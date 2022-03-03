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Сегодня, 10:45

Кто из легионеров покинул РПЛ? Кто остается? Следим, как меняется наш футбол

Иностранные футболисты и тренеры покидают клубы РПЛ из-за политической ситуации
Гоша Чернов
Корреспондент
Маркус Гисдоль, Ярослав Ракицкий, Андрей Воронин.
Фото «СЭ»
Клаудиньо и Малком.
Фото ФК «Зенит»
Андрей Воронин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Даниэль Фарке.
Фото ФК «Краснодар»
Футболисты «Спартака».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Все официальные заявления по ситуациям с легионерами и зарубежными тренерами.

В РПЛ начался отток иностранных футболистов и тренеров — ряд из них уже объявил о расторжении контрактов с клубами. На 3 марта в лиге официально оставалось три главных тренера-иностранца и 114 легионеров. «СЭ» рассказывает, как меняется российский футбол.

«Зенит»

Ушел

Ярослав Ракицкий

Заявление «Зенита»: «2 марта по просьбе Ярослава Ракицкого досрочно прекращено действие контракта с ним. В связи с тяжелой семейной ситуацией игрок попросил о досрочном расторжении контракта с клубом».

Точно остаются

Клаудиньо, Малком, Юри Алберто

Агенты трех бразильских футболистов в интервью Sport24 подчеркнули, что все они останутся в России. Кроме того, генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сказал, что больше никто не обращался с просьбой о расторжении контракта. Как заявил «РБ Спорт» гендиректор «Зенита» Александр Медведев, весь тренерский и медицинский штабы продолжают работу.

Клаудиньо и Малком. Фото ФК «Зенит»
Клаудиньо и Малком.
Фото ФК «Зенит»

«Динамо»

Ушел

Андрей Воронин

Помощник Сандро Шварца не присутствовал на скамейке «Динамо» в матче 19-го тура РПЛ с «Химками», а во вторник бело-голубые объявили об уходе украинца — тренер и клуб расторгли контракт по соглашению сторон.

Точно остаются

Сандро Шварц и футболисты-легионеры

В среду «Динамо» выпустило официальный релиз:

«Главный тренер Сандро Шварц продолжает работать с командой. У него действующий договор с клубом. Никаких чьих-либо попыток принудить специалиста разорвать контракт не было и нет. Все игроки клуба находятся в Москве и работают в штатном режиме по определенному тренерским штабом тренировочному плану».

Несмотря на слухи, все еще числится игроком «Динамо» украинский защитник Иван Ордец, о котором Шварц сказал следующе: «Мы с ним обмениваемся информацией, мы с ним в тесном контакте. Он часть нашей команды. Важно, чтобы Иван смог продолжить играть в футбол, не имеет значения, в какой стране. Это его смысл жизни».

Андрей Воронин. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Андрей Воронин.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

ЦСКА

Точно остаются

Хорхе Карраскаль

Агент колумбийского полузащитника армейцев Норман Капуозо сказал «РБ Спорт»: «Нет ни единого шанса, что Хорхе покинет Россию. Он точно останется в Москве».

Яка Бийол

Представитель словенского хавбека Роберт Чибеж заявил Sport24: «Ничего не изменилось. Бийол остается игроком ЦСКА».

«Краснодар»

Ушел

Даниэль Фарке

2 марта черно-зеленые объявили об уходе немецкого специалиста, который не провел во главе команды ни одного официального матча: «Руководство ФК «Краснодар» и Даниэль Фарке пришли к договоренности о расторжении контракта по взаимному согласию. Вместе с немецким специалистом клуб покидают его ассистенты — Эдмунд Ример, Крис Домогалла и Кристофер Джон. Футбольный клуб «Краснодар» благодарит тренерский штаб за проделанную работу и желает удачи в дальнейшей карьере. Исполняющим обязанности главного тренера «быков» станет Алексей Антонюк».

Под вопросом

Футболисты-легионеры

Как сообщил «СЭ» агент бразильского защитника «Краснодара» Кайо, кубанский клуб освободил всех иностранцев до особого распоряжения.

Даниэль Фарке. Фото ФК "Краснодар"
Даниэль Фарке.
ФК «Краснодар»

«Локомотив»

Ушел

Маркус Гисдоль

1 марта немецкий тренер был освобожден от должности главного тренера «Локомотива». «Утром представитель Гисдоля проинформировал меня о решении Маркуса покинуть должность главного тренера «Локомотива», — сказал «Чемпионату» спортивный директор «Локо» Томас Цорн. — С клубом по этому решению Маркус лично не контактировал».

К ближайшим играм команду готовит Марвин Комппер. Исполняющим обязанности главного тренера будет Дмитрий Лоськов, у которого есть необходимая лицензия.

«Спартак»

Точно остаются

Паоло Ваноли

После победы над «Кубанью» в среду итальянский тренер отметил: «По себе и по своему тренерскому штабу могу сказать, что мы остаемся. И будем здесь до последнего, пока есть возможность».

Лука Каттани

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани в разговоре с «РИА Новости» заявил, что продолжит работу в клубе.

Футболисты-легионеры

Самюэль Жиго, Шамар Николсон и Кристофер Мартинс после победы над «Кубанью» заявили, что не собираются покидать «Спартак».

Футболисты "Спартака". Фото Александр Федоров, "СЭ"
Футболисты «Спартака».
Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Рубин»

Точно остаются

Футболисты-легионеры

После поражения в матче 19-го тура РПЛ от «Зенита» главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подчеркнул, что обсуждал последние новости с легионерами: «В первый день мы с ними собрались, обсудили эту тему. Договорились, что мы все вместе, пока нам позволяет это делать ситуация. Больше к этой теме не возвращались».

«Урал»

Ушли

Ярослав Годзюр и Денис Кулаков

1 марта украинский вратарь «Урала» расторг контракт с клубом по обоюдному согласию сторон. Кроме того, президент екатеринбуржцев Григорий Иванов заявил ТАСС: «У нас в команде остаются легионеры. Уезжают только украинцы». Это означает, что покинет команду и капитан, украинский защитник Денис Кулаков.

«Арсенал»

Точно остаются

Миодраг Божович и футболисты-легионеры

Руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев заявил ТАСС, что черногорский тренер Миодраг Божович продолжит работу в Туле, как и иностранные игроки: «У нас все идеально с тренером и легионерами — все на месте».

Андрей Воронин
Ярослав Ракицкий
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
Даниэль Фарке
Маркус Гисдоль
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
6
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
7
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
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29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
31.05 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
31.05 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
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