но я продолжаю финансировать «Спартак», — сказал «СЭ» владелец красно-белых Леонид Федун в ответ на просьбу прокомментировать информацию о том, что его личное состояние сократилось на 80 процентов. Я не финансист и не берусь судить, насколько достоверны подобные данные, хотя в целом такой размер потерь бизнеса может вызвать панику. Убытки, безусловно, есть — для осознания этого не нужно обладать дипломом Высшей школы экономики, достаточно иметь представление о степени сложности международной обстановки.

Но болельщикам «Спартака» не стоит впадать в отчаяние. Федун не просто не бросит клуб, а сделает все для его укрепления в нынешних условиях. Рассмотрим несколько составляющих.

Бюджет

В футболе его принимают не на год, а на сезон. На нынешний утверждена сумма порядка 10 миллиардов рублей. По моим данным, размер финансирования сохранится в полном объеме, деньги под это, говоря простым языком, уже отложены. Урезать расходы, прикрываясь тезисами о возникших в последнее время трудностях, высший менеджмент красно-белых не собирается.

При этом вопрос бюджетирования на период с июля 2022-го по июнь 2023-го действительно сложный, требующий тщательной проработки. И решен он будет не ранее чем на майском заседании совета директоров — к тому времени ряд аспектов способен проясниться.

Футболисты «Спартака». Александр Федоров, Фото «СЭ»

Футболисты

Впрочем, не исключено, что действующий бюджет сократится по естественной причине — из-за возможного отъезда игроков. В «группе риска» прежде всего представители европейских стран: бельгиец Кофрие, британец по паспорту (хотя и нигерийского происхождения) Мозес, люксембуржец Мартинс, швед Ларссон, находящийся в аренде от «Марселя» француз Жиго. Отдельная история с голландцем Квинси Промесом — из-за уголовного преследования на родине один из чемпионов России-2017 возвращаться в Нидерланды не торопится при любых раскладах.

Здесь важно понимать, что ни один из перечисленных легионеров, как и бразилец Айртон с ямайцем Николсоном (вероятность того, что они останутся, более высока по сравнению с европейцами), не изъявлял желания покинуть «Спартак». Людей к досрочному уходу способны подтолкнуть только внешние факторы, прежде всего дипломатическое давление государств, которые они представляют.

Естественно, руководство «Спартака» никого к разрыву контрактов не подталкивает. Но если подобное все-таки произойдет, то здесь все будет строго по законам бизнеса: после прекращения трудовых отношений по инициативе футболиста он не получит ни копейки. Собственно, здесь совершенно не важна его национальность, это банальная спортивная экономика с ее правилами.

Вместе с тем боссы «Спартака» готовы к любому развитию событий. Понятно, что, когда шла зимняя трансферная кампания, никто не мог предполагать, что в конце февраля возникнет ситуация с отъездом иностранцев. Тем не менее получилось так, что в составе собраны крепкие по меркам РПЛ россияне: Классен, Пруцев, Хлусевич. То есть проводить матчи дублерами москвичи не станут ни при каких раскладах.

Кстати, с коллективом уже ведется диалог о фиксации зарплаты в евро по курсу 90 рублей. Учитывая, с каким пониманием команда отнеслась к сокращению личных доходов в период пандемии весной 2020 года, велика вероятность, что и теперь руководство найдет общий язык с игроками.

Леонид Федун. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Штаб

По моей информации, никакой паники среди зарубежных тренеров и менеджеров нет. Наиболее конструктивно, насколько понимаю, настроен спортивный директор Лука Каттани. Итальянец с опытом работы в «Палермо», «Челси» и «ПСЖ» твердо намерен продолжать исполнять обязанности с посылом «это моя работа».

Никуда пока не собираются и главный тренер Паоло Ваноли с помощниками. Тут, конечно, возникают сложности с начислениями им зарплаты из-за западных санкций в отношении российских банков, но руководство клуба, по моим данным, сумело решить проблему.

Паоло Ваноли. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Вывод

От форс-мажора не застрахован никто и никогда. Мы уже видим «парад отъездов» зарубежных футболистов и тренеров из других команд премьер-лиги. Нельзя исключать, что эта волна затронет и «Спартак».

Но главное не в этом. Федун полон решимости развивать свой спортивный проект настолько, насколько будут позволять обстоятельства. «Качели» «Торпедо», еще одного бренда с великой историей, пережившего несколько реинкорнаций, находившегося на пороге забвения и начавшего приходить в себя только совсем недавно с приходом Романа Авдеева, красно-белым не грозят.

Что бы ни произошло, «Спартак» останется на плаву.