Кто из легионеров покинул РПЛ? Кто остается? Следим, как меняется наш футбол

Все официальные заявления по ситуациям с легионерами и зарубежными тренерами.

В РПЛ начался отток иностранных футболистов и тренеров — ряд из них уже объявил о расторжении контрактов с клубами. На 3 марта в лиге официально оставалось три главных тренера-иностранца и 114 легионеров. «СЭ» рассказывает, как меняется российский футбол.

«Зенит»

Ушел

Ярослав Ракицкий

Заявление «Зенита»: «2 марта по просьбе Ярослава Ракицкого досрочно прекращено действие контракта с ним. В связи с тяжелой семейной ситуацией игрок попросил о досрочном расторжении контракта с клубом».

Точно остаются

Клаудиньо, Малком, Юри Алберто

Агенты трех бразильских футболистов в интервью Sport24 подчеркнули, что все они останутся в России. Кроме того, генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сказал, что больше никто не обращался с просьбой о расторжении контракта. Как заявил «РБ Спорт» гендиректор «Зенита» Александр Медведев, весь тренерский и медицинский штабы продолжают работу.

Клаудиньо и Малком. Фото ФК «Зенит»

«Динамо»

Ушел

Андрей Воронин

Помощник Сандро Шварца не присутствовал на скамейке «Динамо» в матче 19-го тура РПЛ с «Химками», а во вторник бело-голубые объявили об уходе украинца — тренер и клуб расторгли контракт по соглашению сторон.

Точно остаются

Сандро Шварц и футболисты-легионеры

В среду «Динамо» выпустило официальный релиз:

«Главный тренер Сандро Шварц продолжает работать с командой. У него действующий договор с клубом. Никаких чьих-либо попыток принудить специалиста разорвать контракт не было и нет. Все игроки клуба находятся в Москве и работают в штатном режиме по определенному тренерским штабом тренировочному плану».

Несмотря на слухи, все еще числится игроком «Динамо» украинский защитник Иван Ордец, о котором Шварц сказал следующе: «Мы с ним обмениваемся информацией, мы с ним в тесном контакте. Он часть нашей команды. Важно, чтобы Иван смог продолжить играть в футбол, не имеет значения, в какой стране. Это его смысл жизни».

Андрей Воронин. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

ЦСКА

Точно остаются

Хорхе Карраскаль

Агент колумбийского полузащитника армейцев Норман Капуозо сказал «РБ Спорт»: «Нет ни единого шанса, что Хорхе покинет Россию. Он точно останется в Москве».

Яка Бийол

Представитель словенского хавбека Роберт Чибеж заявил Sport24: «Ничего не изменилось. Бийол остается игроком ЦСКА».

«Краснодар»

Ушел

Даниэль Фарке

2 марта черно-зеленые объявили об уходе немецкого специалиста, который не провел во главе команды ни одного официального матча: «Руководство ФК «Краснодар» и Даниэль Фарке пришли к договоренности о расторжении контракта по взаимному согласию. Вместе с немецким специалистом клуб покидают его ассистенты — Эдмунд Ример, Крис Домогалла и Кристофер Джон. Футбольный клуб «Краснодар» благодарит тренерский штаб за проделанную работу и желает удачи в дальнейшей карьере. Исполняющим обязанности главного тренера «быков» станет Алексей Антонюк».

Под вопросом

Футболисты-легионеры

Как сообщил «СЭ» агент бразильского защитника «Краснодара» Кайо, кубанский клуб освободил всех иностранцев до особого распоряжения.

Даниэль Фарке. ФК «Краснодар»

«Локомотив»

Ушел

Маркус Гисдоль

1 марта немецкий тренер был освобожден от должности главного тренера «Локомотива». «Утром представитель Гисдоля проинформировал меня о решении Маркуса покинуть должность главного тренера «Локомотива», — сказал «Чемпионату» спортивный директор «Локо» Томас Цорн. — С клубом по этому решению Маркус лично не контактировал».

К ближайшим играм команду готовит Марвин Комппер. Исполняющим обязанности главного тренера будет Дмитрий Лоськов, у которого есть необходимая лицензия.

«Спартак»

Точно остаются

Паоло Ваноли

После победы над «Кубанью» в среду итальянский тренер отметил: «По себе и по своему тренерскому штабу могу сказать, что мы остаемся. И будем здесь до последнего, пока есть возможность».

Лука Каттани

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани в разговоре с «РИА Новости» заявил, что продолжит работу в клубе.

Футболисты-легионеры

Самюэль Жиго, Шамар Николсон и Кристофер Мартинс после победы над «Кубанью» заявили, что не собираются покидать «Спартак».

Футболисты «Спартака». Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Рубин»

Точно остаются

Футболисты-легионеры

После поражения в матче 19-го тура РПЛ от «Зенита» главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подчеркнул, что обсуждал последние новости с легионерами: «В первый день мы с ними собрались, обсудили эту тему. Договорились, что мы все вместе, пока нам позволяет это делать ситуация. Больше к этой теме не возвращались».

«Урал»

Ушли

Ярослав Годзюр и Денис Кулаков

1 марта украинский вратарь «Урала» расторг контракт с клубом по обоюдному согласию сторон. Кроме того, президент екатеринбуржцев Григорий Иванов заявил ТАСС: «У нас в команде остаются легионеры. Уезжают только украинцы». Это означает, что покинет команду и капитан, украинский защитник Денис Кулаков.

«Арсенал»

Точно остаются

Миодраг Божович и футболисты-легионеры

Руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев заявил ТАСС, что черногорский тренер Миодраг Божович продолжит работу в Туле, как и иностранные игроки: «У нас все идеально с тренером и легионерами — все на месте».