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«Спартак» Ваноли невозможно отличить от «Спартака» Витории. Он все так же кошмарен

«Ростов» обыграл «Спартак» в 26-м туре РПЛ со счетом 3:2.
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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«Ростов» обыграл «Спартак» в 26-м туре РПЛ со счетом 3:2.
Фото ФК «Ростов»
Мнение Максима Алланазарова.
Россия. Тинькофф Премьер-лига. 26-й тур
24 апр, 16:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
3:2
Спартак
Голы
Тугарев, 14 (1:0), Соболев, 17 (1:1), Полоз, 75 (2:1), Литвинов, 90+1 (2:2), Соу, 90+5 (3:2)
Ростов
Песьяков Калинин (Терентьев, 66) Сильянов Осипенко Мелехин Глебов Байрамян Тугарев (Мухин, 85) Щетинин (Селява, 67) Полоз (Голенков, 88) Комличенко (Соу, 67)
Спартак
Максименко Кофрие (Литвинов, 76) Жиго Классен (Николсон, 76) Джикия Чернов (Рассказов, 59) Бакаев (Денисов, 90) Мартинс Игнатов Зобнин Соболев
Предупреждения
Щетинин 20’, Байрамян 65’, Соу 90+7’  -  Чернов 45+5’, Соболев 45+5’, Мартинс 90+4’
Судьи
Мешков (Дмитров) Петросян (Бронницы) Богданов (Верея)
ВАР
Безбородов (Санкт-Петербург) Воронцов (Ярославль)

«Спартак» погружается на дно таблицы премьер-лиги, но продолжает борьбу за Кубок России. При этом команда Паоло Ваноли почти не прогрессирует. Поэтому победа в Кубке станет чудом.

В стартовые 15 минут матча в Ростове казалось, что банда Карпина просто уничтожит красно-белых. Перекладина от Калинина, гол Тугарева, невообразимая игра Чернова и Кофрие — вот так «Спартак» начал важную встречу. Да, Соболев быстро ответил шедевром на гол ростовчан, но команде это не помогло.

Любая атака «Спартака» до перерыва заканчивалась передачей назад, если с мячом вдруг не оказывался Бакаев. Старался и был полезен Мартинс, Соболев сверкнул голом и снова уснул, а все остальные были просто незаметны. Кто-то видел на поле Игнатова или Зобнина? Михаил редко оказывался с мячом, а Роман часто просто не успевал за соперником и оказывался в полупозиции.

Классен во второй раз вышел в основе, но после 45 минут именно он был ближе всех к замене. Леон много ошибался и давал минимум пользы впереди. Как вообще команда может играть через фланги, если там — не имеющий опыта и атакующих скиллов Кофрие и парень-дебютант, который явно очень сильно нервничает? После ухода Мозеса правый фланг станет одной из самых проблемных позиций. И надежды, что Виктор останется, почти нет — по моей информации, представители игрока активно ищут варианты, чтобы покинуть Россию. Не сомневаюсь, варианты будут найдены.

&laquo;Ростов&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;: Данил Глебов vs&nbsp;Георгий Джикия. «Ростов» Карпина победил «Спартак»: онлайн-трансляция матча РПЛ

После перерыва «Спартак» забил благодаря атаке, которая прошла по центру — если бы не игра рукой Игнатова, которую заметил только ВАР, было бы очень красиво. Но рука была, хотя момент очень спорный. Впрочем, судейская тема уже так надоела, что просто не хочется ее снова обсуждать. Просто зафиксируем: судьи в РПЛ очень низкого качества.

Пенальти в ворота «Спартака» был. Кофрие слишком неповоротливый — это всем известно. Соболев забивает, как Бергкамп, но не попадает в пустые — тоже не открытие. Игнатова на поле не видно 80% времени, а на одном Бакаеве далеко не уедешь — ничего нового.

В этом весь «Спартак»: сумбурный, нервный, неуверенный в себе, нестабильный.

Таким он был при Витории. И таким же и остался при Ваноли.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Динамо

X2

21%

1.63

ТБ 1.5

18%

1.35

Обе забьют - да

16%

1.88
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

П2

26%

1.44

Ф2 (-1.5)

14%

2.12

ИТБ2 (1.5)

13%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов 3
Спартак 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

1.85

1X

15%

1.63

X2

14%

1.40
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Паоло Ваноли
31
40
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
4
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30 тур
23.04 14:00
Урал – Уфа
 2 : 1
23.04 16:30
Локомотив – Н. Новгород
 2 : 1
23.04 19:00
Сочи – Ахмат
 3 : 2
24.04 14:00
Рубин – Арсенал
 1 : 0
24.04 14:00
Химки – Кр. Советов
 4 : 1
24.04 16:30
Ростов – Спартак
 3 : 2
24.04 19:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.04 19:00
Краснодар – Зенит
 - : -
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 17
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Зенит

 6
И К Ж
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Спартак

 14 1 4
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Арсенал Т

 21 1 3
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Краснодар

 15 1 0
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