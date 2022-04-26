«Не дождетесь». Федун никуда из «Спартака» не уйдет, хотя ужаться клубу придется
Слухи вокруг Леонида Федуна и его будущего в «Спартаке» множились.
Сначала член исполкома РФС Владимир Афанасьев заявил: владелец красно-белых на заседании отметил, что лишился 99 процентов своего состояния. Это, правда, в «Спартаке» опровергли, но осадочек остался — что-то на эту тему Леонид Арнольдович наверняка говорил, не придумал же Афанасьев все от начала до конца.
Потом глава «Лукойла» Вагит Алекперов покинул компанию. И это тоже тревожная новость для «Спартака». Во-первых, нефтяной концерн — главный спонсор клуба. А во-вторых, Алекперов последние 28 лет был боссом Федуна. Пока временным президентом «Лукойла» назначен Вадим Воробьев, и никто не предскажет, отразятся ли перемены в компании на позициях владельца «Спартака».
Подлил масла в огонь и ветеран Анзор Кавазашвили.
— Федун сейчас в очень тяжелом положении, потерял много денег. Слышал, что в 2023 году собирается покинуть «Спартак». Вагит Алекперов ушел из совета директоров «Лукойла». Судя по всему, денег действительно нет. «Спартак»-то не пропадет, но мы благодарны Федуну, который раньше не имел ничего, а теперь владеет стадионом, тренировочной базой, хотя мы его и не любим, — сказал Кавазашвили на пресс-конференции, посвященной юбилею «Спартака».
Добавим к этому отмену клубом большинства мероприятий, которые планировались на столетие. Добавим высказывания Заремы Салиховой в духе «играйте сами по вашим правилам». И признаемся, что легко было поверить в разговоры об уходе Федуна из «Спартака» уже нынешним летом. Об этом в футбольных кулуарах стали говорить все громче.
Но сам Федун решительно все пресек. Вот полный текст его заявления для СМИ.
«Первое: ни Алекперов, ни я не собираемся уезжать из страны. Об этом, кстати, Алекперов заявил в интервью каналу «Россия 24».
Второе: ситуация сложная и будет еще осложняться. Мой опыт четырех кризисов говорит, что процесс далеко не закончен.
Но я много раз говорил, что «Спартак» — это моя страсть и моя любовь. До последнего буду делать все возможное, чтобы клуб жил. А остальное — сплетни и слухи, распускаемые нашими врагами, которые даже не хочу комментировать.
Короче говоря — не дождетесь».
Заявление решительное. В нем обращает на себя внимание ряд деталей.
1) Упоминание Алекперова — соратники по-прежнему близки, Федуну это было важно отметить.
2) «Ситуация будет усложняться». Очевидно, что «Спартак» сократит расходы.
2) Слова про страсть и любовь. Очередной ответ тем, кто обвиняет миллиардера в слишком прагматичном подходе к «Спартаку», попытках нажиться на клубе и территории в Тушине.
3) Яркая концовка. Если формулировка «до последнего буду делать все возможное» слишком размытая, допускает уход в любой момент, то знаменитое «не дождетесь» — совсем из другой оперы. Спустя пару месяцев после такого громкого заявления не уходят.
А значит, следующий сезон «Спартак» точно начнет с Федуном во главе. И это, не сомневаюсь, отличная новость для болельщиков. Особенно в нынешних условиях, когда бывший претендент на владение «Спартаком» Петр Авен жалуется, что не может себе позволить водителя и уборщицу.
Без любви и финансовой поддержки Федуна клуб вполне мог остаться у разбитого корыта. Сейчас же ему, похоже, гарантирована стабильность, пусть наверняка и не в прежних объемах. Но и у большинства других клубов бюджеты не увеличатся, так что «Спартак» должен остаться в топе с точки зрения финансов.
А там уж все в руках менеджеров и тренеров с футболистами.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|17
|7
|2
|61-25
|58
|
2
|Динамо
|26
|16
|4
|6
|45-25
|52
|
3
|ЦСКА
|26
|14
|5
|7
|38-25
|47
|
4
|Сочи
|26
|14
|4
|8
|42-29
|46
|
5
|Локомотив
|25
|11
|8
|6
|37-32
|41
|
6
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|36-27
|39
|
7
|Кр. Советов
|26
|11
|5
|10
|33-30
|38
|
8
|Ростов
|26
|9
|7
|10
|44-44
|34
|
9
|Ахмат
|26
|10
|2
|14
|31-37
|32
|
10
|Спартак
|26
|8
|7
|11
|30-36
|31
|
11
|Рубин
|26
|8
|5
|13
|33-44
|29
|
12
|Н. Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
13
|Химки
|26
|6
|10
|10
|30-42
|28
|
14
|Урал
|26
|5
|9
|12
|18-29
|24
|
15
|Уфа
|26
|4
|10
|12
|24-37
|22
|
16
|Арсенал
|26
|5
|6
|15
|25-52
|21
|30.04
|14:00
|
Динамо – Урал
|- : -
|30.04
|14:00
|
Рубин – Сочи
|- : -
|30.04
|16:30
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|30.04
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|1.05
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|1.05
|16:30
|
Химки – Уфа
|- : -
|1.05
|19:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|2.05
|19:00
|
Арсенал – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|17
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|14
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|21
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0