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«Мы будем в «Спартаке» до последнего». Ваноли — об исключении из Лиги Европы и своем будущем

Паоло Ваноли не собирается покидать «Спартак»
Сергей Федоров
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Владимир Пушкарев
«Спартак» — «Кубань» — 6:1. Паоло Ваноли.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Итальянец одержал первую победу в России.
БЕТСИТИ Кубок России. 1/8 финала
02 мар, 20:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
6:1
Кубань
Голы
Промес, 6 (1:0), Промес, 17 (2:0), Николсон, 20 (3:0), Джикия, 55 (3:1), Николсон, 62 (4:1), Ларссон, 83 (5:1), Николсон, 86 (6:1)
Спартак
Максименко Кофрие Айртон Джикия (Чернов, 78) Литвинов Бакаев (Игнатов, 69) Мартинс (Денисов, 84) Умяров (Пруцев, 78) Хлусевич Николсон Промес (Ларссон, 70)
Кубань
Нестеренко Эдиев Ведерников (Рыбин, 24) Хомуха Большаков Гурфов (Безденежных, 70) Алейников (Кулишев, 71) Сапета Лаук (Маркин, 82) Сидоров (Карев, 81) Петров
Предупреждения
Хлусевич 47’, Айртон 85’  -  Сидоров 37’, Эдиев 61’, Сапета 89’
Судьи
Бобровский (Санкт-Петербург) Мухтаров (Петрозаводск) Ермаков (Санкт-Петербург)
ВАР
Безбородов (Санкт-Петербург) Веретешкин (Санкт-Петербург)

В среду московский «Спартак» обыграл краснодарскую «Кубань» в рамках 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России с разгромным счетом 6:1. Эта победа стала первой для нового главного тренера красно-белых Паоло Ваноли. После окончания матча итальянский специалист ответил на вопросы журналистов.

— Какие у вас ощущения после первой победы?

— Я очень рад за команду, за болельщиков. В прошлой игре мы их расстроили. Рад за президента клуба, он очень хорошо проявил себя в сложной ситуации. Он очень доволен после этой победы.

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Кубань&raquo;&nbsp;&mdash; 6:1. Гол Шамара Николсона. Инъекция для «Спартака» и Ваноли. После поражения в дерби от ЦСКА в РПЛ красно-белые разгромили «Кубань» в кубковом турнире

— Можно ли сказать, что Николсон и Хлусевич полностью адаптировались к команде?

— Обоим есть над чем работать. Мне хотелось бы говорить о коллективных действиях. Мы строим команду для будущего. У нас семь футболистов младше 21 года. «Спартак» — большой клуб, здесь иногда не хватает терпения к молодым футболистам. Надеюсь, у них все получится.

— Изучали ли как-то «Кубань» дополнительно?

— Мы изучали соперника. Смотрели матчи «Кубани» на сборах. Она сильно поменялась в последнее время. Мой штаб работает, работает хорошо. На таком уровне важны детали. Мне нравится изучать соперников.

— Как относитесь к отстранению «Спартака» от Лиги Европы?

— Это был тяжелый психологический удар. «Спартак» заслуживал играть в Европе. Но мы не можем оказать влияние на то, что происходит. Мы должны отдаваться полностью игре. У нас есть чемпионат и Кубок, где мы должны дойти до конца.

— Вы собираетесь уезжать?

— Мы сообщили игрокам и руководству — мы остаемся в клубе. Будем здесь до последнего, пока это будет возможно. Я считаю, что футбол может нести посыл к миру.

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— Как оцените игру Бакаева? Почему приняли решение его заменить?

— В прошлый раз вы спрашивали, почему я его не выпустил. В следующий раз я выпущу 11 Бакаевых. Почему вы не спрашиваете, как Ларссон забил красивый гол?

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Лига Европы УЕФА
РПЛ
ФК Кубань
ФК Спартак (Москва)
Паоло Ваноли
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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