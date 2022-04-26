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26 апреля, 16:00

«Не дождетесь». Федун никуда из «Спартака» не уйдет, хотя ужаться клубу придется

Владелец «Спартака» Федун заявил, что останется в России и не будет продавать клуб
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Читать «СЭ» в
Леонид Федун.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Леонид Федун.
Фото ФК «Спартак»
Леонид Федун.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
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Константин Алексеев — о заявлении президента красно-белых.

Слухи вокруг Леонида Федуна и его будущего в «Спартаке» множились.

Сначала член исполкома РФС Владимир Афанасьев заявил: владелец красно-белых на заседании отметил, что лишился 99 процентов своего состояния. Это, правда, в «Спартаке» опровергли, но осадочек остался — что-то на эту тему Леонид Арнольдович наверняка говорил, не придумал же Афанасьев все от начала до конца.

 
Виталий Мешков (в&nbsp;центре) ставит пенальти в&nbsp;ворота &laquo;Спартака&raquo;. Судьи не толкают «Спартак» в пропасть, а подталкивают. Остальное клуб, каждые полгода меняя тренеров и приобретая игроков уровня Кофрие, делает сам

Потом глава «Лукойла» Вагит Алекперов покинул компанию. И это тоже тревожная новость для «Спартака». Во-первых, нефтяной концерн — главный спонсор клуба. А во-вторых, Алекперов последние 28 лет был боссом Федуна. Пока временным президентом «Лукойла» назначен Вадим Воробьев, и никто не предскажет, отразятся ли перемены в компании на позициях владельца «Спартака».

Леонид Федун. Фото ФК «Спартак»
Леонид Федун.
Фото ФК «Спартак»

Подлил масла в огонь и ветеран Анзор Кавазашвили.

— Федун сейчас в очень тяжелом положении, потерял много денег. Слышал, что в 2023 году собирается покинуть «Спартак». Вагит Алекперов ушел из совета директоров «Лукойла». Судя по всему, денег действительно нет. «Спартак»-то не пропадет, но мы благодарны Федуну, который раньше не имел ничего, а теперь владеет стадионом, тренировочной базой, хотя мы его и не любим, — сказал Кавазашвили на пресс-конференции, посвященной юбилею «Спартака».

Добавим к этому отмену клубом большинства мероприятий, которые планировались на столетие. Добавим высказывания Заремы Салиховой в духе «играйте сами по вашим правилам». И признаемся, что легко было поверить в разговоры об уходе Федуна из «Спартака» уже нынешним летом. Об этом в футбольных кулуарах стали говорить все громче.

Но сам Федун решительно все пресек. Вот полный текст его заявления для СМИ.

 
&laquo;Ростов&raquo; обыграл &laquo;Спартак&raquo; в&nbsp;26-м туре РПЛ со&nbsp;счетом 3:2. «Спартак» Ваноли невозможно отличить от «Спартака» Витории. Он все так же кошмарен

«Первое: ни Алекперов, ни я не собираемся уезжать из страны. Об этом, кстати, Алекперов заявил в интервью каналу «Россия 24».

Второе: ситуация сложная и будет еще осложняться. Мой опыт четырех кризисов говорит, что процесс далеко не закончен.

Но я много раз говорил, что «Спартак» — это моя страсть и моя любовь. До последнего буду делать все возможное, чтобы клуб жил. А остальное — сплетни и слухи, распускаемые нашими врагами, которые даже не хочу комментировать.

Короче говоря — не дождетесь».

Леонид Федун. Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
Леонид Федун.
Алексей Иванов, Фото архив «СЭ»

Заявление решительное. В нем обращает на себя внимание ряд деталей.

1) Упоминание Алекперова — соратники по-прежнему близки, Федуну это было важно отметить.

2) «Ситуация будет усложняться». Очевидно, что «Спартак» сократит расходы.

2) Слова про страсть и любовь. Очередной ответ тем, кто обвиняет миллиардера в слишком прагматичном подходе к «Спартаку», попытках нажиться на клубе и территории в Тушине.

3) Яркая концовка. Если формулировка «до последнего буду делать все возможное» слишком размытая, допускает уход в любой момент, то знаменитое «не дождетесь» — совсем из другой оперы. Спустя пару месяцев после такого громкого заявления не уходят.

 
&laquo;Ростов&raquo; победил &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 3:2 в&nbsp;домашнем матче 24&nbsp;апреля. Матч «Спартака» снова свелся к обсуждению судейства. Карпин обыграл красно-белых

А значит, следующий сезон «Спартак» точно начнет с Федуном во главе. И это, не сомневаюсь, отличная новость для болельщиков. Особенно в нынешних условиях, когда бывший претендент на владение «Спартаком» Петр Авен жалуется, что не может себе позволить водителя и уборщицу.

Без любви и финансовой поддержки Федуна клуб вполне мог остаться у разбитого корыта. Сейчас же ему, похоже, гарантирована стабильность, пусть наверняка и не в прежних объемах. Но и у большинства других клубов бюджеты не увеличатся, так что «Спартак» должен остаться в топе с точки зрения финансов.

А там уж все в руках менеджеров и тренеров с футболистами.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Леонид Федун
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3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
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