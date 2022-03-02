Федун не бросит «Спартак». Что ждет клуб дальше
— Есть огромные сложности, но я продолжаю финансировать «Спартак», — сказал «СЭ» владелец красно-белых Леонид Федун в ответ на просьбу прокомментировать информацию о том, что его личное состояние сократилось на 80 процентов. Я не финансист и не берусь судить, насколько достоверны подобные данные, хотя в целом такой размер потерь бизнеса может вызвать панику. Убытки, безусловно, есть — для осознания этого не нужно обладать дипломом Высшей школы экономики, достаточно иметь представление о степени сложности международной обстановки.
Но болельщикам «Спартака» не стоит впадать в отчаяние. Федун не просто не бросит клуб, а сделает все для его укрепления в нынешних условиях. Рассмотрим несколько составляющих.
Бюджет
В футболе его принимают не на год, а на сезон. На нынешний утверждена сумма порядка 10 миллиардов рублей. По моим данным, размер финансирования сохранится в полном объеме, деньги под это, говоря простым языком, уже отложены. Урезать расходы, прикрываясь тезисами о возникших в последнее время трудностях, высший менеджмент красно-белых не собирается.
При этом вопрос бюджетирования на период с июля 2022-го по июнь 2023-го действительно сложный, требующий тщательной проработки. И решен он будет не ранее чем на майском заседании совета директоров — к тому времени ряд аспектов способен проясниться.
Футболисты
Впрочем, не исключено, что действующий бюджет сократится по естественной причине — из-за возможного отъезда игроков. В «группе риска» прежде всего представители европейских стран: бельгиец Кофрие, британец по паспорту (хотя и нигерийского происхождения) Мозес, люксембуржец Мартинс, швед Ларссон, находящийся в аренде от «Марселя» француз Жиго. Отдельная история с голландцем Квинси Промесом — из-за уголовного преследования на родине один из чемпионов России-2017 возвращаться в Нидерланды не торопится при любых раскладах.
Здесь важно понимать, что ни один из перечисленных легионеров, как и бразилец Айртон с ямайцем Николсоном (вероятность того, что они останутся, более высока по сравнению с европейцами), не изъявлял желания покинуть «Спартак». Людей к досрочному уходу способны подтолкнуть только внешние факторы, прежде всего дипломатическое давление государств, которые они представляют.
Естественно, руководство «Спартака» никого к разрыву контрактов не подталкивает. Но если подобное все-таки произойдет, то здесь все будет строго по законам бизнеса: после прекращения трудовых отношений по инициативе футболиста он не получит ни копейки. Собственно, здесь совершенно не важна его национальность, это банальная спортивная экономика с ее правилами.
Вместе с тем боссы «Спартака» готовы к любому развитию событий. Понятно, что, когда шла зимняя трансферная кампания, никто не мог предполагать, что в конце февраля возникнет ситуация с отъездом иностранцев. Тем не менее получилось так, что в составе собраны крепкие по меркам РПЛ россияне: Классен, Пруцев, Хлусевич. То есть проводить матчи дублерами москвичи не станут ни при каких раскладах.
Кстати, с коллективом уже ведется диалог о фиксации зарплаты в евро по курсу 90 рублей. Учитывая, с каким пониманием команда отнеслась к сокращению личных доходов в период пандемии весной 2020 года, велика вероятность, что и теперь руководство найдет общий язык с игроками.
Штаб
По моей информации, никакой паники среди зарубежных тренеров и менеджеров нет. Наиболее конструктивно, насколько понимаю, настроен спортивный директор Лука Каттани. Итальянец с опытом работы в «Палермо», «Челси» и «ПСЖ» твердо намерен продолжать исполнять обязанности с посылом «это моя работа».
Никуда пока не собираются и главный тренер Паоло Ваноли с помощниками. Тут, конечно, возникают сложности с начислениями им зарплаты из-за западных санкций в отношении российских банков, но руководство клуба, по моим данным, сумело решить проблему.
Вывод
От форс-мажора не застрахован никто и никогда. Мы уже видим «парад отъездов» зарубежных футболистов и тренеров из других команд премьер-лиги. Нельзя исключать, что эта волна затронет и «Спартак».
Но главное не в этом. Федун полон решимости развивать свой спортивный проект настолько, насколько будут позволять обстоятельства. «Качели» «Торпедо», еще одного бренда с великой историей, пережившего несколько реинкорнаций, находившегося на пороге забвения и начавшего приходить в себя только совсем недавно с приходом Романа Авдеева, красно-белым не грозят.
Что бы ни произошло, «Спартак» останется на плаву.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|19
|12
|5
|2
|47-22
|41
|
2
|Динамо
|19
|12
|3
|4
|36-20
|39
|
3
|Сочи
|19
|11
|1
|7
|32-21
|34
|
4
|ЦСКА
|19
|10
|3
|6
|23-16
|33
|
5
|Ахмат
|19
|10
|0
|9
|26-25
|30
|
6
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
7
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|19
|6
|5
|8
|20-28
|23
|
10
|Рубин
|19
|6
|4
|9
|25-30
|22
|
11
|Н. Новгород
|19
|6
|4
|9
|19-30
|22
|
12
|Арсенал
|19
|5
|4
|10
|21-37
|19
|
13
|Урал
|19
|4
|7
|8
|12-19
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|19
|3
|7
|9
|18-28
|16
|
16
|Химки
|19
|2
|8
|9
|16-34
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|31.05
|00:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|31.05
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|17
|1
|7