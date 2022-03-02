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Федун не бросит «Спартак». Что ждет клуб дальше

Леонид Федун продолжит финансировать «Спартак», несмотря на сложности
Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Леонид Федун.
Фото Алексей Иванов
Паоло Ваноли.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Леонид Федун.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Футболисты «Спартака».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Красно-белым придется трудно, но катастрофы не будет.

— Есть огромные сложности, но я продолжаю финансировать «Спартак», — сказал «СЭ» владелец красно-белых Леонид Федун в ответ на просьбу прокомментировать информацию о том, что его личное состояние сократилось на 80 процентов. Я не финансист и не берусь судить, насколько достоверны подобные данные, хотя в целом такой размер потерь бизнеса может вызвать панику. Убытки, безусловно, есть — для осознания этого не нужно обладать дипломом Высшей школы экономики, достаточно иметь представление о степени сложности международной обстановки.

Но болельщикам «Спартака» не стоит впадать в отчаяние. Федун не просто не бросит клуб, а сделает все для его укрепления в нынешних условиях. Рассмотрим несколько составляющих.

Паоло Ваноли. «Ваноли? Эмоции не должны превращаться в клоунаду». Мнение Белоуса

Бюджет

В футболе его принимают не на год, а на сезон. На нынешний утверждена сумма порядка 10 миллиардов рублей. По моим данным, размер финансирования сохранится в полном объеме, деньги под это, говоря простым языком, уже отложены. Урезать расходы, прикрываясь тезисами о возникших в последнее время трудностях, высший менеджмент красно-белых не собирается.

При этом вопрос бюджетирования на период с июля 2022-го по июнь 2023-го действительно сложный, требующий тщательной проработки. И решен он будет не ранее чем на майском заседании совета директоров — к тому времени ряд аспектов способен проясниться.

Футболисты "Спартака". Фото Александр Федоров, "СЭ"
Футболисты «Спартака».
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Футболисты

Впрочем, не исключено, что действующий бюджет сократится по естественной причине — из-за возможного отъезда игроков. В «группе риска» прежде всего представители европейских стран: бельгиец Кофрие, британец по паспорту (хотя и нигерийского происхождения) Мозес, люксембуржец Мартинс, швед Ларссон, находящийся в аренде от «Марселя» француз Жиго. Отдельная история с голландцем Квинси Промесом — из-за уголовного преследования на родине один из чемпионов России-2017 возвращаться в Нидерланды не торопится при любых раскладах.

Здесь важно понимать, что ни один из перечисленных легионеров, как и бразилец Айртон с ямайцем Николсоном (вероятность того, что они останутся, более высока по сравнению с европейцами), не изъявлял желания покинуть «Спартак». Людей к досрочному уходу способны подтолкнуть только внешние факторы, прежде всего дипломатическое давление государств, которые они представляют.

26&nbsp;февраля. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА&nbsp;&mdash; 0:2. ЦСКА смял «Спартак» топ-трансферами. Но провал в дерби — не главная проблема Ваноли

Естественно, руководство «Спартака» никого к разрыву контрактов не подталкивает. Но если подобное все-таки произойдет, то здесь все будет строго по законам бизнеса: после прекращения трудовых отношений по инициативе футболиста он не получит ни копейки. Собственно, здесь совершенно не важна его национальность, это банальная спортивная экономика с ее правилами.

Вместе с тем боссы «Спартака» готовы к любому развитию событий. Понятно, что, когда шла зимняя трансферная кампания, никто не мог предполагать, что в конце февраля возникнет ситуация с отъездом иностранцев. Тем не менее получилось так, что в составе собраны крепкие по меркам РПЛ россияне: Классен, Пруцев, Хлусевич. То есть проводить матчи дублерами москвичи не станут ни при каких раскладах.

Кстати, с коллективом уже ведется диалог о фиксации зарплаты в евро по курсу 90 рублей. Учитывая, с каким пониманием команда отнеслась к сокращению личных доходов в период пандемии весной 2020 года, велика вероятность, что и теперь руководство найдет общий язык с игроками.

Леонид Федун. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Леонид Федун.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Штаб

По моей информации, никакой паники среди зарубежных тренеров и менеджеров нет. Наиболее конструктивно, насколько понимаю, настроен спортивный директор Лука Каттани. Итальянец с опытом работы в «Палермо», «Челси» и «ПСЖ» твердо намерен продолжать исполнять обязанности с посылом «это моя работа».

Никуда пока не собираются и главный тренер Паоло Ваноли с помощниками. Тут, конечно, возникают сложности с начислениями им зарплаты из-за западных санкций в отношении российских банков, но руководство клуба, по моим данным, сумело решить проблему.

Паоло Ваноли. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Паоло Ваноли.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Вывод

От форс-мажора не застрахован никто и никогда. Мы уже видим «парад отъездов» зарубежных футболистов и тренеров из других команд премьер-лиги. Нельзя исключать, что эта волна затронет и «Спартак».

Но главное не в этом. Федун полон решимости развивать свой спортивный проект настолько, насколько будут позволять обстоятельства. «Качели» «Торпедо», еще одного бренда с великой историей, пережившего несколько реинкорнаций, находившегося на пороге забвения и начавшего приходить в себя только совсем недавно с приходом Романа Авдеева, красно-белым не грозят.

Что бы ни произошло, «Спартак» останется на плаву.

26&nbsp;февраля. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА&nbsp;&mdash; 0:2. Паоло Ваноли. Ваноли начал с поражения в дерби. Языджи показал «Спартаку» мастер-класс

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Леонид Федун
Паоло Ваноли
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 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
6
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
7
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
31.05 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Ростов – Кр. Советов
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Зенит

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