«Спартак» Ваноли невозможно отличить от «Спартака» Витории. Он все так же кошмарен

Мнение Максима Алланазарова.

«Спартак» погружается на дно таблицы премьер-лиги, но продолжает борьбу за Кубок России. При этом команда Паоло Ваноли почти не прогрессирует. Поэтому победа в Кубке станет чудом.

В стартовые 15 минут матча в Ростове казалось, что банда Карпина просто уничтожит красно-белых. Перекладина от Калинина, гол Тугарева, невообразимая игра Чернова и Кофрие — вот так «Спартак» начал важную встречу. Да, Соболев быстро ответил шедевром на гол ростовчан, но команде это не помогло.

Любая атака «Спартака» до перерыва заканчивалась передачей назад, если с мячом вдруг не оказывался Бакаев. Старался и был полезен Мартинс, Соболев сверкнул голом и снова уснул, а все остальные были просто незаметны. Кто-то видел на поле Игнатова или Зобнина? Михаил редко оказывался с мячом, а Роман часто просто не успевал за соперником и оказывался в полупозиции.

Классен во второй раз вышел в основе, но после 45 минут именно он был ближе всех к замене. Леон много ошибался и давал минимум пользы впереди. Как вообще команда может играть через фланги, если там — не имеющий опыта и атакующих скиллов Кофрие и парень-дебютант, который явно очень сильно нервничает? После ухода Мозеса правый фланг станет одной из самых проблемных позиций. И надежды, что Виктор останется, почти нет — по моей информации, представители игрока активно ищут варианты, чтобы покинуть Россию. Не сомневаюсь, варианты будут найдены.

После перерыва «Спартак» забил благодаря атаке, которая прошла по центру — если бы не игра рукой Игнатова, которую заметил только ВАР, было бы очень красиво. Но рука была, хотя момент очень спорный. Впрочем, судейская тема уже так надоела, что просто не хочется ее снова обсуждать. Просто зафиксируем: судьи в РПЛ очень низкого качества.

Пенальти в ворота «Спартака» был. Кофрие слишком неповоротливый — это всем известно. Соболев забивает, как Бергкамп, но не попадает в пустые — тоже не открытие. Игнатова на поле не видно 80% времени, а на одном Бакаеве далеко не уедешь — ничего нового.

В этом весь «Спартак»: сумбурный, нервный, неуверенный в себе, нестабильный.

Таким он был при Витории. И таким же и остался при Ваноли.