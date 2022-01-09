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Смолова в «Локо» заменит главный снайпер Чехии. Кухта провел лучший год в карьере, стал игроком сборной и сделал предложение дочери президента

Андрей Кузичев
Андрей Кузичев
Корреспондент
Сегодня, 13:00
Ян Кухта. Фото Global Look Press
Ян Кухта. Фото Global Look Press
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Представляем чешского нападающего, который в ближайшее время должен пополнить состав железнодорожников.
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Возвращение домой

Федор Смолов одной ногой в «Динамо». Вот-вот расторгнут контракт с Зе Луишем, так что атака «Локомотива» во второй части сезона будет выглядеть иначе. Роль первой скрипки в ней должен исполнить 24-летний чех Ян Кухта. Лучший бомбардир и воспитанник пражской «Славии», которая в последние годы является самым успешным чешским клубом на европейской арене.

Впрочем, прежде чем получить свой нынешний статус, Кухта несколько раз отправлялся в аренду. Выступал за «Богемианс», «Викторию», «Словацко» и «Теплице», а время возвращаться домой наступило после выступлений в «Словане». При этом клуб из Либереца мог выкупить трансфер форварда, однако добрые отношения с президентом помогли без проблем вернуться в Прагу.

«Либерец стал для меня большим подспорьем в плане жизни и футбола, я этого не забуду», — говорил Кухта в интервью iSport.cz. А член совета директоров «Славии» Иржи Билек с оптимизмом смотрел на перспективы нападающего, заметив: «Гонза прошел через молодежку и команду «Славия А», и мы знаем, чего ожидать друг от друга. Это наш стиль игры».

Действительность в итоге превзошла все ожидания. За полтора года Кухта забил в 66 матчах 32 мяча, а пражане выиграли чемпионат и Кубок Чехии, параллельно дойдя до четвертьфинала Лиги Европы. При этом первых голов форварда пришлось ждать до ноября, когда он открыл лицевой счет дублем в ворота «Ниццы».

«Я только приехал из Либереца с небольшой травмой, потом пришел ковид, и мне пришлось бороться. Но я делаю это всю жизнь и привык драться», — говорил о своем прогресс Кухта.

Выступавшие прежде в РПЛ чехи дают Кухте лестную характеристику. Прежде всего, отмечают то, что это забивной форвард с хорошим голевым чутьем. Он умеет оказываться в нужной точке штрафной, подстраиваться под отскоки. Также отмечается работа Кухты в прессинге и умение оказывать давление на вратаря, не давая тому спокойно разыгрывать мяч.

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Нужен кнут

Чемпионат Чехии-2020/21 Кухта завершил с 15 точными ударами, разделив звание лучшего снайпера турнира с 19-летним талантом из «Спарты» Адамом Гложеком. При этом будущий новобранец «Локомотива» не скрывал, что ему требуется жесткая рука: «Я не из тех, кого гладят и хвалят. Мне нужно, чтобы надо мной был кнут, мне нужно, чтобы кто-то повышал на меня голос».

Впрочем, в интервью iSport.cz Кухта не согласился с разговорами о том, что он проблемный футболист. «Если кто-то так обо мне говорит, я их не виню. Может быть, так и должно быть, но я думаю, что изменил себя так, что со мной проблем не возникает», — рассуждал нападающий.

Возможно, одним из поводов для вопроса стала история, случившаяся после матча Лиги Европы с «Легией», где Кухта не попал в стартовый состав, выйдя на замену в перерыве. Ряд чешских СМИ утверждали, что игрок выразил недовольство тренерскому штабу, и это чуть ли не срыв, так как ему не нравилась возросшая конкуренция после прихода опытных Крменчика и Шранца, а также сорвавшийся летний трансфер в «Сток Сити». По слухам, пражан не устроила предложенная англичанами сумма в 1 миллион евро.

Однако эту версию опроверг и сам футболист, заявивший, что конкуренция — обычная вещь для большого клуба, и главный тренер «Славии» Индржих Трпишовски, который дал развернутый комментарий для CT Sport.

«Мы не вытаскиваем белье из раздевалки, но есть много ложных домыслов. Гонза сказал одну фразу после матча в мое отсутствие, тогда это был мой односторонний выразительный монолог, — сказал Трпишовски. — Я объяснил ему, что и как. Он уважает это, и на этом все. Я слышу от некоторых, что случилась ссора. Никакой ссоры не было. Это был монолог с моей стороны. Я ему кое-что объяснил, он нуждается в этом время от времени».

Трпишовски не только поддержал своего подопечного, но и рассказал, что у того по ходу сезона возникли проблемы с камнями в почках и несколько дней Кухте пришлось провести в больнице. Но как только сложности остались позади, форвард вернулся на поле. На данный момент он второй снайпер национального первенства с 9 мячами, а в Лиге конференций ему удалось отличиться трижды, причем голы против берлинского «Униона» и «Маккаби» оказались победными.

Романтическая история

У Кухты одно время было необычное хобби — куриная ферма. «Ну, я редкость, — с улыбкой говорил нападающий в интервью iDnez.cz. — Но я не стыжусь этого, уход за птицами отнимает у меня много времени и является отличным отдыхом. Когда я сижу с курами, я забываю о заботах, о напряжении, проясняю голову. Мне это нравится».

Впрочем, с постоянной игровой практикой увлечение пришлось забросить. На куриц времени нет, но если одноклубникам нужны свежие яйца, всегда можно обратиться к родителям Яна. А сам он утверждает, что сосредоточен только на футболе.

Не забывая, впрочем, и о личной жизни. Самый яркий год в карьере, вместивший дебют в сборной Чехии в отборочных матчах ЧМ-2022, завершился романтической историей. Под рождественской елкой Кухта сделал предложение своей девушке Барборе. Она, кстати, связана с футболом, будучи дочерью президента «Млады Болеслав» Йозефа Дуфека.

«Гонза — отличный и трудолюбивый мальчик, и мы с женой Яной рады, что он есть в нашей семье. Конечно, мы вместе обсуждаем футбол», — признался будущий тесть. Возможно, говорили они и о новом вызове в карьере, которым станет переход в «Локомотив». Талант и характер, чтобы проявить себя в Москве, у Кухты есть. В «Славии», как он всегда подчеркивал, забивать помогали партнеры, но сейчас у Маркуса Гисдоля будут сборы, чтобы научить железнодорожников своему футболу и встроить в игру чешского новичка.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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Андрей Кузичев все материалы автора

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