Кто из легионеров покинул РПЛ? Кто остается? Следим, как меняется наш футбол
В РПЛ начался отток иностранных футболистов и тренеров — ряд из них уже объявил о расторжении контрактов с клубами. На 3 марта в лиге официально оставалось три главных тренера-иностранца и 114 легионеров. «СЭ» рассказывает, как меняется российский футбол.
«Зенит»
Ушел
Ярослав Ракицкий
Заявление «Зенита»: «2 марта по просьбе Ярослава Ракицкого досрочно прекращено действие контракта с ним. В связи с тяжелой семейной ситуацией игрок попросил о досрочном расторжении контракта с клубом».
Точно остаются
Клаудиньо, Малком, Юри Алберто
Агенты трех бразильских футболистов в интервью Sport24 подчеркнули, что все они останутся в России. Кроме того, генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сказал, что больше никто не обращался с просьбой о расторжении контракта. Как заявил «РБ Спорт» гендиректор «Зенита» Александр Медведев, весь тренерский и медицинский штабы продолжают работу.
«Динамо»
Ушел
Андрей Воронин
Помощник Сандро Шварца не присутствовал на скамейке «Динамо» в матче 19-го тура РПЛ с «Химками», а во вторник бело-голубые объявили об уходе украинца — тренер и клуб расторгли контракт по соглашению сторон.
Точно остаются
Сандро Шварц и футболисты-легионеры
В среду «Динамо» выпустило официальный релиз:
«Главный тренер Сандро Шварц продолжает работать с командой. У него действующий договор с клубом. Никаких чьих-либо попыток принудить специалиста разорвать контракт не было и нет. Все игроки клуба находятся в Москве и работают в штатном режиме по определенному тренерским штабом тренировочному плану».
Несмотря на слухи, все еще числится игроком «Динамо» украинский защитник Иван Ордец, о котором Шварц сказал следующе: «Мы с ним обмениваемся информацией, мы с ним в тесном контакте. Он часть нашей команды. Важно, чтобы Иван смог продолжить играть в футбол, не имеет значения, в какой стране. Это его смысл жизни».
ЦСКА
Точно остаются
Хорхе Карраскаль
Агент колумбийского полузащитника армейцев Норман Капуозо сказал «РБ Спорт»: «Нет ни единого шанса, что Хорхе покинет Россию. Он точно останется в Москве».
Яка Бийол
Представитель словенского хавбека Роберт Чибеж заявил Sport24: «Ничего не изменилось. Бийол остается игроком ЦСКА».
«Краснодар»
Ушел
Даниэль Фарке
2 марта черно-зеленые объявили об уходе немецкого специалиста, который не провел во главе команды ни одного официального матча: «Руководство ФК «Краснодар» и Даниэль Фарке пришли к договоренности о расторжении контракта по взаимному согласию. Вместе с немецким специалистом клуб покидают его ассистенты — Эдмунд Ример, Крис Домогалла и Кристофер Джон. Футбольный клуб «Краснодар» благодарит тренерский штаб за проделанную работу и желает удачи в дальнейшей карьере. Исполняющим обязанности главного тренера «быков» станет Алексей Антонюк».
Под вопросом
Футболисты-легионеры
Как сообщил «СЭ» агент бразильского защитника «Краснодара» Кайо, кубанский клуб освободил всех иностранцев до особого распоряжения.
«Локомотив»
Ушел
Маркус Гисдоль
1 марта немецкий тренер был освобожден от должности главного тренера «Локомотива». «Утром представитель Гисдоля проинформировал меня о решении Маркуса покинуть должность главного тренера «Локомотива», — сказал «Чемпионату» спортивный директор «Локо» Томас Цорн. — С клубом по этому решению Маркус лично не контактировал».
К ближайшим играм команду готовит Марвин Комппер. Исполняющим обязанности главного тренера будет Дмитрий Лоськов, у которого есть необходимая лицензия.
«Спартак»
Точно остаются
Паоло Ваноли
После победы над «Кубанью» в среду итальянский тренер отметил: «По себе и по своему тренерскому штабу могу сказать, что мы остаемся. И будем здесь до последнего, пока есть возможность».
Лука Каттани
Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани в разговоре с «РИА Новости» заявил, что продолжит работу в клубе.
Футболисты-легионеры
Самюэль Жиго, Шамар Николсон и Кристофер Мартинс после победы над «Кубанью» заявили, что не собираются покидать «Спартак».
«Рубин»
Точно остаются
Футболисты-легионеры
После поражения в матче 19-го тура РПЛ от «Зенита» главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подчеркнул, что обсуждал последние новости с легионерами: «В первый день мы с ними собрались, обсудили эту тему. Договорились, что мы все вместе, пока нам позволяет это делать ситуация. Больше к этой теме не возвращались».
«Урал»
Ушли
Ярослав Годзюр и Денис Кулаков
1 марта украинский вратарь «Урала» расторг контракт с клубом по обоюдному согласию сторон. Кроме того, президент екатеринбуржцев Григорий Иванов заявил ТАСС: «У нас в команде остаются легионеры. Уезжают только украинцы». Это означает, что покинет команду и капитан, украинский защитник Денис Кулаков.
«Арсенал»
Точно остаются
Миодраг Божович и футболисты-легионеры
Руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев заявил ТАСС, что черногорский тренер Миодраг Божович продолжит работу в Туле, как и иностранные игроки: «У нас все идеально с тренером и легионерами — все на месте».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|19
|12
|5
|2
|47-22
|41
|
2
|Динамо
|19
|12
|3
|4
|36-20
|39
|
3
|Сочи
|19
|11
|1
|7
|32-21
|34
|
4
|ЦСКА
|19
|10
|3
|6
|23-16
|33
|
5
|Ахмат
|19
|10
|0
|9
|26-25
|30
|
6
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
7
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|19
|6
|5
|8
|20-28
|23
|
10
|Рубин
|19
|6
|4
|9
|25-30
|22
|
11
|Н. Новгород
|19
|6
|4
|9
|19-30
|22
|
12
|Арсенал
|19
|5
|4
|10
|21-37
|19
|
13
|Урал
|19
|4
|7
|8
|12-19
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|19
|3
|7
|9
|18-28
|16
|
16
|Химки
|19
|2
|8
|9
|16-34
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|31.05
|00:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|31.05
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|17
|1
|7