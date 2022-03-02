Итальянец одержал первую победу в России.

В среду московский «Спартак» обыграл краснодарскую «Кубань» в рамках 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России с разгромным счетом 6:1. Эта победа стала первой для нового главного тренера красно-белых Паоло Ваноли. После окончания матча итальянский специалист ответил на вопросы журналистов.

— Какие у вас ощущения после первой победы?

— Я очень рад за команду, за болельщиков. В прошлой игре мы их расстроили. Рад за президента клуба, он очень хорошо проявил себя в сложной ситуации. Он очень доволен после этой победы.

— Можно ли сказать, что Николсон и Хлусевич полностью адаптировались к команде?

— Обоим есть над чем работать. Мне хотелось бы говорить о коллективных действиях. Мы строим команду для будущего. У нас семь футболистов младше 21 года. «Спартак» — большой клуб, здесь иногда не хватает терпения к молодым футболистам. Надеюсь, у них все получится.

— Изучали ли как-то «Кубань» дополнительно?

— Мы изучали соперника. Смотрели матчи «Кубани» на сборах. Она сильно поменялась в последнее время. Мой штаб работает, работает хорошо. На таком уровне важны детали. Мне нравится изучать соперников.

— Как относитесь к отстранению «Спартака» от Лиги Европы?

— Это был тяжелый психологический удар. «Спартак» заслуживал играть в Европе. Но мы не можем оказать влияние на то, что происходит. Мы должны отдаваться полностью игре. У нас есть чемпионат и Кубок, где мы должны дойти до конца.

— Вы собираетесь уезжать?

— Мы сообщили игрокам и руководству — мы остаемся в клубе. Будем здесь до последнего, пока это будет возможно. Я считаю, что футбол может нести посыл к миру.

— Как оцените игру Бакаева? Почему приняли решение его заменить?

— В прошлый раз вы спрашивали, почему я его не выпустил. В следующий раз я выпущу 11 Бакаевых. Почему вы не спрашиваете, как Ларссон забил красивый гол?