Источник: «Краснодар» отказался от возможности подписать Джейдона Санчо

«Краснодар» не стал рассматривать вариант с подписанием экс-полузащитника дортмундской «Боруссии» и «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо, сообщает «Чемпионат».

По данным источника, предложение о трансфере 26-летнего англичанина действительно поступало российскому клубу, и сам футболист был готов продолжить карьеру в России, однако краснодарцы отказались от сделки. При этом углубленных переговоров между сторонами не велось.

Сейчас Санчо — свободный агент. Летом 2026 года футболист покинул «Манчестер Юнайтед» после окончания контракта.

В сезоне-2025/26 полузащитник играл за «Астон Виллу» на правах аренды. В 39 матчах он забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи. Также в его карьере был «Челси».

Ранее Sport24 сообщал, что Санчо был готов рассмотреть переход в российскую команду, если ему предложат зарплату в размере не менее 5 миллионов евро в год. Кроме того, его предлагали подписать клубам из АПЛ, Турции, Саудовской Аравии и ОАЭ.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость экс-игрока сборной Англии в 18 миллионов евро.